Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Ormai da qualche mese per milioni di persone sembra impossibile pensare di non trascorrere un’ora della propria giornata all’insegna della spensieratezza che è in grado di garantire il game, capace però anche di mettere alla prova le nostre conoscenza. Proprio per questo anche questa sera, martedì 3 febbraio 2026, tanti saranno sintonizzati davanti alla Tv.

Gerry Scotti entra in studio come di consueto accolto dalla band, per poi rivolgersi al pubblico: "Buonasera, Ladies and Gentlemen, dovevate nascere 50 anni fa (dice rivolgendosi ai Fortuna Five, ndr). Voi siete la mia sunshine, siete la mia luce, grazie amici del pubblico, vi voglio bene, posso solo offrirvi un’altra ora de ‘La Ruota della Fortuna'".

Gerry e Samira e la battuta sulla notte difficile

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, Gerry la accoglie con la schiena parzialmente storta, per questo le dice: "Sono a pezzi, ho dormito male", lei è della stessa opinione e dice: "Malissimo pure io". A quel punto Scotti chiarisce: "Dica che non c’entra, eravamo separati, ognuno ha dormito male per i fatti suoi, altrimenti ci scrivono delle robe, lei non ne ha un’idea", a quel punto la giovane ribadisce: "Specifichiamo". Le parole del conduttore sembrano inevitabilmente una frecciata, nemmeno troppo indiretta, a quello che ha riferito nei giorni scorsi Fabrizio Corona, che ha parlato di flirt che lui avrebbe avuto in passato con tutte le letterine che lo affiancavano a "Passaparola". Il volto Mediaset affronta tutto con l’ironia che lo caratterizza, dimostrando di avere una marcia in più.

Il conduttore prosegue facendo riferimento a una tradizione di giornata: "Oggi è San Biagio, avete preso un pezzo di panettone e ve lo siete appoggiato sulla gola? San Biagio è protettore della gola, ci ho pensato io per voi, ho mangiato più di un pezzettino, anche due o tre".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 febbraio 2026: cosa è successo

Prima di dare il via alla partita Scotti augura ancora "Buon San Biagio a tutti, protettore dei presentatori, guai se i presentatori non hanno la voce, noi dobbiamo ringraziare tutti San Bagio. La mia San Biagia invece è lì (riferita a Samira, ndr), ciao Biagina. E’ protettore anche di cantanti e musicisti, protettore del pubblico". Samira sottolinea: "Ha un gran da fare questo Biagio", per questo Gerry ribatte: "Non è vero, ma se non gridano bravo, bene bis".

A difendere il titolo è Domenico, agente farmaceutico diventato campione ieri sera con un bottino di 41 mila euro. A sfidarlo sono Martina, dottoranda in Scienze Ambientali di Mozzate (Como) e Lorenzo, autista soccorritore di Monte Grimano Terme (Pesaro).

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicata alla parola "lesè ché" tipica di Taiwan, che si rivela essere "il famoso camion dei rifiuti", frase indovinata dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro e il bollone MSC Crociere. Come raccontato da Samira, il camion è accompagnato da una musichetta, per spiegare meglio viene mandato un breve video che suscita la curiosità del conduttore: "Uno guida, l’altro cammina ma non fa niente e la gente butta su la pattumiera", La Lui spiega meglio: "Sono famosi per suonare musica classica, come ‘Per Elisa’ di Beethoven, questo passaggio integra il sistema tradizionale con soluzioni moderne ed è diventato un’occasione di incontro e socialità specialmente per gli anziani". Scotti ritiene questa una bella idea, che potremmo copiare anche noi. A questo aggiunge una battuta a Samira: "Lei che sa suonare il flauto avrebbe un’occupazione quasi sicura, avrebbe un bel lavoro".

Si prosegue con il "Cruciruota", manche indovinata dallo sfidante che sale a 4.400 euro, nel frattempo gli avversari sono finiti a zero. È poi la volta del "Round Musicale", la cui risposta esatta viene data ancora da Lorenzo, che ha praticamente condotto la manche, grazie a questo sale a 6.600 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che può scardinare la situazione, visto che il maialino è ora arrivato a quota 52.800 euro. Anche questa frase viene indovinata da Lorenzo, che sale a 9.300 euro, mentre il maialino arriva a 55.800 euro.

La gara prosegue, con un vero predominio dello sfidante che riesce a salire a 19.200 euro, lasciando ancora a bocca asciutta gli avversari. Si arriva a "L’Ultimo Round" con una situazione che sembra delineata, visto che Lorenzo è a quota 20.200 euro, Domenico decisamente indietro a 2 mila euro, mentre Martina è a zero, ma non è escluso possa esserci un nuovo ribaltone, come è capitato spesso a "La Ruota della Fortuna". Questa si rivela però l‘ennesima manche indovinata da Lorenzo, che approfitta di un’indecisione di Domenico (il suo bottino non sarebbe comunque bastato), il pesarese diventa così il nuovo campione conquistando 26.200 euro.

La puntata si conclude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il proprio bottino, con tre frasi a tema "Telegiornale". Lorenzo indovina la prima e la terza, era a un passo in realtà dal fare l’en plein, solo l’errore su una parola gli ha impedito di farlo, ma già questo gli garantisce due buste verdi. Scotti vuole subito mostrargli la cifra che non ha potuto conquistare presente nella busta rossa, fortunatamente c’erano solo 1..000 euro (se avesse indovinato avrebbe vinto anche la macchina). Gerry chiede quindi suggerimento alla fidanzata del ragazzo presente in studio, che lo invita a scegliere la numero 3, qui ci sono 20 mila euro, lui apprezza visto che ha anche due bambini piccoli e decide di fermarsi. Resta quindi da svelare l’importo presente nella busta numero 1. La scelta si è rivelata corretta, qui c’erano 1.000 euro.

