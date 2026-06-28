La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti senza freni tra afrodisiaci e scene ‘hot’. Poi ammette: “Non lo prendo per quello” Momenti divertenti a La Ruota della Fortuna domenica 28 giugno 2026, si parla addirittura ci scene hot nei film e cibi afrodisiaci, i doppi sensi si sprecano

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La domenica sera il bisogno di ricaricare le pile diventa forte, anche se ormai siamo in estate, è possibile soddisfare questa esigenza anche seguendo ‘La Ruota della Fortuna’, in onda oggi, domenica 28 giugno 2026. I Fortuna Five accolgono in studio Gerry Scotti con una canzone che lui apprezza subito: "Un colpo al cuore, buona domenica a voi gentili amici, grazie di esservi uniti ancora una volta alla nostra meravigliosa famiglia, vado a salutare il pubblico e mi godo la bravura dei Fortuna Five, il tempo di arrampicarvi in trasmissione, ‘Be free with your love’, ‘Sentitevi liberi con ciò che amate‘ e speriamo che nelle dieci cose che amate di più nella vostra giornata ci sia il quotidiano appuntamento con ‘La Ruota della Fortuna'".

Spazio poi alla presentazione dei concorrenti, il conduttore sottolinea come sia importante "il materiale umano, ve lo dico e lo riconosco da sempre, nel fare il mio lavoro, la fortuna nei miei programmi consiste nella bravura di tutti noi, nella bellezza del formato, ma se non ci sono i concorrenti che entusiasmano a casa il programma non ha successo. Il nostro successo quindi è dovuto alla vostra bravura, grazie di cuore". Si parte dal campione, Federico di Cesena, che Gerry definisce "bravo veramente", a quel punto lui spiega da cosa nasca il suo talento: "Ho sempre avuto questa passione, da un paio d’anni ho scoperto di riuscire a risolvere i tabelloni abbastanza velocemente", la situazione di Gerry è però opposta: "Io da un paio d’anni invece ho scoperto che ci metto più tempo, quindi è una questione di età, ma un sacco di persone dalla mia età in su, alcuni di loro sono velocissimi e bravissimi, li teniamo quindi in forma". Il concorrente ha finora vinto 129.900 euro, oltre alla Fiat 500 Dolcevita. A sfidarlo sono Simona, odontoiatra di Cuvio (Varese) e Salvatore, assegnista di ricerca di Pisa. Il giovane rivela di essere impegnato in una ricerca sui parassiti della fauna selvatica, che possono potenzialmente colpire l’uomo e gli animali domestici, Gerry ribatte: "Ne ho uno, è qui con noi da anni e non riusciamo a liberarcene, abbiamo trovato la persona giusta, dopo ti dò il nome".

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Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito blu elettrico. Gerry la stuzzica in merito allo stacchetto: "Era l’ultimo giorno di Ullallallà", domani stacchetto nuovo", lei preferisce però non sbilanciarsi a riguardo.

La Ruota della Fortuna, puntata 28 giugno 2026: cosa è successo

Si parte con una delle novità di questo periodo, "Piatti estivi", a tema "Guacamole", che si rivela essere "conosciuto già al tempo degli aztechi", come indovinato da Simona, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira fa una rivelazione: "Dicevano che aveva proprietà afrodisiache, pensate che era vietato alle donne", anche se Gerry ritiene che questa idea sia "una fissazione. Io lo prendo come aperitivo, non per quello".

Gerry ne approfitta poi per fare gli auguri di compleanno a Tiziana Cipriani, una collaboratrice: "Pensa che lavora con me da trent’anni, l’ho conosciuta che era una bambina e adesso è la mia capa". C’è poi l’occasione per presentare Jessica, artista presente nel pubblico, che ha realizzato per lui dei mini quadri con la sua faccia, in uno c’è scritto: "Il vino buono sta nella botte Scotti", per questo dice: "Ne ho due, li metto in cucina, uno più bello dell’altro".

Spazio a "Cartoline da..", a tema "Bali", a dare la soluzione è Federico, che guadagna 2.600 euro, mentre nel frattempo la sfidante è finita a zero. E’ quindi il momento dei "Tormentoni", dal titolo "Despacito", canzone che "ci ha massacrati", sottolinea Gerry. A dare la risposta esatta è ancora il campione, che raggiunge quota 3.800 euro.

La situazione può comunque essere stravolta con "Ciak, si gira", che presenta quattro ciak, due con la stella, che permette di prendere i soldi dagli avversari, due con il pop corn, che obbliga a dividere il bottino con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Basic Instict", Scotti sottolinea come questo sia "Un film che se lo vedi d’estate ti vien caldo". A dare la risposta esatta è ancora il campione, che raggiunge 4,800 euro. Il conduttore fa riferimento alla pellicola: "In fondo è un giallo, non si sa se sia stata lei o lui", Samira ribatte: "Io non so niente, non l’ho visto, stasera lo guardo", ma Gerry consiglia: "No, guardalo in una sera in cui fa meno caldo", lui fa un sondaggio tra il pubblico per capire meglio, ma la ragazza non ci sta: "Mica lo spoilerate", arriva così la replica del presentatore: "Lo hanno fatto 30 anni fa, mica è uno spoiler, ma ancora adesso la gente non ha la risposta, è la bellezza di quel film".

E’ così il momento del "Traghetto Express", occasione per gli sfidanti per rimediare, chi trova lo spicchio dedicato può infatti giocare in solitaria e accumulare soldi, possono essere persi solo in caso di errore. Il tabellone ha come tema "In uno studio televisivo", l’occasione capita a Salvatore, che ne approfitta e guadagna 2.600 euro.

Ecco quindi un altro classico de ‘La Ruota della Fortuna’, il "Triplete" (vengono in realtà fatte quattro manches), a tema "Scelte", al termine ci si trova con Federico in testa a 6.800 euro, segue Salvatore a 3.600 euro, chiude Simona a 1.000 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo non può che essere "L’Ultimo Round", a dare l’ultima risposta è Federico, che arriva a quota 12.200 euro, cifra che gli consente di restare campione.

La serata si conclude con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per il concorrente per incrementare il suo bottino", con tre frasi a tema "Binario". Federico indovina solo la prima, ma si garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando la numero 3, che contiene 20 mila euro, si passa all’apertura di quella verde, dove troviamo 15 mila euro, così da arrivare a 157.100 euro in sei sere. Ma cosa c’è nella busta numero 2? Questa era l’unica che sapeva Gerry, per questo dice: "Questa era l’unica che sapeva lo zio, quindi ricordatevi che dovete dare allo zio 200 mila euro".

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