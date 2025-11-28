La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fulmina Samira Lui: "E il vestito?", poi preso di mira De Martino Gerry Scotti e Samira Lui formano ormai una coppia collaudata in vena di battute reciproche, ospiti Pio e Amedeo nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 28 novembre, che non dimenticano di lanciare una frecciata al conduttore di Affari Tuoi

All’indomani del secondo appuntamento con "La Ruota dei Campioni", altro grande successo di pubblico, "La Ruota della Fortuna" è tornata in onda anche questa sera, venerdì 28 novembre 2025, con l’obiettivo di far divertire ed emozionare i telespettatori, sempre pronti a sintonizzarsi davanti alla Tv.

Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dal ritmo della band e ne approfitta ovviamente per salutare sia chi è presente a poca distanza da lui, sia a casa: "Grazie per questa ondata di amore da parte del mio pubblico, vi dò il benvenuto a La Ruota della Fortuna".

Gerry Scotti e la nostalgia per il passato

Questa è l’occasione per lui di fare un salto indietro nel tempo grazie al brano scelto, "Impressioni di settembre" della PFM: "Avete aperto il mio baule dei ricordi, io ero ragazzino, nella periferia di Milano, posso dirvi anche la via, via Laurana, abitavo dalla parte destra del marciapiede, dalla parte sinistra 4 o 5 ragazzi che avevano qualche anno più di me si trovavano per suonare. Un giorno dalle bocche di lupo di quella cantina ho sentito uscire le note di ‘Impressioni di settembre’. Che storia! Grazie per avermela regalata".

A questo punto il conduttore aggiunge "per ricambiare vi regalo Samira". La Lui arriva con un look decisamente sexy, ma elegante, caratterizzato dal pizzo nero fino alle caviglie, così da permettere a Scotti di fare una battuta a riguardo: "Bella la sottoveste, e il vestito dov’è?". Lei risponde: "L’ho dimenticato perché ero di fretta". "Mia mamma mi guarda – ha detto il presentatore guardando verso l’alto, ovviamente con tono ironico -. Lei sta bene con qualsiasi cosa si mette".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 novembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Ludovica, geriatra di Genova, che abbiamo avuto modo di conoscere due sere fa, che aveva avuto modo di scherzare con Gerry, visto che i suoi pazienti in genere hanno dai 65 anni in su, età che lui ha appunto superato. Attualmente ha all’attivo un bottino di 25.100 euro. Anche in questa occasione il conduttore non può che farle un’altra battuta: "Mi guardi ancora con interesse?", ma lei risponde senza timore: "No, adesso sono più sciolta". Lei ha un cognome impronunciabile, che viene dal nonno che è polacco.

A sfidarla sono Samuele, studente di Ingegneria Gestionale di 20 anni di Vibo Valentia, e Stefano, consulente informatico nell’ambito dell’intelligenza artificiale di Seregno (Monza).

Si parte con una manche che ha per argomento il "Lava Lava", che non è altro che il nostro pareo per le popolazioni della Polinesia, indovinata da Samuele. Gerry non può che fare un’ulteriore battuta: "Certo che dopo 15 giorni che si ha il pareo gli amici non possono che dire: ‘Lava lava’, è tutto sporco". Samira fa invece un altro rilievo: "È un po’ come quello che usa il papà di Oceania nel cartone animato". "È come quello che uso io in estate", ha detto ancora Scotti, suscitando la curiosità della collega: "Le serve per cambiare il costume?". Lui prova quindi a smorzare i toni: "Non scivoliamo in alcuni argomenti".

Riuscire a ingranare non è però semplice per nessuno, tra Passamano e Bancarotta, fortunatamente in questa fase in cui i soldi accumulati sono ancora pochi il danno è minore. Ben presto, però, anche Stefano riesce a dimostrare le sue doti, potremmo quindi trovarci davanti a una partita interessante.

Anche questa volta c’è spazio per due ospiti in studio, Pio e Amedeo, che presentano il loro ultimo film, da poco nelle sale: "Oi vita mia". Scotti scherza anche con loro: "Sono felice perché ogni volta che ci siamo visti mi avete messo nella cassa da morto. E devo dire la verità, mi avete portato fortuna". I due non potevano non coinvolgere Samira, a cui chiedono un video da mandare al dentista per evitare di pagare il conto. A questo Amedeo aggiunge un aneddoto: "Mio zio Gianni ha cambiato due volte il dentista da quando vede Samira scendere le scale, a mia zia quando vede te (riferito a Gerry, ndr) si gonfiano le vene varicose". Prima di lasciare lo studio il duo vuole salutare i concorrenti, ma non manca una battuta per lo sfidante, a cui Amedeo dice: "Ti chiami Stefano, come ti permetti di chiamarti così e venire in questo programma?", riferito evidentemente a De Martino. Il conduttore smorza tutto dicendo: "Stefano è un amico", ma anche su questo c’è la replica del pugliese: "Recentemente l’ho visto all’ufficio di collocamento. Salutiamo Stefano, che registra la mattina per guardare la sera questo programma".

Ludovica riesce poi a prendere il largo, dimostrando di non avere conquistato il titolo a caso, anche se gli avversari non sono disposti a stare a guardare, consapevoli di come tutto possa cambiare velocemente, soprattutto nelle manches finali. Ed effettivamente è quello che accade, l’Ultimo Round consente a Stefano di fare l’allungo decisivo e di laurearsi campione con un bottino di 15.100 euro.

Nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" il ragazzo riesce a indovinare due frasi su tre, così da poter valutare quale busta aprire. Nella prima che lui sceglie ci sono 10 mila euro, lui decide di cambiarla sperando di ottenere di più, anche se Scotti preferisce guardare prima la rossa, dove ci sono 5 mila euro. In quella che lui ha deciso di tenere ci sono 15 mila, così da raddoppiare quanto ha già vinto.

