La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'si trasforma' in Can Yaman, ma Samira Lui lo blocca: "È impazzito" La vena ironica non manca a Gerry Scotti, nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 29 marzo 2026 si è calato nei panni di Can Yaman, Samira Lui non ha gradito

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che domenica sera sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Per molti pensare di chiudere la giornata senza seguire il quiz è ormai quasi impossibile, per questo saranno in tanti davanti allo schermo a seguire anche la puntata del 29 marzo 2026, così da ricaricare le pile in vista della nuova settimana. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo dei Fortuna Five, non manca di invitare tutti a ballare, per poi rivolgersi al pubblico come fa sempre: "Buona domenica a voi signori, godetevi quest’ora con la vostra famiglia, con i vostri amici, godetevi un’ora di dolce vita, ancora una volta insieme ai miei ragazzi vi dò il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Non manca un riferimento alla giornata odierna: "Buona domenica delle Palme! Avete preso l’ulivo? Mai come quest’anno ce n’è bisogno, noi abbiamo delle simbologie che poi ci dimentichiamo, speriamo che gli uomini di buona volontà in tutto il mondo diano un senso vero alla parola pace, ma questo non è il mio lavoro, il mio lavoro è intrattenervi con un’ora di leggerezza".

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Si passa quindi alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Calogero, dentista di Catania, che finora ha vinto 29.900 euro (Gerry dice "Arrotondiamo, facciamo 30 mila euro, metto 100 euro io"), oltre alla spesa per un anno da Eurospin. A sfidarlo sono Alessandro di Scandicci (Firenze), esperto di sicurezza informatica, e Chiara di Milano, originaria però di Reggio Calabria, che fa il project manager nel capoluogo lombardo.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con "Tu mi piaci tanto" a fare da colonna sonora e un completo gonna bianca e top scuro, cosa che spinge Gerry a commentare il suo outfit: "Come sta bene, anche con due cosine semplici sta sempre veramente bene". Il conduttore chiede poi alla ragazza se l’avesse sentito cantare in camerino, lei conferma: "Stava urlando", ma lui nega: "No, stavo cantando, e dire che lei è al piano di sopra, io sono al piano terra, cantavo ‘Il tango delle capinere".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Sprt", tipica della Repubblica Ceca, che si rivela essere "una persona che studia molto", come indovinato da Calogero, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Questo non è altro che il nostro "secchione" o nerd, per questo Samira chiede a Gerry se ai tempi della scuola lui lo fosse, questa la sua risposta: "Abbastanza, secchione secchione no, ma mi impegnavo molto, avevo una mamma severa che mi mordeva sul collo, potevo uscire solo se avevo finito i compiti, adesso si usa poco".

Si procede con "Il Regno degli Animali" a tema "Lo Shima Enaga", frase indovinata ancora da Calogero, che balza a 3.800 euro. È il momento del "Round Musicale", tabellone dal titolo "Malika Ayane" indovinato da Alessandro, che dà la zampata decisiva sul finale guadagnando 2 mila euro.

Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", manche rimasta ricca perché l’altro giorno in chi aveva conquistato il montepremi non è diventato campione, ora arrivato a quota 42.200 euro. La frase è a tema "Fa bene" e viene indovinata da Calogero, che non se la sente di rischiare in cerca dello spicchio dedicato, ma questo gli permette di incrementare il suo vantaggio e balzare a 6.100 euro, mentre nel frattempo anche lo sfidante è finito a zero. Gerry prova però a scherzare con lui essendo stato in grado di dare la soluzione quando c’erano poche lettere visibili: "Devo controllare che tu non abbia delle ricetrasmittenti, altrimenti poi a casa me ne dicono di tutti i colori". Il maialino va quindi a dormire con 43.800 euro.

È la volta della manche inaugurata recentemente, "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, a tema "I Pirati della Malesia". Questa volta a dare la soluzione è Alessandro, che guadagna 2.500 euro, cifra che può raddoppiare indovinando il secondo tabellone, obiettivo che però non riesce a raggiungere. La frase era "Sandokan e i suoi tigrotti", anche se lui dice "Tirapiatti" invece di "tigrotti", cosa che spinge Scotti a prendderlo in giro rivolgendosi a Samira: "Lo vedi Can Yaman a dire: ‘A me lavapiatti, tiratemi anche le pentole, mi slaccio la camicia" facendo il verso di un uomo forzuto e dire ancora: "Lavapiatti, conquistiamo Mompracem", per questo la Lui le dice: "Si ricomponga! È impazzito?", lui prosegue: "Quando ho visto Can Yaman a Sanremo tutto pieno d’olio sembrava uno sgombro e tutte le donne impazzivano per quello sgombro, ma io cosa sono un palombo? Sono sott’olio". Samira replica: "A me piace lei". Ovviamente il conduttore precisa il suo modo di agire allo sfidante: "Non ti stavamo prendendo in giro, solo ci hai fatto ridere, abbiamo stemperato, ti sei preso 2.500 euro".

I valori possono poi ulteriormente aumentare, come sa bene chi segue sempre "La Ruota della Fortuna" con il "Round Expess" a tema "In Formula 1". A prendere lo spicchio fortunato è Alessandro, che riesce a fare un balzo importante dando la risposta esatta così da salire a 6.500 euro, superando di poco il campione. Il "Triplete2, come è facile immaginare", non cambia troppo gli equilibri della gara, a guidare è ancora Alessandro a 7.500 euro, seguito da Calogero a 6.500 euro, chiude Chiara a 2 mila euro, il titolo si deciderà comunque con "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Chiara, che arriva a 8.800 euro, sufficienti per fare il colpaccio dopo essere stata sfortunata per gran parte della serata e diventare la nuova campionessa.

La serata si conclude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove la neo campionessa ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino, indovinando tre frasi a tema "Al circo". Le cose purtroppo non vanno nel modo migliore, Chiara non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si ritrova così con tre buste rosse. Scotti parte aprendo la busta numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si procede con la numero 3, che contiene 20 mila euro, nella numero 2 invece c’erano purtroppo i 200 mila euro.

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