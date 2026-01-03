Trova nel Magazine
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Ho letto che vai a Sanremo”, lei (imbarazzata) spiazza tutti

Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 3 gennaio 2026 Samira Lui fa un'importante presa di posizione sul suo futuro, sollecitata a riguardo da Gerry Scotti

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Le feste volgono al termine, ma "La Ruota della Fortuna" è in onda regolarmente anche questa sera, sabato 3 gennaio 2026, certa di fare un regalo alle tante persone che seguono con passione il quiz. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, orgoglioso del successo che è riuscito a ottenere in questi mesi, per questo si rivolge subito al pubblico dicendo: "Buon sabato, amici, grazie per avere scelto ancora una volta il nostro programma, non ve ne pentirete. Siamo tutti pronti, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'",

Gerry Scotti provoca Samira Lui su Sanremo: la sua risposta

Samira Lui entra in studio con un completo due pezzi, caratterizzato da top smanicato e gonna longuette con paillettes rosa, che dà tanto idea di festa, che le consente di ottenere i complimenti di Gerry Scotti: "È sempre elegante, ma questa sera ancora di più".

Nell’arco della serata la giovane ci tiene anche a smentire una voce che circola da tempo, la sua possibile presenza a Sanremo al fianco di Carlo Conti. "Ho sentito che andrai a Sanremo con Carlo Conti", le dice Gerry, ma lei nega, essere al fianco di Gerry è già per lei il suo Sanremo.

La Ruota della Fortuna, puntata 3 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Elisa da Bordighera, che in due puntate ha vinto 29.100 euro, oltre alla spesa da LIDL per un anno. A sfidarla sono Giacinto, studente di Giurisprudenza di Castel di Lama (Ascoli Piceno) e Alessia, operatrice call center di Casalnuovo (Napoli).

Si parte con la manche con le curiosità dedicate al passato, indovinata da Alessia, che conquista così i suoi primi 1.000 euro. Questa frase porta a scoprire quando sono state costruite le prime piramidi nell’antico Egitto, come di consueto Samira porta Gerry a rispondere a un’altra curiosità sul tema: "Quale altra opera è stata costruita prima delle piramidi famose?". Questa è l’occasione anche per fare una battuta che ha una connotazione politica, pur senza dirlo apertamente: "Lo so, il ponte sullo Stretto a Messina. Ne parlava già 2500 anni prima di Cristo il senatore Salvinum". Tutti i presenti non possono che sorridere.

È lei a indovinare anche la seconda manche, insomma si prefigura un’avversaria che può dare del filo da torcere alla campionessa. Alcune giocate sfortunate portano inizialmente la sfidante a perdere quanto accumulato, ma lei riesce a rifarsi al meglio con il "Round Express", che le permette di balzare a 7.500 euro. Nella parte finale della gara Giocchino sembrava sul punto di provare il colpaccio, ma alla fine è ancora Elisa a confermarsi campionessa con un bottino di 15.900 euro.

Elisa ha la possibilità come di consueto di incrementare il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", provando a fare ancora meglio delle altre due sere. Nell’ultimo gioco indovina due frasi su tre e riesce a vincere altri 15mila euro per cui alla fine ha un bottino totale di 60mila euro in tre puntate. Insomma, un risultato comunque positivo, che non può che renderla soddisfatta, anche se ovviamente le resta la speranza di aumentare ulteriormente nelle prossime serate.

