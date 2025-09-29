Gerry Scotti devastato da Veronica, vincita pazzesca (e storica): cos'è successo a La Ruota della Fortuna La nuova campionessa vince 200mila euro e il conduttore esplode in lacrime con Samira Lui: "Qui piangono tutti”. È la vincita più alta della stagione. Cosa è successo.

La puntata del 28 settembre 2025 di La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico una delle serate più emozionanti di questa stagione. La protagonista assoluta è stata Veronica, giovane operaia di Ponteacco (Udine), che ha scalato manche dopo manche fino a strappare il titolo di campionessa e portarsi a casa un premio da record: 200mila euro in gettoni d’oro, per un totale complessivo di 214mila. Una vittoria che ha mandato in visibilio lo studio e fatto crollare Gerry Scotti e Samira Lui, che hanno chiuso la puntata in lacrime. Ecco cosa è successo.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata di ieri (domenica 28 settembre)

Sin dalle prime battute della puntata, Veronica ha dato prova di essere una concorrente tenace. Nella prima manche ha battuto la sua avversaria Martina, risolvendo la frase "L’ultimo organismo comune a noi" e mettendo in tasca i primi 1.000 euro. Poi ha affrontato la manche musicale, superando anche Luca, indovinando la soluzione "Stash chiede pronto come va in un ritmato refrain", che l’ha portata a 6.600 euro.

La marcia trionfale è proseguita nella manche Misteri Familiari, dove ha risolto "Chi è il più vecchio fra i gemelli?" e ha toccato quota 7.600 euro. L’unico passo falso è arrivato nella manche Express, conquistata da Martina, ma Veronica si è rifatta subito dopo nella Triplete, con due risposte su tre e un nuovo balzo in avanti a 9.600 euro.

Nel round finale, dedicato allo sport, la frase "Il punto decisivo è il match point" le ha fatto guadagnare altri 4.400 euro, permettendole di diventare campionessa con 14.000 euro complessivi. Ma il vero spettacolo è arrivato a fine serata, al gioco finale: tema "Gola". Veronica ha azzeccato senza esitazione le tre soluzioni: "Uno dei sette vizi capitali", "Se arrossata può far male" e "Quella del Gran Canyon è gigantesca". La busta scelta nascondeva una vincita memorabile: 200mila euro, che hanno fatto esplodere lo studio in un applauso interminabile.

Veronica vince 200mila euro, lacrime di Gerry Scotti e Samira Lui

Quando Gerry Scotti, con gli occhi lucidi, ha letto a Veronica l’entità del premio incassato, si è fermato più volte con la voce spezzata dall’emozione:

"Oh mamma signori, prima o poi doveva capitare. E sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna e vince 200mila euro. È stata una delle più brave. Noi non dovremmo emozionarci perché è il nostro lavoro, ma ringrazio Dio di avere un lavoro che mi fa emozionare con le persone comuni".

Al suo fianco, Samira Lui non ha trattenuto le lacrime: "Che emozione, se lo merita davvero", ha detto con il sorriso tra le lacrime, mentre il pubblico in studio applaudiva e la concorrente si stringeva in un abbraccio col fidanzato. "È stata davvero brava, una delle più brave dell’ultimo periodo. Qui piangono tutti, è stata una delle emozioni più grandi che abbiamo vissuto in questa edizione", ha concluso Gerry Scotti col viso rigato dalle lacrime.

Le reazioni social al colpaccio di Veronica

Oltre ai pianti in studio, la vincita di Veronica ha generato un’ondata di emozione sul web. Tantissimi utenti hanno commentato l’impresa della concorrente friulana con parole di gioia:

"Una delle puntate più belle di sempre!! Non sono attori e le lacrime non le fingi, questo è il bello, Gerry e Samira ormai sono casa"

Come sono contento. Lei è semplice, simpatica, una bella coppia, una persona semplice e meritevole, che davvero ne aveva bisogno, che bello"

"La vittoria più meritata di sempre. Bravissima Veronicaaa"

E molti hanno fatto i complimenti anche a Gerry Scotti per l’empatia e la sincera commozione mostrate: "Gerry che piange è sempre una cosa meravigliosa".

La Ruota della Fortuna, i record dell’edizione 2025/2026

La vittoria di Veronica si aggiunge a una stagione già ricca di colpi di vincite: una settimana fa, nella puntata del 22 settembre, Fabio aveva conquistato 100mila euro, emozionando nuovamente il conduttore e la valletta. Lo scorso giovedì, invece, Barbara aveva vinto la prima autovettura messa in palio in questa edizione, mentre il 9 agosto Simone aveva incassato 100mila euro. Ma il record, adesso, appartiene alla friulana Veronica, che con semplicità e determinazione ha trasformato la sua partecipazione in un momento da ricordare.

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: serata di maxi-vincite

L’access prime time di ieri – domenica 28 settembre – ha avuto anche un sapore di sfida televisiva: mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna regalava una super vincita a Veronica, su Rai 1 il rivale Affari Tuoi ha visto protagonista Angelo, che ha chiuso la puntata con una vincita comunque consistente da 50mila euro, anche se, all’ultimo bivio, aveva rifiutato un’offerta più alta del Dottore. Due storie parallele che hanno trasformato la domenica sera in un vero e proprio festival della fortuna in tv.

