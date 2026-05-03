La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa una richiesta al fidanzato, ma lui dice no (Gerry Scotti sta dalla sua parte). "Non bisogna mai guardare" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 3 maggio 2026 Samira Lui ha parlato di un rifiuto ricevuto dal fidanzato, Gerry Scotti dà ragione però al ragazzo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa nemmeno di domenica, per questo è regolarmente in onda come di consueto subito dopo il Tg5 anche oggi, 3 maggio 2026. Gerry Scotti si dimostra subito grintoso al suo ingresso in studio, riconoscendo subito la musica scelta per lui dai Fortuna Five: "‘All Night long’, è quella? Che domenica, io li farei suonare tutta la notte, ma è il loro modo di dirvi ‘Benvenuti’ nell’ora di divertimento della vostra famiglia, anche questa domenica ‘Bentornati a La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Deborah, imprenditrice di Villafranca del Piemonte, che in tre sere ha conquistato 159.700 euro. Il conduttore ne approfitta per raccontare della grande famiglia della concorrente, visto che la mamma sei sorelle, per questo racconta un aneddoto: "Pensate che quando si trovano per le feste, tipo la grigliata del 1° maggio erano in 50 persone!". A sfidarla sono Sara, studentessa di Lingue-cameriera in un agriturismo di Pantigliate (Milano) e Andrea di Caltanissetta, tirocinante in uno studio di consulenza aziendale, arrivato dopo la laurea in Economia Aziendale.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, definita "la ciliegina sulla torta", con un abitino celeste che lei valorizza al meglio. Una volta arrivata, Scotti le chiede subito: "E’ lei l’angelo azzurro della domenica?", lei risponde: "Sono io".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Luta de Galo" tipica del Brasile, cosa che Scotti sostiene di Samira, visto che "Ho giocato a lungo in una squadra brasiliana". L’espressione sta a indicare un "gioco di coordinazione e agilità", come indovinato da Andrea, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira spiega meglio come funziona: "Bisogna mettersi con una mano sul petto, una gamba alzata, poi si deve cercare il fazzoletto dalla tasca degli altri avversari, continuando a saltellare in quel modo". Scotti replica: "Un bellissimo gioco per giocare la domenica insieme. O giocate con quello o con ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "Il Korat", altra soluzione data da Andrea, che sale a 6.500 euro, lasciando le sue avversarie a zero. La gara prevede ovviamente anche il "Round Musicale", a tema "I R.E.M.", risposta data da Sara, che arriva a 4.900 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che può svoltare la serata, questa volta il maialino ha un look inedito, ha i baffi e un cappello da messicano, oltre a un biglietto aereo, per questo Gerry lo mostra dicendo: "Lui ha brutte intenzioni, con tutti quei soldi si è preso un biglietto per Acapulco, se non indovinate stasera non gliene frega niente, ha detto che va perché c’è la Sagra del Maiale di Acapulco, non ha capito che non è una festa per lui", è infatti arrivato a 154.400 euro. Il tabellone è a tema "Un italiano a New York", a dare la soluzione ora è la campionessa, che guadagna i suoi primi 3.100 euro. Il maialino saluta con 153.600 euro, Scotti dice: "Cercherò di convincerlo a non partire per il Messico, se riuscirò a convincerlo domani sera sarà qui".

La serata continua con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta a tema "Guida di Firenze", soluzione data da Deborah, che conquista 1.000 euro (Sara nel frattempo è finita a zero), cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone che ha lo stesso argomento, obiettivo che riesce a raggiungere, così da salire a 5.100 euro, così da tallonare Andrea.

Tutto è comunque ancora apertissimo con il "Round Express", a maggior ragione per chi dovesse trovare lo spicchio dedicato, a tema "Kit di sopravvivenza". A dare la risposta è ancora Deborah, che aumenta il suo bottino fino a 7.300 euro. La frase era dedicata a come sia presente un po’ di tutto nelle borse delle donne, Gerry vuole quindi sapere da Samira quale sia la cosa più strana che si può trovare nella sua, lei risponde: "Di tutto, una volta Luigi mi dice: ‘Amore, mi porti le chiavi?’. Io gli dico: ‘Prendile sono nella borsa’, ma lui dice: ‘No, mi rifiuto’, perché non trova mai niente", Scotti quindi sentenzia: "Mai guardare nelle borse delle donne".

Si passa al "Mistero", manche che prevede uno spicchio da 10 mila euro, che può fare comodo soprattutto a Sara, ancora a zero, dal titolo "Mistero nei capelli". La giovane era riuscita a superare i 12 mila euro, ma a causa di un errore nella scelta di una vocale fallisce l’occasione, così da passare la mano alla campionessa, che dà alla fine la soluzione, così da salire a 13.800 euro. La frase era dedicata al desiderio di chi ha i capelli lisci di volerli mossi, per questo Gerry vuole sapere dalla sua compagna di avventura come siano naturalmente i suoi, lei risponde: "Io li ho ricci, da piccolina, alle superiori, volevo farli lisci, con la cheratina, ma mia mamma me l’ha sempre vietato, sono stata fortunata ad averla ascoltata, adesso io apprezzo tanto i miei capelli, la mia natura". A quel punto lui replica: "Anch’io ero ricciolino", lei dice: "Una volta. Ma perché inquadrano Ale, poverino (uno dei componenti della band, che è senza capelli, ndr)". Il conduttore ribatte: "Ce l’hanno con noi, ogni due giorni fanno un tabellone sui capelli, quando non è sui capelli è sui pelati".

Il programma della sfida prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Gite". Si arriva così a "L’Ultimo Round", che stabilirà come sempre chi conquisterà il titolo, con Deborah in testa a 14.800 euro, seguita da Andrea a 7.500 euro, chiude Sara a 1.000 euro. A dare l’ultima soluzione è Sara, con un bottino di 11.500 euro, che non sono però sufficienti, è quindi Deborah a restare campionessa con 14.800 euro. Scotti fa una promessa alla giovane: "Una cifra che in altre serate ti avrebbe promesso di diventare campionessa, ti chiameremo per un sabato".

L’imprenditrice piemontese ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Angolo". Tutto va benissimo, anche se con qualche indecisione iniziale, Debora riesce a fare l’en plein, così da avere tre buste verdi, cosa che le permette di conquistare la Fiat Topolino dopo avere trovato lo spicchio in gara. Si parte con l’apertura dela busta numero 1, dove ci sono 10 mila euro, lei decide di cambiarla passando alla numero 3, ma qui ci sono 5 mila euro, è quindi inevitabile spostarsi sulla numero 3, che contiene purtroppo solo 1.000 euro. La cifra totale è così di 175.500 euro.

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