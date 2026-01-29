La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa sbottare Gerry Scotti: "Ma cosa ride?". E arriva la bordata sul fidanzato Luigi L'intesa che unisce Samira Lui e Gerry Scotti è evidente anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 29 gennaio 2026, la ragazza sa anche sdrammatizzare

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Si rinnova anche questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in grado di catturare davanti al piccolo schermo milioni di persone, come accade ormai da mesi. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica dei Maroon 5 che riconosce subito, si ferma a salutare alcune delle persone presenti tra il pubblico, per poi fare il suo consueto annuncio introduttivo.

"Che bella atmosfera, ogni sera i ragazzi mi regalano un ingresso meraviglioso. Il primo applauso va a loro tutte le sere, ancora una volta lasciatemi dire benvenuti a quest’ora di svago, di divertimento, di relax, ormai l’Italia si rilassa così e noi non sappiamo come fare per ringraziarvi, facciamo solo il nostro lavoro, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il conduttore prosegue salutando alcune delle persone provenienti da Cattolica, con tanto di striscione in cui gli offrono un giro in pedalò, lui non esita a rispondere: "Guardate che io vengo a Cattolica, ogni tanto qualche salto lo faccio. Sono compresi anche un po’ di pesce e una piadina? Allora vengo più volentieri". Questo discorso gli fa da assist per la presentazione successiva: "in pedalò non ci vado da solo, mi porto Samira". Lei dice subito: "Vengo volentieri. Pedala lei?". Non manca la risposta: "I pedalò sono gemellari, ci mettiamo su, lei può riconoscere un pedalò dove ci sono io perché è un po’ più inclinato". Lei sorride, per questo lui replica: "Ma cosa ride? Deve dire ‘No, non è vero’. Li hanno rinforzati".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di dare il via alla partita Gerry sottolinea come avere parlato del pedalò faccia venire voglia di estate e sole, per poi rivolgersi direttamente a Samira: "A guardare te porti l’estate tutto l’anno nelle case degli italiani". Lei replica: "Forse perché sono abbronzata tutto l’anno", ma Scotti ha un’altra opinione: "Sei solare".

A difendere il titolo è Marika, napoletana ma residente a Valeggio sul Mincio, che ha già conquistato 33.300 euro. A sfidarlo sono Sabrina, nata a Cesena ma residente a Verona dove fa l’impiegata in una clinica, e Pasquale di Portoferraio, dove fa il vigile del fuoco.

Si parte con il "Giramondo", dedicato alla "Humppa", che si rivela essere una danza finlandese simile alla polka, frase indovinata da Sabrina, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollone MSC Crociere. Si prosegue con il "Cruciruota", manche che non si rivela così fortunato tra "Passa" e "Bancarotta" pescati un po’ da tutti i concorrenti, alla fine a dare la soluzione è Pasquale, che sale a 1.000 euro, lasciando le avversarie a zero. È poi la volontà del "Round Musicale", risposta data da Sabrina. La frase era dedicata alla canzone "Pistolero" di Elettra Lamborghini, che fa da assist per una battuta di Scotti: "Tante ragazze vogliono un pistolero, ma poi trovano un pistola, lo so che la pensi come me. Li vuoi come il tuo Luigi, tutto casa e chiesa?". Lei ribatte: "Tutto casa e Chiesa, è il tragitto che ti frega. C’è sempre il bar di mezzo, diceva mia nonna".

È poi la volta della manche più ricca, il "Round Jackpot", arrivato a quota 28.800 euro sulla base di quanto accumulato nelle altre puntate. Nemmeno questa volta qualcuno si aggiudica il Jackpot, a dare la risposta è Pasquale, che arriva a 3.900 euro, mentre il maialino arriva a 30.100 euro.

Dopo la manche dedicata agli animali la situazione è decisamente equilibrata, con Pasquale a 3.900 euro, Sabrina a 3.500 e la campionessa a chiudere a 3.000 euro.

Samira ne approfitta per raccontare la sua abitudine di togliere in casa le scarpe, soprattutto perché ha i tappeti. "Fornisco le ciabattine a chi viene da me". Arriva poi la replica di Gerry: "Lei sta tutta la sera per ragioni estetiche su trampoli abbastanza alti, per questo non vede l’ora di mettersi la sua ciabattina". Come spesso capita a "La Ruota della Fortuna", tutto si ribalta con "L’Ultimo Round", dove è Sabrina a dare la risposta esatta approfittando di un’indecisione di Pasquale, arrivando a quota 18.100 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa.

La puntata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove Sabrina ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino indovinando tre frasi a tema "Freddo". La concorrente indovina solo la seconda frase, garantendosi comunque una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della numero 1, rimasta rossa, dove ci sono 1.000 euro, mentre nella 3 ci sono 20 mila euro. Si conclude svelando il contenuto della sua busta verde, dove si trovano 10 mila euro, ciifra che porta la vincita totale a 28.100 euro in una sola sera.

Potrebbe interessarti anche