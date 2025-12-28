La Ruota della Fortuna, incidente di bellezza per Samira Lui. Poi Cristiano Malgioglio le fa da consigliere Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 28 dicembre 2025 Samira Lui ha avuto un problema con l'abito, grande ospite della serata Cristiano Malgioglio

Oggi è il 28 dicembre 2025, ultima domenica del 2025, ma anche in questa giornata di festa, inserita in un periodo dove ci sono diverse ricorrenze da celebrare, "La Ruota della Fortuna" non manca di tenere compagnia a chi in questi mesi si è affezionato al quiz.

Gerry Scotti entra in studio augurando buona domenica a tutti, fermandosi a salutare la compagna di Jimmy, il campione, intento a ballare. Questo non può che spingerlo a fare una battuta: "Siamo contagiosi con i nostri Fortuna Five, ancora una volta vi ringraziamo per avere scelto il nostro programma e vi diamo il benvenuto a La Ruota della Fortuna".

Il conduttore annuncia di avere in serbo due sorprese, ma di volerle rivelare solo insieme a Samira Lui.

Le due sorprese per Gerry e Samira

Samira entra con un abitino corto con una scollatura a oblò sul decolletè, Gerry sottolinea che prima dell’inizio si era scucito leggermente, per questo tutte le sarte hanno detto: "Cucila, cucila". Si passa poi alle sorprese annunciate da Scotti, una di 8 e una di 90 anni, Samira vuole conoscere prima quest’ultima, il riferimento è alla presenza del signor Bruno, che ha scelto di essere in studio per festeggiare un compleanno così importante. "È la dimostrazione che ci guardano dai 90 anni agli 8 anni – dice Scotti – Intorno a Natale io e Samira abbiamo ricevuto un pacco consistente di disegni di bambini, mi sono fatto bendare e ne ho scelto uno. Questo è realizzato da Anna Sofia, ha fatto un albero di Natale che viene in testa a me. A fianco ho pensato mi avesse disegnato con un leone, il mio segno zodiacale, e invece era Samira. È il primo disegno dove sei venuta peggio di me, l’ho scelto per quello".

Questa è quindi la dimostrazione, come precisa il padrone di casa, che La Ruota della Fortuna è entrata nel cuore di tutti, a ogni età.

La Ruota della Fortuna, 28 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Jimmy, che in due sere ha vinto 40.600 euro, bravo a confermarsi nonostante qualche cedimento. Scotti, che da tempo ha Gerry come nome d’arte, sottolinea di avere come nome di battesimo Virginio, per questo chiede quale sia quello del campione, ma lui riferisce di chiamarsi esattamente Jimmy. Anzi, a conferma di questa tendenza di famiglia sua sorella si chiama Jenny.

A sfidarlo sono Ciro di Ercolano (Napoli), anche se residente a Montecatini, dove lavora in banca, e Annamaria di Palermo, dove fa l’avvocato penalista. Quest’ultima, come rivela il conduttore, gli ha fatto salire la glicemia a mille avendogli portato il suo dolce preferito, la cassata siciliana, per questo lui promette: "Le farò una denuncia per glicemia alta", detto ovviamente con ironia.

A conquistare la prima manche e i primi 1.000 euro nella manche dedicata al tempo è Jimmy, bravo ad approfittare di un’indecisione della sfidante. Ad accaparrarsi la manche successiva è invece Ciro, che indovina una frase dedicata a Cristiano Malgioglio, che interviene per cantare la sua ultima canzone. L’artista ne approfitta per dire di seguire ogni sera ?La Ruota della Fortuna": "È il mio momento di relax, sono contento che tu abbia preso Samira come compagna di lavoro". A questo Gerry ribatte: "Se ti ricordi sei stato qui con Silvia Toffanin, sei stato il primo a girare la ruota". Malgioglio promette per tornare prima dell’estate non appena sarà pronto il suo nuovo disco, per poi mostrare a Samira come dovrebbe girare le caselle del tabellone: "Le devi solo sfiorare e accarezzare con grande sensualità", con tanto di sfilata prima di lasciare lo studio. Gli sfidanti provano comunque a impensierire il campione nelle manche successive, ma è ancora Jimmy a confermarsi con 10.200 euro.

Prima di procedere con "La Ruota delle Meraviglie" Scotti sottolinea un piccolo "record" di Jimmy, non era mai successo che in tre sere consecutive il campione avesse lo spiccio per conquistare la macchina, potrà però essere sua solo indovinando tutte e tre le frasi finali. La fortuna però non lo assiste, come nella sua prima partecipazione sono tre le buste rosse, non ha quindi la possibilità di incrementare il suo bottino finale.

Scotti mostra quindi il contenuto delle tre buste, 15 mila, 5 mila, purtroppo nella 3 c’erano addirittura 100 mila euro. Il marchigiano in due sere ha quindi sfiorato i 200 e i 100 mila euro.

I dubbi dei social

Continuano a emergere, però, come nelle sere passate i dubbi sulle doti dei concorrenti in gara da parte di chi commenta quanto accade a "La Ruota della Fortuna" sui social. A detta di molti, infatti, sembrano lontani i tempi dei campioni che riuscivano ad accumulare grosse cifre, Jimmy non è ancora mai riuscito a incidere, oltre ad avere dimostrato qualche titubanza di troppo anche nella manche finale.

"Ormai è acclarato. Hanno raschiato il fondo delle graduatorie di chi ha passato i provini. L’anno finisce in tono minore. Spiaze", "Jimmy più non sa niente, più continua a fare rapine", Questo palesemente è diventato campione solo per demeriti altrui", sono solo alcuni dei commenti apparsi su X. Addirittura c’è chi avanza dubbi sulla regolarità del gioco: "Mai come stasera è palese che a La Ruota della Fortuna è tutto finto e deciso dagli autori. La donna sapeva la soluzione, si guarda in giro, posso dirla? Le hanno detto no. L’altro la sapeva già prima, aveva sbagliato solo il verbo ma fa scena muta, doveva vincere il campione".

