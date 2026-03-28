La Ruota della Fortuna, Samira Lui ‘spennata’ da Gerry Scotti e puntata storica (tra iellati): la vincita è clamorosa La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato è storica, gareggiano i concorrenti più sfortunati del game, il vincitore ottiene una somma da record (e tornerà)

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’idea di trascorrere il sabato sera sul divano in relax può piacere a molti, specialmente se si è reduci da una settimana faticosa e si sente la necessità di ritemprarsi nella mente e nel fisico, farlo seguendo "La Ruota della Fortuna" può consentire anche di allenare la mente. Il quiz, infatti, è regolarmente in onda anche oggi, 28 marzo 2026, all’indomani della puntata extralarge di ieri, che ha visto gareggiare anche i Fortuna Five.

Questo è però il primo di una serie di appuntamenti speciali, previsti sempre il sabato sera, giorno in cui sarà data la possibilità di rimettersi in gioco a chi lo aveva già fatto in passato, ma non era stato baciato dalla buona sorte a causa di un numero eccessivo di "Passa" o Bancarotta". La band, infatti, sottolinea come per loro "la ruota possa rigirare" ancora una volta.

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A spiegare cosa vedremo è Gerry Scotti. "La nostra Ruota della Fortuna ha portato fortuna a tanti, ma non a tutti, ad alcuni di loro ha dato l’illusione di poter vincere, poi all’improvviso si sono trovati a zero. Ecco perché abbiamo pensato di offrire loro una seconda chance, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con uno stacchetto musicale adatto proprio il sabato sera. Una volta arrivata la giovane si rivolge subito al conduttore ricordando il periodo in cui lei entrava prima di mostrare chi fosse in gara: "Che bello rivederla qui vicino a me, venga qui", lui replica: "Sì, sono un po’ di volte che non mi faccio vedere qui anche per non metterla in imbarazzo, bella spennata" (la frase si riferisce alla sua camicia bianca con una serie di piume". L’outfit della ragazza spinge il presentatore a ricordare qualcosa che fa parte del suo passato: "Mi ricordo, facevamo un gioco da bambini con i cuscini, se si rompeva il cuscino qualcuno andava via così, ma le sta molto bene".

La Ruota della Fortuna (seconda chance), puntata 28 marzo 2026: cosa è successo

Si parte con la presentazione dei concorrenti in gara, Scotti sottolinea che per un po’ di sabati la puntata si intitolerà "La Ruota della Fortuna – Seconda Chance". A giocare sono Francesco, impiegato di Bari, Andrea di Paderno Dugnano (Milano) e Silvia, farmacista di Cagliari. vestita di verde (Gerry sottolinea come questo sia il colore della speranza).

Il presentatore si rivolge ancora a Samira: "Spennata sei davvero carina, adesso mi faccio anch’io un bolerino così", lei dice: "Non sarebbe male".

Si parte con "La Ruota nel tempo", che non veniva proposta da un po’, a tema "28 marzo 1964", giorno in cui "nasce la prima stazione radio pirata", come indovinato da Silvia, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "La Ruota del Sabato Sera", manche che viene proposta per la prima volta, dal titolo "Cats", frase indovinata da Andrea, che guadagna anche lui i suoi 1.000 euro.

Non manca un altro ritorno tipico del quiz, il "Cruciruota" a tema "Creature leggentarie". Sia Andrea sia Francesco si trovano a pescare il "Bancarotta", segno di come la sfortuna non li abbia abbandonati del tutto, per questo Scotti dice: "Vengono 15 giorni, prima o poi…", ovviamente con la sua consueta ironia. A dare la risposta esatta è Silvia, che sale a 2 mila euro, mentre i suoi avversari sono ancora a zero.

La serata prosegue con il "Mistero" con uno spicchio che può valere 10 mila euro, capace quindi di dare una svolta alla serata di tutti i concorrenti, come non è accaduto finora. Francesco si ritrova però a pescare ancora il "Bancarotta", sorride ma avanza una richiesta: "C’è per caso una terza chance?", Scotti risponde: "Stiamo studiando una terza chance, sì". Il tabellone è a tema "Mistero Notturno", con una frase che ci ricorda quello che accadrà a breve, ovvero "Stanotte si dorme un’ora in più o in meno?", soluzione indovinata Silvia, che sale a 12.500 euro (gli altri sono a zero). Su questa domanda interviene Samira: "Io non ci capisco mai niente", Gerry risponde: "In meno, è la prima volta in 40 anni che la dico giusta". La Lui prova comunque a trovare il lato positivo di questo: "Almeno si allungano le giornate".

Tutto però può ancora accadere, come sa bene chi segue assiduamente "La Ruota della Fortuna", con "L’Ultimo Round", dove si stabilirà chi conquisterà il titolo, visto che sono previsti valori decisamente elevati. A dare la soluzione è Andrea, che conquista in questa unica manche 15 mila euro, sufficiente per essere il "campione della seconda chance".

La puntata si chiude ovviamente come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove il ragazzo può incrementare ulteriormente il suo bottino, ma non solo, se dovesse dare tre risposte esatte nella manche finale avrà modo di tornare nuovamente in gara. Le tre frasi previste sono a tema "Marco". Il concorrente ce la fa, indovina tutte e tre le frase, cosa che gli fa guadagnare la "Wild Card", lo rivedremo quindi in un’altra puntata. Si parte aprendo la busta numero 2, che contiene 100 euro, si decide così di cambiarla e passare alla numero 3, prima di aprirla Gerry tergiversa: "Questo torna, è la seconda chance, non può essere più rognato della prima, ma ha vinto la wild card e può tornare, ma voglio vedere il tuo sorriso lo stesso: 200 mila euro!". Il concorrente strabuzza gli occhi incredulo e corre ad abbracciare l’amica che era con lui, è stata quindi una serata più che memorabile e potrebbe diventarlo ancora di più al suo ritorno.

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