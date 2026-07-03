La Ruota della Fortuna, Malgioglio dà una lezione a Samira Lui: "Devi fare così". Ma Gerry Scotti la stronca (e poi esagera) A La Ruota della Fortuna c'è un ospite speciale nella puntata di venerdì 3 luglio 2026, Cristiano Malgioglio, che arriva a dare istruzioni a Samira Lui, oltre che per cantare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", diventata da quasi un anno una compagnia imprescindibile per milioni di italiani. I Fortuna Five accolgono come sempre con la loro musica Gerry Scotti, che dà poi il via al suo discorso introduttivo: "Tieni il tempo, bravi, questa volta ce l’avete fatta, vai Diego tieni il tempo, falli battere tutti a ritmo, che carica giusta al momento giusto. Ancora una volta le vostre case brilleranno di luce propria perché dai vostri televisori uscirà l’energia de ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentaizione dei concorrenti, a partire dal campione, Gaetano di Roma, reduce dalla conquista di 100 mila euro, Gerry si rivolge direttamente a lui: "Ripeto i complimenti che gli ho fatto ieri, quando è apparso mi sembrava molto contrito, anche giustamente chiuso, non tutti sono abituati all’apparizione televisiva, ma ieri ha dimostrato veramente di essere un grande campione, automaticamente ha dimostrato che i colpi di fortuna vanno ai campioni, è così arrivato a 134.700 euro (in due sere)". A sfidarlo sono Zeno, project coordinator di Calvenzano (Bergamo) e Paola, impiegata amministrativa presso la Regione Lazio di Ariccia (Roma).

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A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino blu, scelta che trova l’apprezzamento di Gerry: "Complimenti, nella semplicità di questo abito stai proprio bene. Anzi, ho un’idea, vorrei che da domani togliessero le maniche anche a me, domani mi fate due prese d’aria come a Samira? Comincia a far caldo".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti estivi", a tema "Sarde in saor", il conduttore ne approfitta per raccontare un aneddoto: "‘E’ una ricetta antica, di quando non c’erano i frigoriferi, perché la roba andava a male, allora bisognava conservarla. tutte le nonne sapevano farla perché non avevano il frigo. Adesso non si usa più, una volta anche a Milano si faceva la cotoletta in carpione per conservarla, si faceva il 1° luglio e la mangiavi fino a settembre, se non la finivi ti menavano pure", Samira ribatte: "A me succede così con il riso all’insalata". A dare la soluzione è Gaetano, che approfitta di un’indecisione degli sfidanti, così da guadagnare i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Scotti ha tra le mani una grande novità, che è possibile trovare in libreria e online, il libro de ‘La Ruota della Fortuna’, che ritiene sia utile da portare con sé in vacanza, con tutte le manches che abbiamo imparato a conoscere. Non manca il saluto a una parte del pubblico, che proviene da Calavino, Samira ironizza: "Cala vino, calate il vino", lui chiede quindi se si chiami così per l’idea di calare il vino, a rispondere è Samira: "Sono esperti", il presentatore conferma: "E’ vero, è zona di vini, belli e importanti".

E’ quindi il momento di "Cartoline da", a tema "Mykonos", a dare la risposta esatta è ancora il campione, che sale a 3.900 euro. Spazio a un’altra classica di questa versione estiva, la manche "Tormentoni", con un tabellone dal titolo "Amore di contrabbando", Gaetano sembra davvero in grande forma, dà ancora la risposta esatta anticipando tutti arrivando a 9.500 euro. Al termine a cantare il brano è proprio Cristiano Malgioglio, presente in studio, al termine dell’esibizione Gerry invita Samira a salutare "il suo maestro", lei concorda: "Il mio maestro di portamento". Scotti si rivolge a lui: "Noi dobbiamo dirti grazie, sei stato il nostro primo ospite e ci hai sempre portato fortuna", lui replica: "Sono molto felice, sono sempre emozionato, ma perché mi devo sempre emozionare alla mia età? Non c’è una sera che io possa perdervi, non indovino niente, ma così imparo anch’io tante cose". A questo punto Scotti invita l’artista a dare qualche consiglio a Samira se il suo brano dovesse trasformarsi in uno stacchetto: "Se fossi in te, ecco come camminerei io", poi è Scotti a provarci, per poi dire: "Con due maestri così non ce la fa". Malgioglio fa una promessa: "Visto che non c’è due senza tre a ottobre sono di nuovo qua da te, sto terminando un disco in portoghese, è la prima volta che lo fa un cantante italiano".

Gli sfidanti possono però rifarsi con "Ciak, si gira", dove ci sono ben due spicchi con il ciak del valore di 5 mila euro, anche se c’è anche quello con il pop corn che può portare a distribuire quanto guadagnato agli avversari. Il tabellone ha come titolo "Gli uccelli", Scotti ironizza: "Menomale che Malgioglio è andato via, altrimenti rientrava per dire: ‘Che c’è amore, mi hai chiamato?'". Il dominio del campione non finisce, lui sa anche questa risposta, cosa che gli consente di balzare a 12.600 euro, incrementando il suo vantaggio.

Niente può però ancora essere escluso, a maggior ragione con il "Traghetto Express" all’orizzonte, a tema "Medio". E’ Gaetano a trovare lo spicchio dedicato, lui ne approfitta e dà la soluzione, così da incrementare il suo montepremi fino a 18.600 euro. La sfida non è però ancora finita, è il momento del "Triplete", dal titolo "Deserti", al termine ci si trova con Gaetano in testa a 20.600 euro, seguito da Zeno a 1.000, chiude Paola a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "A teatro", a dare l’ultima risposta è di nuovo il campione, che sale a 25.400 euro, suggellando una vera galoppata personale.

Il concorrente ha però la possibilità di incrementare ulteriormente la sua cifra con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Perla". Gaetano indovina solo la terza, ma questo gli permette di avere una busta verde. Gerry parte aprendo la numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si passa alla numero 2, sempre rossa, che contiene solo 100 euro. Ma cosa c’è nella verde? Questa contiene 1.000 euro, così da arrivare a un totale di 161.100 euro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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