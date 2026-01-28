La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la sparizione di Samira: "Stavamo andando alla polizia". E Marika brucia 200mila euro La puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 28 gennaio 2026 ha permesso a Gerry Scotti di rivelare un aneddoto relativo a Samira Lui, che ha divertito il pubblico

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

"La Ruota della Fortuna" è in onda regolarmente anche questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, pronta a tenere compagnia alle tante persone che si sono affezionate in questi mesi al quiz. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che questa volta ha scelto per lui la colonna sonora di 007, mossa che non può che dargli ulteriore grinta e orgoglio per il successo che si è guadagnato finora.

"Ogni sera una sorpresa dai miei ragazzi dei Fortuna Five, questa sera vi accolgono come mi accoglierebbero i personaggi di 007, con questa adrenalina, buonasera a voi e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’", dice nel suo intervento iniziale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, a cui Gerry dice: "Bienvenida", in riferimento alla canzone scelta per il suo stacchetto, che è in spagnolo. Il conduttore procede con il suo discorso: "Se io sono 007 lei è una perfetta Bond Girl". Lei risponde: "Mi sento un bel calice di vino", in riferimento all’abito che indossa, che è di un rosso rubino particolare, senza spalline e lungo. Scotti le chiede poi se riesce a camminare visto che è il vestito è davvero attillato, ma lei dice: "Sì, è elasticizzato".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di iniziare la sfida Gerry entra in studio come sempre al volante della 500 che possono vincere i concorrenti, svela però di avere fatto fatica a guidare perché il fumo scenografico era un po’ eccessivo. Lui affronta però tutto con ironia.

A difendere il titolo è Alfonso di Formia, che si è laureato campione ieri conquistando 34 mila euro. A sfidarlo sono Aurora di Turbigo, studentessa di Economia e Legge in inglese (Milano) ma che lavora anche part time in una gioielleria, e Marika originaria di Napoli ma che vive a Valeggio sul Mincio (Verona), dove fa l’impiegata.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità dal mondo, dove i concorrenti devono indovinare cosa sia la "chicoccia" in Abruzzo, che si rivela essere il nome comune usato per la zucchina. A dare la risposta esatta è il campione, che ottiene il bollone MSC, oltre ai suoi primi 1.000 euro. È poi la volta del "Cruciruota", altra manche che si aggiudica Alfonso, che sale a 2 mila euro, lasciando le avversarie a zero. Si prosegue con il "Round Musicale", ancora con Alfonso a dominare il gioco (a quota 3.400 euro), dando la risposta esatta a una canzone di Ernia. Questa è l’occasione per un aneddoto targato Gerry Scotti: "Quando ero giovane ho esordito nella musica, facevo dei 45 giri, sai come mi facevo chiamare? Appendicite: Ernia ha avuto più fortuna di me, in realtà è più forte togliere un’appendicite che un’ernia".

È arrivato il momento della manche più ricca, il "Round Jackpot", arrivato ora a quota 26.200 euro. A dare la soluzione questa volta è Marika, che conquista 1.100 euro (gli altri sono nel frattempo finiti a zero, campione compreso), lasciando il "porcellino" a 28.800 euro..

Marika prosegue la sua scalata salendo a quota 12.300 euro, ottenuta in una manche relativa alle scuse più usate per giustificare i ritardi. Gerry chiede quindi a Samira quale sia quella che lei usa di più ma lei dice di essere abbastanza puntuale. Lui conferma: "Non l’abbiamo mai aspettata, tranne una volta in cui non ne abbiamo avuto traccia per tutto il giorno, stavamo andando alla polizia". Lei ricorda quell’occasione: "Io banalmente mi ero addormentata, un risposino pomeridiano durato un po’ troppo. Mai farlo, io dico sempre che il power nep è letale". Il conduttore dice la sua: "Io ne dico una che mi salva spesso: ‘C’era tanta gente in palestra. Ora l’ho detta, la cambierò".

Al termine del "Triplete" la classifica sembra delineata, con Marika a 13.300 euro, Alfonso a 2.000 e Aurora a 1.000, ma chi segue sempre "La Ruota della Fortuna" sa bene che "L’Utimo Round" potrebbe permettere di scardinare tutto sul finale. È Alfonso a dare la soluzione salendo a 12.700 euro, ma non bastano per restare campione, a conquistare il titolo è Marika.

La campionessa si ritrova a "La Ruota delle Meraviglie" per provare a incrementare il suo bottino, con tre frasi a tema "Parole". La giovane riesce a indovinare la terza frase, così da garantirsi una busta verde. Gerry deve mostrare quindi il contenuto delle buste, nella numero 1 ci sono 10 mila euro, prosegue poi aprendo la verde, che le garantisce di conquistare 20 mila euro, arrivando così complessivamente a 33.300 euro. Il presentatore prova ad alimentare l’attesa prima di aprire la busta numero 2, chiedendo alla concorrente cosa lo abbia spinto ad agire così, lei è convinta che lo abbia fatto perché il contenuto è misero, lui le dà ragione, sottolineando che abbia fatto così per addolcire la pastiglia, ma in realtà c’erano ben 200 mila euro.

Potrebbe interessarti anche