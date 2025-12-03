La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la battuta hot a Samira Lui: "Vada lei nuda sul balcone e vediamo che succede" Gerry Scotti e Samira Lui formano ormai una coppia collaudata, non è mancata una battuta del conduttore alla ragazza nella puntata in onda mercoledì 3 dicembre 2025, lei ha preso tutto con ironia

"La Ruota della Fortuna" è in onda anche questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025 con l’obiettivo di far divertire chi si trova a casa, ormai abituato a non perdere la puntata. Gerry Scoti entra in studio accolto dalla band e dalla canzone "Black Machine", con campioni presi anche da James Brown, che sono particolarmente graditi da lui.

Del resto, da ragazzo lui ha lavorato anche in radio, per questo ha una particolare cultura musicale.

Gerry Scotti in versione Rita Pavone: la battuta alla moglie del campione

All’ingresso in studio di Samira Lui Gerry Scotti fa subito una battuta: "Hai notato che ti ho tolto gli uomini dalle sedie? Negli ultimi giorni dopo la tua discesa ne abbiamo dovuti ricoverare quattro, quindi ti abbiamo messo vicino solo delle sciure (delle signore, in dialetto milanese ndr).

A difendere il titolo è Alessandro, che si è laureato campione ieri e ha finora vinto 29.800 euro, che ha rivelato di avere giocato a calcio fino in Eccellenza, per poi allenare nel calcio femminile (il Pomigliano Femmile in Serie A), con un brevetto che gli permette di allenare fino in Serie A femminile, oltre che in Seeie C gli uomini e tutte le categorie giovanili. Fino ad ora lui si è seduto in panchina per 21 stagioni, cosa che scatena la replica del conduttore, che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio: "La moglie sapeva che la domenica saresti andato via con una ventina di donne?". Lei annuisce, Gerry sottolinea la sua "bella sopportazione".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 dicembre 2025 – Cosa è successo

A sfidare il campione c’è Sergio, 19 anni proveniente da Cesenatico, studente in Scienze dell’Amministrazione del Calcio e arbitro di calcio per la sezione AIA di Cesena, che sogna di diventare dirigente sportivo e lavorare nel mondo dello sport. Anche questo scatena la reazione del conduttore. "Ormai non si arriva più a questo per caso, più sono importanti le squadre, più si sono dotati di giovani svegli e intelligenti, speriamo che ci ascoltino anche le nostre squadre". L’altra sfidante è Elena, che viene da Monza ed è una psicologa.

La manche iniziale dedicata alle curiosità del mondo viene indovinata da Elena e porta a conoscere un divieto particolare attivo a Singapore, quello di mettersi nudi in casa, evitando di farsi vedere dagli altri. Su questo il padrone di casa non poteva non fare una battuta: "Chi si mette sul balcone è da maniaci, vada lei nuda sul balcone e vediamo cosa succede, le mandano di sicuro i carabinieri".

La partita inizia comunque all’insegna dell’equilibrio, con i due sfidanti che accumulano 1.000 euro a testa lasciando a zero il campione, ma chi segue assiduamente "La Ruota della Fortuna" sa come la situazione possa cambiare facilmente.

Gerry è però davvero bravissimo anche a coinvolgere Samira, lo fa anche in seguito a una manche dedicata alla pelle d’oca, chiedendo alla ragazza se a lei questo capiti spesso: "Spesso mi viene la pelle d’oca con il freddo cane, ma anche per altre cose. Se vedo il mio fidanzato Luigi mi vengono i capelli dritti in questo momento, scappa finché puoi".

I ribaltamenti effettivamente non mancano, è poi il campione a tornare in vantaggio, mentre i due avversari si ritrovano a zero. La situazione cambia però sul finale, quando è Alessandro a dare la zampata finale a confermarsi con un bottino di 9.800 euro.

La manche finale "La Ruota delle Meraviglie" si conclude esattamente come ieri, con la prima frase indovinata e le altre due no. La prima busta rossa conteneva 10 mila euro, nell’unica verde ci sono invece 5 mila euro (vincita totale 44.300 euro). L’altra busta rossa che viene svelata sul finale da Gerry non è poi così negativa, qui si trova infatti la spesa per un mese da LIDL, cosa che non può certamente che fare piacere al ragazzo e alla sua giovane moglie.

