La Ruota della Fortuna, Samira Lui non gradisce la risposta di Gerry Scotti: "Mi offendo". Ma lui si riscatta con un augurio tenerissimo Samira Lui non usa mezzi termini nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 3 aprile 2026 e confessa di non gradire le parole di Gerry Scotti, ma lui rimedia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Trascorrere il venerdì sera in relax a volte è quello che ci vuole, così da ritemprarsi dalle fatiche della settimana, a maggior ragione oggi, 3 aprile 2026, giornata che dà inizio a un weekend che culminerà con la Pasqua. Farlo seguendo "La Ruota della Fortuna" può rappresentare una scelta ideale, così da approfittarne anche per allenare la mente (questa sera non è in programmazione "Affari Tuoi", che lascia posto alla Via Crucis del Papa). Ad accogliere Gerry Scotti in studio è una canzone che regala subito allegria, "Gimme! Gimme! Gimme!". che lui apprezza subito, per questo dice: "Che carini, mi riportano agli anni ’70 con questa bellissima canzone, mi dà il tempo di raggiungere la mia postazione, dove trovo già pronti i miei concorrenti. Avrei voglia di ballare, ma ho altro da fare, darvi il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Amedeo di Casoria (Napoli, che ha vinto finora 244.600 euro in due sere. A sfidarlo sono Erika, designer nei servizi digitali di Roma, e Francesca di Rho (Milano), al momento disoccupata, in passato commessa, ma con l’intenzione di aprire una sua attività.

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A loro si unisce Samira Lui, che da inizio settimana arriva con due bocche disegnate con il rossetto sui palmi delle mani per collegarsi alla canzone che la accompagna. Una volta arrivata Gerry le dice subito: "Lei è contagiosa, adesso tutte le ragazzine si mandano i baci con le mani", lei replica: "Senza sporcare il fidanzato, solo con la mano".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Pistolet", tipica del Belgio, che si rivela essere un "panino rotondo e croccante di Bruxelles", indovinato da Amedeo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Dragone Foglia", soluzione indovinata da Erika, che guadagna 1.100 euro, mentre nel frattempo gli altri sono a zero. La gara continua con il "Round Musicale", a tema "Pregherò", frase indovinata da Erika, che incrementa il suo vantaggio salendo a 3.400 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", che può scardinare gli equilibri, arrivato a quota 60.900 euro, nessuno riesce ad approfittarne, è ancora Erika a dare la soluzione e ad arrivare a 1.800 euro, riscattandosi dopo avere trovato la "Bancarotta". Il maialino va quindi a dormire a 62.400 euro.

È quindi la volta di "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Le avventure di Peter Pan", tabellone indovinato da Amedeo, che guadagna 4.800 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, anche se questo gli consente comunque di passare in vantaggio.

Tutto è ancora aperto, specialmente con una manche come il "Mistero", che comprende uno spicchio da 10 mila euro. Ed effettivamente Francesca riesce a portare avanti gran parte della manche, oltre a prendere il valore così ambito, è lei anche a dare la soluzione aggiudicandosi 16.800 euro. La frase era dedicata a un dubbio che molti hanno, l’esistenza dell’amicizia tra uomo e donne, Gerry confessa il suo parere a riguardo: "Sì, io ho delle amiche donne", Samira replica: "Ad esempio io", infatti lui le dà ragione: "Volevo usare lei come esempio, ma non mi sarei permesso". A quel punto arriva l’ulteriore risposta della ragazza: "Perché? Non sono una sua amica? Mi offendo. Ma anche secondo me esiste, anche se dipende, può succedere che nasca qualcosa da parte di uno dei due". Il presentatore ha continuato: "Poi se uno è amico, da cosa nasce cosa", ha detto ridendo, ma la Lui l’ha subito bloccato. "La smetta!", ha risposto divertita.", lui risponde: "La speranza è l’ultima a morire. Ho amici e amiche come tutti voi, ma ho un vanto personale, tutte le donne con cui ho lavorato nella mia vita, e in 50 anni sono tante, sono diventate e sono rimaste mie care amiche. Questa è la cosa più bella che mi potesse capitare. Le auguro la stessa cosa, cara signorina".

Si passa così al "Round Express", tabellone indovinato da Erika, che prova a tallonare la sfidante arrivando a 10.300 euro. La gara sta così diventando interessante, Francesca guida a 16.800 euro, seguita da Erika a 10.300 euro, chiude Amedeo a 4.800 euro. Il "Triplete" dà un’ulteriore vantaggio a Erika, che sale a 15.300 euro, si riesce a fare un’ulteriore frase così da consentire ad Amedeo di arrivare a 5.800 euro, "L’Ultimo Round", che deciderà chi conquisterà il titolo, si preannuncia quindi interessante. A dare l’ultima soluzione è Francesca, che sale a 25.800 euro, diventando la nuova campionessa.

La giovane ha ora la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Viaggio in Puglia". Francesca riesce a dare la risposta alla prima e alla terza, così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro. La concorrente sceglie di puntare sulla numero 3 su suggerimento del fidanzato, qui ci sono 10 mila euro, che decide di tenere. Scotti apprezza la scelta: "Ci ha appena detto di essere in un periodo di transizione, non sta lavorando, mettere insieme in una sera quasi 36 mila euro vuol dire che le cose sono andate già bene, sono d’accordo con te". Ma cosa c’era nella busta numero 1? 5 mila euro, la mossa è stata quindi corretta.

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