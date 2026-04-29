La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spietato: "Ognuno fa ciò che vuole”. Ma Samira Lui rimpiange il pasticcio del concorrente Essere coinvolti durante La Ruota della Fortuna è normale, nella puntata di mercoledì 29 aprile 2026 Samira Lui si rammarica un errore, ma Gerry Scotti la bacchetta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, subito dopo il Tg5. Gerry Scotti viene accolto come sempre dai Fortuna Five al suo ingresso in studio, non manca di fare loro i complimenti: "Ammazza quanto sono bravi, sembra di essere alla radio, il classico mood da radio, e invece siamo qui nel vostro programma televisivo preferito, pronti a farvi compagnia anche questa sera. Insieme ai ragazzi dei Fortuna Five benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Subito dopo si lascia andare a una confessione sulla band: "Io ho commesso un errore, li ho presi troppo bravi".

Un aggettivo, "troppo brava", che lui applica anche alla campionessa, Abigail, infermiera di Milano, ma originaria di Civita Castellana, che ha finora vinto 91.400 euro in due puntate, ma che ha purtroppo ieri perso i 200 mila euro presenti nell’ultima busta, "Tu eri una persona che meritava di vincerli", le dice. A sfidarla sono Eugenio, macellaio in un supermercato di Massa, e Debora di Villafranca, imprenditrice in una ditta che si occupa di piastrelle (Torino).

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E’ quindi il momento della discesa di Samira Lui, con un abitino nero e scollatura dietro il collo con alcuni strass, mentre Gerry prova a imitarla mentre esegue la sua coreografia: "La sto imparando tutta, mi diverto, quando sento vongole non capisco più niente (in realtà, la canzone dice gongole, ndr)".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Bouhezza", tipica dell’Algeria, che si rivela essere un "nutriente formaggio a pasta molle" come indovinato da Debora, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si tratta di un prodotto che loro amano arricchire per renderlo più saporito, per questo Samira dice: "Non mangiatene troppo, altrimenti vi viene la buezza al pancino". , Scotti replica: "Questa te la sei studiata, ti vedo molto in forma".

Nel frattempo, il conduttore mostra un microfono che ha tra le mani, a cui tiene tanto: "Questo è un classico coprimicrofono, che usano i giornalisti quando vanno in giro a fare le interviste, è un ricordo bellissimo perché ha il simbolo di Koper, Tv Capodistria, oggi sono venuti con le loro telecamere a salutarci perché compiono 55 anni. La signora Claudia mi ha intervistato per Tv Capodistria, ci dicono che ci seguono tanto anche da quelle parti, quindi Samira puoi salutare anche tu. Verremo a trovarvi".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", dedicato alla scimmia cappuccina, a dare la soluzione è Eugenio, che guadagna 1.800 euro, mentre nel frattempo anche l’altra sfidante è finita a zero, oltre alla campionessa. La gara prevede poi il "Round Musicale", dal titolo "Oggi sono io". Gerry ne approfitta per prendere in giro lo sfidante, che a più riprese ama dire: "Vorrei girare la ruota", per questo il presentatore dice: "Regia, me lo devi registrare e io lo metto come suoneria del telefono, come lo dice lui gentilmente, ‘Con permesso, io vorrei girare la ruota'". A dare la soluzione è ancora Eugenio, che consolida il vantaggio arrivando a 8.600 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", il momento più ricco del programma, prima di procedere Scotti ci tiene a fare una precisazione sul maialino: "L’ho convinto, non è partito, ieri era nervoso, voleva andare al mare, ai Caraibi, io gli ho detto: ‘Resta, c’è uno di Massa, si chiama Eugenio, che è molto simpatico, devi restare". Ora si parte da 132.400 euro, per questo precisa: "E’ inutile dirlo a Eugenio, lui girerà la ruota di brutto", Samira sottolinea: "E’ pure macellaio", in riferimento al maialino. Il conduttore quindi si rivolge al maialino: "Tappati le orecchie, non è macellaio". Il tabellone è a tema "San Diego", a dare la risposta esatta è ancora Eugenio, che riesce ad approfittare di alcune giocate sfortunate delle due ragazze, lui raggiunge quindi la cifra di 13.100 euro. Il maialino va quindi a dormire con 138.800 euro.

"La Ruota della Fortuna" prevede anche un angolo dedicato alla cultura, con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia dei Santi". A dare la soluzione è Deborah, che guadagna 3.800 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da arrivare a 7.600 euro.

Si procede con il "Round Express", a tema "Da agosto", che può consentire di incrementare non di poco il bottino se si trova lo spicchio dedicato, opportunità che capita a Eugenio, ma per un errore nella scelta della lettera si trova a perdere tutto riaprendo così la partita. Anche Samira ci resta male, per questo dice: "Ma le vocali, cosa che avrebbe potuto facilitarlo, mentre Gerry sottolinea: "Ognuno può scegliere la tattica di gioco che vuole". Questa volta a dare la soluzione è Debora, che sale a 8,600 euro, ora in vetta al gioco

Anche questa sera è previsto il "Triplete", che può scardinare la situazione, a tema "Danza". Al termine ci si ritrova con Debora ancora in testa a 9.600 euro, seguita da Abigail a 2 mila euro, chiude Eugenio, che si ritrova improvvisamente a zero. A stabilire il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round", che ha spesso portato a svolte impreviste. A dare l’ultima soluzione è Debora, che sale a 13.800 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa.

La giovane imprenditrice ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo montepremi indovinando tre frasi a tema "Spicchio". Debora dà due risposte esatte, la prima e la terza, così da trovarsi con due buste verdi. La mamma, presente tra il pubblico, la invita a scegliere la numero 3, in considerazione del numero di figli che hanno entrambe, ma purtroppo ci sono solo 100 euro, lei inevitabilmente la cambia e passa alla numero 1. Prima di svelare il contenuto di quest’ultima busta Scotti apre la numero 2, che è rossa, dove troviamo 20 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 1? Questa contiene 1.000 euro, così da arrivare a 14.800 euro.

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