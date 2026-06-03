La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti progetta un futuro nel cinema per Samira Lui: "Pieraccioni te lo avrebbe proposto". Poi il consiglio sull'amore Gerry Scotti non manca di fare complimenti a Samira Lui, mercoledì 3 giugno 2026 le ha detto di vederla adatta per un futuro nel cinema, ecco per quale film sarebbe adatta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ormai è ufficiale, "La Ruota della Fortuna" non lascerà soli i suoi appassionati per tutta l’estate, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, mercoledì 3 giugno 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, presentandolo come "un ciclone di energia che ci travolge ogni sera", accompagnato dalla colonna sonora de "Il Ciclone", poi lui commenta subito: "Andiamo con ‘Il Ciclone’! Bella, è bella, è bella, è bella, il mio amico Pieraccioni sarà felice di questa dedica, una delle commedie italiane più belle degli ultimi 30 anni, la colonna sonora di oggi sembra scritta solo per far rivivere la gente. Grazie ai Fortuna Five, che vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo lui si rivolge al cantante: "Ciao, dimmelo che mi vesto da spagnola! Fa niente, mi fanno una sorpresa tutte le sere, io non voglio sapere cosa suonano, così quando entro me la godo come un bambino".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, la studentessa Anthea di Casarza Ligure, che in due sere ha vinto 39.600 euro, oltre al weekend a Gardaland. Gerry rivela che molti gli hanno chiesto come lei possa essere così brava, sottolineando come lei sia portata: "Io so il suo segreto, così imparate anche voi, fate l’uncinetto", lei ammette: "E’ vero", è una sua grande passione, che la rilassa quando è libera dallo studio. "Mi aiuta a staccare la testa", dice, ma il conduttore replica: "Si vede che quando la riaccendi funziona". A sfidarla sono Ludovica, studentessa di Ingegneria Ambientale di Milano, ma originaria dell’Abruzzo, e Giorgio, medico di Grosseto, ma originario di Taranto, trasferitosi in Toscana per lavoro.

E’ quindi il momento di Samira Lui, definita "il nostro ciclone", al ritmo della canzone che dice: "La felicità ce la prendiamo e basta", per questo Gerry le dice: "Basta lamentarsi. Sono convinto che se Pieraccioni ti avesse conosciuto 30 anni fa ti avrebbe proposto di fare il ciclone. E’ adatta (dice imitando la voce di Maurizio Costanzo, ndr), grazie di quel bel vestitino", lei ribatte: "Vestitino salmone".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Hyggelig", tipica della Danimarca, che sta a indicare "tutto ciò che può scaldare ll cuore", come indovinato da Giorgio, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti commenta: "Se vi piace è Hyggelig anche ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Emma Marrone", a dare la soluzione è Ludovica, che guadagna 2.400 euro. La frase era dedicata al brano "L’amore non mi basta", Scotti si chiede: "Ci sta che in una canzone una dica: ‘L’amore non mi basta’, ma allora come si salva una relazione", Samira ribatte: "Ci sono tanti fattori, dipende dalle situazioni", Scotti continua: "Ci vuole tanta pazienza, dopo l’amore esplosivo subentra il rispetto", Samira dice ancora: "Rispetto, stima, è bello questo brano perché dopo tanti anni è tornato in classifica grazie a dei trend sui social", il conduttore conclude: "Noi li catturiamo i trend, six seven", la Lui dice: "Ma lei lo sa? Sono l’unica che non lo sapeva", il presentatore è incredulo: "Ma come? E’ più giovane di me e non sa six seven, ma non le dico cosa vuol dire, sa com’è? Six seven".

Si procede con "Il Regno degli Animali", a tema "L’Orso Bruno", a dare la risposta ci pensa ancora Ludovica, che sale a 6.500 euro, così da consolidare il suo vantaggio. Viene mandato in onda il verso, ma a Gerry sembra strano: "Questo è Besana (uno dei collaboratori, ndr) quando perde l’Inter".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 38.600 euro, per un tabellone dal titolo "E’ successo in America". La campionessa ha incamerato 12 mila euro, sceglie di non rischiare e dà la soluzione. Il maialino va invece a dormire con 43.500 euro.

E’ quindi la volta di "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, incentrata su "Angeli e Demoni" di Dan Brown, Scotti dice di avere ricevuto un contatto dallo scrittore (era stato ospite de ‘La Ruota della Fortuna, ndr) perché interessato a sapere quando lui avrebbe fatto un altro libro: "Lui se l’è prenotato". A dare la risposta esatta ci pensa Giorgio, che guadagna 3.700 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, sale comunque a 4.700 euro.

E’ il momento del "Round Express", manche che ha spesso portato a veri stravolgimenti per la possibilità di giocare in solitaria, anche se con una situazione come quella attuale tutti rischiano di perdere quanto accumulato in caso di errore se dovessero trovare lo spicchio dedicato. Il tabellone ha come titolo "Non solo animale", lo spicchio viene trovato da Ludovica, che ne approfitta al meglio dando la soluzione arrivando a 12.700 euro, così da andare in testa anche se con un lieve in vantaggio.

A sorpresa, viene proposto un altro "Round Express", dal tema "La Prudenza", ora lo spicchio viene trovato da Giorgio, ma lui sbaglia subito così da ritrovarsi a zero. La risposta viene data ancora da Ludovica, che arriva a 15.500 euro. Scotti sottolinea: "Ormai vanno di moda gli iper coraggiosi, gli smargiassi, i prudenti vengono considerati deboli, ma non è giusto. La prudenza è una grande virtù, lasciatemelo dire".

A movimentare la situazione ulteriormente arriva il "Triplete", a tema "Nuovamente", al termine ci si ritrova con Ludovica in testa a 15.500 euro, seguita da Anthea a 13 mila euro, chiude Giorgio a 2 mila euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima risposta è Giorgio, che si toglie lo sfizio, arrivando a 3.500 euro, abbiamo però una nuova campionessa, Ludovica con 15.500 euro. Prima di congedarla Gerr ci tiene a parlare ad Anthea: "Ti rinnovo i complimenti, sei una delle menti più brillanti che abbiamo visto giocare qua, ti auguro entro l’estate di fare un bel torneo con amici Vip e altri campioni, sarai chiamata sicuramente".

La studentessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Palla". La ragazza indovina velocemente la prima, Gerry commenta: "Ma non scherziamo, abbiamo campionesse che sono una meraviglia, l’avevo capito anch’io. Oh, ma ha 24 anni, hanno un cervello che va a 1000 all’ora". Ludovica sfiora l’en plein, per pochissimo non riesce a dare l’ultima risposta, Samira commenta: "Troppo facile per la sua mente", Scotti ribatte; "Questa ti giuro la sapevo anch’io, era l’unica che sapevo". Si parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, la numero 3, pari a 15 mila euro. L’amica presente tra il pubblico suggerisce di aprire la numero 1, il conduttore dice: "All’amica si perdona tutto, anche se si trova i 100 euro", si passa quindi alla numero 2, dove troviamo 5 mila euro, così da arrivare a 20.500 euro.

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