La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la gufata choc a Samira Lui: “Prima o poi...”. E lei sparisce all’improvviso A La Ruota della Fortuna venerdì 29 maggio 2026 Gerry Scotti lancia una frettata a Samira Lui mettendola in guardia, sul finire della puntata si perdono le sue tracce

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Divertirsi e allenare la mente può essere l’ideale, soprattutto quando il venerdì sera la stanchezza si fa sentire, perché non farlo quindi davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, venerdì 29 maggio 2026? L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come sempre con il ritmo dei Fortuna Five, poi parte il suo discorso introduttivo: "Vai, fatti sentire, se non li lascio scatenare un po, è tutto rock, bene, ragazzi, ma che è, il concertone? Siamo al concertone one one, grazie alla nostra band, era un rumoroso modo per dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giorgia, che alla fine della puntata di ieri ha chiesto a Gerry: "Ho vinto davvero quei soldi? Te lo dico un giorno dopo, hai vinto 56.500 euro. Era incredula". La donna rivela di essere vegetariana, ma soprattutto di avere una passione per gli animali: "Sono più di vent’anni che sono volontaria, vado a fare i pre affidi presso le famiglie che decidono di adottare un cane o un gatto", Gerry continua: "Loro, che sono sensibili, vanno a vedere se ci sono le condizioni tali, lo spazio, se ci sono bambini, brava è un lavoro importantissimo". A sfidarla sono Armando, personal trainer di Foggia, e Federica di Cassola, vicino a Bassano del Grappa, dove è direttore di banca. Scotti rivela: "Il mio non è avvenente come te, lo cambierei volentieri. Più sono piccoli i centri, me lo dicono anche i miei amici che lavorano in banca, più si è mantenuto il rapporto di clientela, conoscenza, in città è più complicato".

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E’ quindi il momento di Samira Lui, non appena arriva Gerry la stuzzica: "Lei scende, vede che so i passi a memoria essendo coreografo. Tu ridi, ma prima o poi caschi se ridi".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Purtuallo", tipica della Campania, che sta a indicare "così si chiama l’arancia a Napoli", come indovinato da Federica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di andare avanti con la gara Gerry che definisce Samira "la fidanzata d’Italia", lei ribatte: "Di un italiano". Il conduttore prosegue: "Se uno si deve ispirare e si chiede: ‘Come la vorresti?’, si dice: ‘Come Samira'", ma lei rivela: "Ho tanti fidanzati bambini, ci sono tanti bambini che dicono di essere fidanzati con me", Scotti dice ancora: "E’ vero".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "I Pooh", a dare la soluzione è Armando, che guadagna i suoi primi 4.600 euro, cifra che gli consente di balzare in testa. E’ la volta de "Il Regno degli animali", a tema "L’Asino", è ancora Federica a dare la risposta e a salire a 4.300 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 20.200 euro, a tema "Sostenibilità", è Armando a indovinare la frase, così da arrivare a 13.100 euro, approfittando di un piccolo errore della sfidante. Il maialino va a dormire con 24.600 euro.

La partita prevede anche il "Round Express", occasione per svoltare un po’ per tutti, specialmente se si riesce a trovare lo spicchio dedicato per giocare in solitaria, pur sapendo di poter perdere tutto in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "Il venerdì con gli amici", l’occasione capita proprio ad Armando, che ne approfitta e dà la risposta esatta, così da incrementare il suo vantaggio fino a 17.900 euro. Questa è l’occasione come negli altri venerdì sera per ricevere un consiglio dallo zio Gerry: "Cercate di stare con i vostri amici, il potere della compagnia, per una compagnia sbagliata ci sono due o tre compagnie giuste. Se vedete che un vostro amico non vi frequenta più, è stranamente sparito, non sapete cosa fa dovete informarvi, avete responsabilità come la sua famiglia perché siete i suoi amici. Dovete farlo, agite con buon senso!".

E’ poi il momento del "Triplete", occasione per cercare di scalfire il predominio di Armando, a tema "Avvocati". Al termine della manche (vengono fatti quattro tabelloni) ci si trova con Armando ancora in testa a 20.900 euro, seguito da Federica a 5.300 euro, chiude la campionessa Giorgia a zero, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Giorgia, che sale a 11.700 euro, che non sono però sufficienti per confermarsi, è Armando il nuovo campione con 20.900 euro. Prima di passare alla fase finale del gioco Gerry si mette in cerca di Samira, una volta arrivata le dice: "Dov’eri piccola? Non ti trovavamo", lei risponde: "Un po’ di mal di piede, sono sincera".

Il giovane personal trainer ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema: "Stoffa". Il neo campione indovina la seconda e la terza frase, l’ultima riuscendo addirittura a conservare 18 secondi, mossa che spinge Scotti a commentare e a restare a bocca aperta: "Mi ha lasciato, mi ha lasciato basito, era partito un po’ timido, ma si è capito giocando che fosse bravo". Si parte quindi con il mostrare l’unica busta rossa, dove ci sono 20 mila euro. Il papà del ragazzo lo invita a partire dalla busta numero 2, lui lo ascolta essendo stata la frase più sofferta, questa busta contiene solo 1.000 euro, lui evidentemente decide di cambiarla e passare alla numero 3, prima di svelare il contenuto Gerry tergiversa: "Quando si dice fare la cifra tonda, 20.900 pareva brutta, facciamo 21 mila, ci sono infatti solo 100 euro". Samira resta delusa, dice subito: "Ma no, ma è uno scherzo", mentre Gerry dice: "Insomma ha vinto comunque un sacco di soldi".

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