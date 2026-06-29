La Ruota della Fortuna, Samira Lui si trasforma in Valeria Marini. Poi Gerry Scotti consola il campione: "Ripigliati" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 29 giugno 2026 Samira Lui mostra inedite doti da imitatrici, Gerry Scotti invece deve sorreggere il campione dallo choc

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 29 giugno 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", la seconda della versione estiva del quiz, che punta a tenere compagnia al pubblico regalando un’ora di intrattenimento e leggerezza. i Fortuna Five accolgono Gerry Scotti, sottolineando come lui abbia "energia da vendere", cosa che ovviamente appare evidente a tutti osservandolo puntata dopo puntata. Lui prosegue nel suo discorso introduttivo sulla base della canzone scelta: "Vai, voglio sentirvi. Fortuna Five e My Sharona. Sì, è quello che ci vuole, dopo una giornata calda, il rientro a casa, un po’ di ventilatore e un po’ di aria condizionata, Sharona. Il suono che vi fa rivivere, vi fa rialzare, quello dei Fortuna Five vi dà il benvenuto, anzi il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. Stasera ho fatto suonare un po’ Fornaciari (Diego, il batterista, ndr), un po’ di dolore alle mani un grande classico, ho visto che i miei concorrenti apprezzavano questo grande classico, loro non erano ancora nati quando l’hanno scritta, ma è una canzone talmente riconoscibile che si riconosce anche trent’anni dopo".

Si passa così alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico di Cesena, che ha finora vinto 157.100 euro, oltre alla Fiat 500 Dolcevita. Gerry lo stuzzica, chiedendogli quali progetti abbia con una cifra così importante: "Abbiamo intenzione di comprare una casa a Sirolo, una meta estiva che ci piace tantissimo, speriamo di riuscirci". Il conduttore fa un’osservazione: "Giorno dopo giorno sei partito con il monolocale, poi siamo passati al monolocale con balcone, adesso siamo a uno con balcone e posto auto", lui non esclude l’idea di "un piccolo garage". A sfidarlo sono Federico, allenatore di pallacanestro di Roma, lui precisa di potersi definire coach essendo allenatore di pallacanestro (per il Fonteroma Basket) e Manuela, manager in una multinazionale nelle risorse umane di San Maurizio Canavese (Torino).

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A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Playa" di Baby K, mentre lei indossa un abitino con le spalle scoperte e la gonna ampia bianca, accompagnato da stivali texani. Gerry la stuzzica subito sul suo outfit, definendolo un "look piratesco, la musica, la playa, la noche. Me gusta l’aragosta", lei ribatte: "Domani gliela porto".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come accade dalla scorsa settimana con "Piatti Estivi", a tema "Fregula con arselle", il presentatore sottolinea "è un piatto sardo di cui vado ghiottissimo, è anche un piatto sano, tutte le cose sarde sono sane, altrimenti non sarebbero in testa ala lista delle persone che vivono di più". A indovinare è Federico, lo sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira si mette così a illustrare la ricetta, imitando Valeria Marini, cosa che le riesce davvero bene.

Prima di procedere Gerry ribadisce che "saremo qui tutta l’estate", oltre a ricordare un grande appuntamento, "il torneo dei campioni dell’anniversario", anche questa sera in tre al termine si sfideranno per guadagnare un posto e partecipare a questa occasione. Il presentatore ci tiene inoltre a presentare tre ragazzi arrivati appositamente da Palermo perché volevano vedere da vicino il quiz.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1987", il campione guadagna lo spicchio della macchina (sarà ancora la Cabrio), a quel punto Samira torna a fare la voce di Valeria Marini dicendogli: "E’ incredibile, non lasci niente a nessuno". A dare la soluzione è Manuela, che guadagna 5.300 euro, passando così in vantaggio.

Spazio a un’altra novità estiva, i "Tormentoni", a tema "Banane e lamponi", a dare la soluzione è il campione, che approfitta di alcune indecisioni e giocate sfortunate dei suoi avversari, che guadagna 1.000 euro. E’ quindi il momento di "Ciak, si gira", dedicata al cinema, a tema "Perfetti sconosciuti", tutta da seguire soprattutto per la presenza dei quattro spicchi con il ciak che possono scardinare la partita. La sfidante trova il ciak con la stellina quando ha accumulato 1.600 euro, questo le consente di conservare il suo bottino, non avendo la possibilità di rubare niente ai due ragazzi, che erano entrambi a zero. E’ ancora il campione a dare la risposta esatta e a salire a 2.600 euro.

La situazione è ancora apertissima, a maggior ragione con il "Traghetto Express", che prevede uno spicchio che consente di giocare in solitaria e accumulare soldi, anche se può esserci il rischio di perdere quanto guadagnato in caso di errore. Il tabellone ha come tema "Un classico estivo", è lo sfidante a trovare lo spicchio "Express", lui sfiora il colpaccio, dà la soluzione ma sbaglia per una lettera, è così il campione a farlo arrivando a quota 3.600 euro.

Si arriva al "Triplete", dal titolo "Venti", al termine ci si trova con Manuela in testa a 5.600 euro, segue Federico a 4.600 euro, chiude lo sfidante Federico a 2 mila. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round" a tema "Amici a quattro zampe", in un quadro generale che vede praticamente tutti in corsa, ogni lettera ha un valore di 1.200 euro. A dare l’ultima soluzione è Federico lo sfidante, che arriva a 6.800 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

Anche questa volta abbiamo quindi un Federico a diventare campione, chiamato a incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Cima". Le cose però non vanno bene, il giovane non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si trova così con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la busta numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si passa alla numero 2, che contiene 100 euro, infine si chiude con la numero 3. Scotti tergiversa, si rivolge alla fidanzata del campione dicendole: "Rachele, non so se dovrai sorreggerlo", dopo avere visto la busta la invita a raggiungerlo: "Sorreggilo, fagli le carezzine come solo tu sai fare, amore sei bello, sei bravo lo stesso, non importa quello che hai fatto, un piatto di cime di rapa pugliesi ti sono costate 200 mila euro". Samira resta a bocca aperta per la scoperta: "Sono scioccata, è rimasto qua questo piatto", lui invece tenta di fargli aria per spingerlo a superare lo choc e gli dice: "Sant’Oronzo, ripigliati".

Il secondo appuntamento con il torneo dei campioni

Anche questa volta, come già accaduto sabato, spazio alla seconda tornata del torneo di qualificazione dei campioni, chi prevarrà parteciperà a una serata speciale per festeggiare il primo anniversario dal ritorno in Tv de "La Ruota della Fortuna".

A loro spetta la qualifica dedicata ai "Campioni della televisione", a giocare sono Daniela, che in due puntate aveva vinto 242.700 euro (italo-canadese di Sabaudia, ma che da poco si è trasferita a Verona), Daniele, che ha vinto 233.600 euro (oltre a una Grande Panda e una spesa per un anno) e Mauro di Venafro, che ha vinto 187.900 euro. I soldi conquistati, è bene precisarlo, non saranno soldi veri,ma varranno per la classifica che consentirà di stabilire chi parteciperà all’evento in prima serata.

Si parte con il "Cruciruota", a tema "Sulle reti Mediaset", a dare la risposta è Mauro, che guadagna 6.900 euro, cifra che gli consente di andare in testa a 6.900 euro. Spazio al "Triplete", in una versione più ricca del solito, dal tema "Animali in Tv", al termine Mauro aumenta il suo vantaggio a 9.900 euro, ma Daniela prova a recuperare arrivando a 3 mila euro. E’ il momento dell’Express, dal titolo "Temptation Island", sul finale Daniela trova lo spicchio dedicato, ma commette un errore, cosa che le fa perdere quello che aveva conquistato fino a quel momento. Anche Mauro poco dopo pesca lo spicchio, ma in una fase in cui è lui a essere quello più a rischio in virtù del suo grande vantaggio, ma questa volta non sbaglia, deve solo leggere la frase, è lui a vincere con 13.900 euro.

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