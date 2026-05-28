La Ruota della Fortuna, Samira Lui 'manda Gerry Scotti a quel paese': "Lei ha tutte le caratteristiche, la vedo bene" Gerry Scotti e Samira Lui si punzecchiano spesso a vicenda, nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 28 maggio 2026 lei ha avuto però una reazione davvero inaspettata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche oggi, giovedì 28 maggio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai entrata nel cuore del pubblico, che sarà ovviamente felice di poter continuare a seguire il quiz anche nel corso dell’estate. Ad accogliere in studio Gerry Scotti come sempre sono i Fortuna Five, che questa volta invitano a "non chiamarlo boomer, è il nostro boom di energia", lui quindi replica: "Sono boomer? Ragazzi, che roba, ma da dove le prendete queste soffiate, andate a scoprire tutte le canzoni che mi piacciono. Grazie, Sweet on, Chicago, ci siamo ragazzi, pronti a vivere le emozioni che tutte le sere questo programma ci regala, tra queste emozioni, colori e sapori c’è naturalmente anche il suono della mia band, i Fortuna Five, vi danno il più sentito benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo si rivolge a loro: "Mi stordite, ragazzi. Io vi porterei a casa, solo che il mio condominio non è d’accordo".

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Prima di presentare il campione, Gerry non manca di fare un’introduzione doverosa: "Ormai da un anno vi diamo tutte le sere le emozioni de La Ruota, ma tutte le volte che ci accade, ragazzi, ci si riempie il cuore. Ieri sera è stato un momento meraviglioso, spero l’abbiate visto nelle vostre case, il momento della vittoria di Mario da Piombino, arrivato 211.400 euro. E’ un ragazzo, uno studente, per mantenersi agli studi non disdegna di fare dei lavoretti, lì in estate si può lavorare nei campeggi, nei ristoranti", lui risponde: "Io lavoro nell’assistenza clienti in un campeggio", per questo Gerry si raccomanda con lui: "Non è che adesso con 211.000 non ci vai", il ragazzo risponde: "No, andrò comunque, anche perché l’obiettivo sarebbe quello di aiutare la mia famiglia". A sfidarlo sono Giorgia di Roma, impiegata in una multinazionale petrolifera che ha studiato criminologia, per questo confessa di avere comunque a che fare con i criminali, e Claudio, optometrista di Saronno (Varese).

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samra Lui, questa volta con un abito total black, una volta arrivata Gerry si rivolge a lei: "Mi hai sentito, ho fatto i complimenti al ragazzo, non tanto per la vincita, noi siamo abituati, ma perché ha deciso di non montarsi la testa, ha detto di avere preso l’impegno con il camping, per questo ci lavorerà anche in estate perché i soldi devono servire per tutta la famiglia", la ragazza ribatte: "Complimenti per i valori e i principi".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Woodkopf", tipica della Repubblica Ceca, che sta a indicare "uno strano sport di equilibrio", come indovinato da Mario, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry spiega meglio: "Si tratta di uno sport in cui occorre essere alti almeno 1,80 metri ed essere pelati, quindi io mi iscrivo al prossimo torneo", Samira commenta: "Le ha tutte, ce la vedo bene", anche se lui ribatte: "Preferivo mi dicesse: ‘No, stia via con noi, invece mi manda a quel paese".

Si procede con il "Round Musicale", a tema "Benji e Fede", a dare la soluzione è Giorgia, che approfitta di un errore del campione e del "Bancarotta" dell’altro sfidante, così da guadagnare 1.000 euro. Gerry si lascia andare a un ricordo: "Le mie nonne, le mie zie quando dovevano esprimere un momento di stupore dicevano: ‘Oh Maria’, adesso trovarlo nella canzone di due ragazzi mi fa sorridere". La serata prevede anche "Il Regno degli Animali", a tema "Lo zibetto delle palme", lo sfidante conquista subito il Voucher Monge, che gli consente di avere mangime gratis per un anno, anche se non dovesse diventare campione. Non è invece troppo fortunata Giorgia, che trova il "Bancarotta", a dare la soluzione è Mario, che sale a 3.400 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Non manca una domanda sull’animale, che si rivela essere uno dei produttori di caffè più pregiati attraverso i suoi fermenti intestinali, Scotti rivela: "L’avevo letto, ma non sapevo fosse lui. Io comunque il caffé lo prendo in viale Zara, lui è lontano. Se ci mandate un sacchettino Samira lo prova", lei non è convinta, per questo dice: "La sfido, lo assaggiamo".

I valori della partita possono però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 15.100 euro, a tema "Supereroi", a dare la risposta è Claudio, che guadagna i suoi primi 9.600 euro, che gli consentono di balzare in testa. Il maialino va a dormire 20.200euro.

Non manca ovviamente "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Manuale di sopravvivenza", frase indovinata da Clauddo, che guadagna 3.300 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, anche se incrementa comunque il suo vantaggio arrivando a 12.900 euro.

Tutto resta comunque ancora aperto, a maggior ragione con il "Round Express", se si dovesse trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, dal titolo "Fiabe moderne". La frase viene indovinata da Giorgia, che guadagna i suoi primi 5.500 euro. La soluzione era riferita a una "fata che ha il colpo della strega", Samira sostiene di sapere il suo nome, ovvero "Fata Male".

Si arriva al "Triplete", che può scardinare la situazione, a tema "Gioco", al termine si arriva con Claudio in vetta a 12.900 euro, seguito da Giorgia a 6.500 euro, chiude Mario a 5.400 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round", tutto può davvero accadere. A dare l’ultima soluzione è Giorgia, che riesce a farcela dopo che entrambi i suoi avversari avevano fallito, lei arriva a 51.500 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa. "Gliel’avete regalata", dice subito Gerry, visto che entrambi i ragazzi hanno sbagliato l’ultima parola provando un po’ tutte le vocali.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Scrittura". Giorgia sbaglia la seconda, il conduttore invece rivela di averla indovinata in pieno, per questo dice: "Vinco qualcosa? No, un bel niente". La campionessa dà comunque la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi, Gerry rivela subito il contenuto di quella rossa, pari a 15 mila euro. Il papà della donna la invita ad aprire la numero 3, lei decide di ascoltarla, Scotti tergiversa: "Eppure i papà non sono più quelli..No, stava scherzando il papà, ti ha fatto un bello scherzo", ci sono infatti 100 euro, lei non può quindi che cambiarla e passare alla numero 1, dove ci sono 5 mila euro, così da arrivare a 56.500 euro.

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