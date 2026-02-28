La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sopravvive a Sanremo ma attacca un autore: “Datemi il nome”. E Samira Lui lo stravolge La Ruota della Fortuna va regolarmente in onda anche sabato 28 febbraio 2026 nonostante la finale di Sanremo, ma Gerry Scotti se la prende con uno degli autori

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Andare in onda in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo rappresenta certamente una sfida difficile, Mediaset ha però deciso di premiare "La Ruota della Fortuna", vero gioiellino di Canale 5 e di trasmetterla anche sabato 28 febbraio 2026. Questa è l’ultima volta in cui il quiz si torva a sfidare la kermesse canora, scelta che si è rivelata alla resa dei conti vincente, il quiz ha tutt’altro che sfigurato, è arrivato spesso infatti a sfiorare i 4 milioni di telespettatori. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, per poi rivolgersi al pubblico: "Buon sabato a voi, fatemi godere questo momento, buonasera a voi, ben trovati amici in studio, amici a casa, bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore si rivolge a Marco, il cantante dei Fortuna Five, chiedendo il titolo della canzone: "Si tratta di Creep dei Radiohead, scelta perché è il compleanno del regista del programma, Giancarlo Giovalli". Lui affianca Gerry da ben 25 anni, per questo lo definisce "uno che è stato abituato per 25 anni a vedere tutte le mie trasmissioni, un record".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Luca, community manager di Milano, che ha finora vinto 46.900 euro in due puntate. A sfidarlo sono Cristina, studentessa di Torino, e Filippo, commerciante di Roma.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con "Bellissima" a farle da colonna sonora, con un vestitino tempestato di brillantini e una gonna larga mini a palloncino, ma soprattutto con coda e capelli lisci. A quel punto appena la vede Gerry le dice: "Cosa devo dirle? Sta talmente bene che vale il prezzo del biglietto".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre dal "Giramondo", dedicato alla parola "Krio" tipico della Sierra Leone, che si rivela essere la "lingua creola che unisce varie etnie", come indovinato da Luca, che conquista 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Subito dopo prima di lanciare la pubblicità Gerry dice: "Adesso vado a mettermi anch’io un vestitino con le perle", lei gli dice: "Sarebbe bello".

Si prosegue con il "Cruciruota", a tema "In piscina", tabellone indovinato dallo sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro (nel frattempo anche il campione è tornato a zero). Tra le parole inserite c’era "Muro", che genera discussioni non capendo a cosa si riferisca. A detta di Samira potrebbe essere legato alla "spinta quando fai una gara o a quello della pallanuoto", mentre per Gerry sarebbe qualcosa di diverso, "se non metti il muro tutti quelli che passano vanno in piscina", la Lui dice ancora: "ci vuole per forza il muro altrimenti non ci sarebbe la piscina". Questa teoria non soddisfa però Scotti: "Voglio il nome di chi ha fatto questo tabellone e gli devo chiedere perché c’è la parola ‘muro’, lo portiamo subito dai carabinieri".

È la volta del "Round Musicale" a tema "Sergio Caputo", tabellone indovinato dal campione, che approfitta di un’indecisione dei due sfidanti che avevano inserito gran parte delle lettere, così da arrivare a 1.000 euro. Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a 22.700 euro. Ancora una volta a indovinre è il campione, sufficienti per arrivare a 2.000 euro, cifra piuttosto bassa visto che gran parte del "lavoro" era stato fatto dalla ragazza. La frase è riferita a come i modaioli tendano a seguire il trend del momento, per Scotti chiede a Samira se lei si definisca modaiola, lei risponde: "Dipende dal trend, spesso ce ne sono alcuni bruttissimi, se mi piace". Questa l’opinione di Gerry: "Io poco, ho ancora gli armadi con i jeans, le camicie azzurre e le magliette blu di quando andavo all’università, ma c’è un problema, non mi vanno più". Lei replica: "Mai dire mai, si può sempre tornare nelle camicie di una volta", effettivamente lui dice: "Posso sempre perdere quei 20 chili e li ho lì tutti appesi". Samira suggerisce un proverbio pugliese, dal significato adatto: "Mettilo da parte, che te lo ritrovi". Il maialino va a dormire a 27.900 euro.

La partita prosegue, i valori però sono estremamente bassi, al termine del "Triplete" in testa c’è Filippo con 3.900 euro, seguito da Luca a 1.000, mentre Cristina è ancora a zero. Tutto può comunque accadere ne "L’Ultimo Round", al conquista del titolo è aperta, a imporsi è Filippo con 11.900 euro, che gli consentono di diventare il nuovo campione.

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si conclude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per Filippo per rimpinguare il suo bottino, dove è chiamato a indovinare tre frasi a tema "Forte". Il concorrente riesce però a indovinare solo la seconda frase a causa di alcune piccole indecisioni, ma si garantisce almeno una busta verde. Scotti parte mostrando la busta numero 3, dove ci sono 5 mila euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 1, che contiene 15 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 2? Qui non si trovano soldi, ma un premio altrettanto bello la Crociera MSC ai Caraibi.

