È iniziata una nuova settimana, anche se la giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, è decisamente particolare, visto che è l’ultima dell’anno, ma è anche quella che ci porterà a vivere i primi giorni del 2026, ma anche in momenti come questi "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda. Del resto, tanti sono a riposo dal proprio lavoro, per questo potrebbero essere spinti a stare davanti alla Tv.

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che suona musica anni ’80, subito augura buona settimana a tutti: "Vi bastano le feste? Ne volete ancora? – dice subito – Ecco un’altra settimana, che vi porterà alla fine dell’anno, ma anche all’inizio di quello nuovo, tutte le vostre sere finiranno e cominceranno con La Ruota della Fortuna".

Samira Lui e il nuovo stacchetto musicale

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui che, come da tradizione, è accompagnata da un nuovo stacchetto quando inizia una nuova settimana. La giovane ne approfitta per spiegare il significato della canzone: "Dice ‘My Only Wish Is You’ (‘Il mio unico desiderio sei tu’) ed è dedicata a lei". Gerry sottolinea di essere pronto a mettere il brano come suoneria del cellulare.

Scotti ne approfitta per presentare alcune delle persone presenti nel pubblico, una è la signora Bea, che è spesso presente e porta loro dei dolci, oltre a una famiglia che viene da Stoccarda di origine italiana, per questo dice: "Una volta andavano a vedere il Duomo, adesso vengono qua. Capiscono anche l’italiano, ma io parlo un po’ di tedesco (chiaramente detto con ironia, ndr)".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Jimmy, definito da Scotti come "l’uomo che per tre sere si è visto passare davanti la 500 Elettrica ma non è riuscito a salirci a bordo", che ha all’attivo un bottino di 50.800 euro. A sfidarlo sono Gianna, mamma e casalinga di Gioia del Colle, e Roberto di Mascali (Catania), dove fa l’impiegato in una società di trasporto ferroviario.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità del passato, indovinata da Gianna, che ottiene così i suoi primi 1.000 euro. Non manca anche questa sera la manche dedicata alle curiosità sulle feste e le usanze nel mondo, in questo casosi scopre che in Portogallo è ritenuto di buon auspicio indossare mutande blu, che "devono essere nuove", sottolinea Samira, mentre si sconsiglia il rosso, a differenza di quanto avviene da noi, che si pensa porti sfortuna. "Come diceva mio papà ‘usato ma tenuto bene'". Ed è in questa occasione che Roberto riesce a balzare in testa a 3.900 euro. Chi segue da tempo "La Ruota della Fortuna" sa però bene come sia importante non fare pronostici a sfida in corsa, tutto può cambiare all’ultimo.

Ed effettivamente è quello che accade, Jimmy dà la zampata decisiva anche in questa occasione sul finale confermandosi campione con un bottino di 11.800 euro. Riuscirà ad aumentare la cifra migliorando le prestazioni poco fortunate delle sere precedenti a "La Ruota delle Meraviglie"?.

Nemmeno questa volta però le cose vanno bene, il campione non riesce a indovinare nessuna delle tre frasi, anzi due di queste sono state sbagliate solo per una lettera. Gerry parte mostrando il contenuto della busta numero 3, quella che lui avrebbe aperto per prima, dove ci sono 5 mila euro, ma che lui avrebbe cambiato se ne avesse avuto la possibilità. Si passa alla 1, dove ci sono solo 100 euro. Nella 2 ci sono infine 20 mila euro. Il suo montepremi complessivo è ora di 62.600 euro. Gerry conferma di essere in onda sempre, così da accompagnare il pubblico al Capodanno e ai primi giorni del nuovo anno.

