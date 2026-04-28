La Ruota della Fortuna, da Gerry Scotti lacrime di gioia (con finale atroce). Poi la Hunziker fa ingelosire Samira Lui A La Ruota della Fortuna martedì 28 aprile 2026 arriva Michelle Hunziker, che contribuisce a far ingelosire Samira Lui, ecco la reazione di Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, martedì 28 aprile 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai entrata nel cuore di milioni di telespettatori, pronti ogni giorno a seguire l’appuntamento su Canale 5. Al suo ingresso in studio Gerry Scotti dimostra di avere riconosciuto l’accompagnamento musicale scelto per lui dai Fortuna Five: "Jamiroquai, l’ho riconosciuto subito, ve lo ballo, no adesso no, potrei anche ballarvela, che bella atmosfera, da lounge ragazzi, com’è chilly questa sera. Bene ragazzi, ogni sera un’emozione diversa, nella vostra famiglia allargata, ve la farei fare tutta, è troppo bella, ma devo fermarli, devo semplicemente dirvi Bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore si rivolge a Marco, il cantante della band: "Sai che il frotman dei Jamiroquai è il più grande collezionista di Ferrari dell’Inghilterra? Tu quante ne hai?", lui risponde: "Una", ma Scotti puntualizza: "No, le Ferrari le ha Fornaciari (Diego, il batterista della band, ndr)".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa Abigail, infermiera di Milano, che ieri ha vinto 52.100 euro. A sfidarla sono Lorenzo, capotreno di Colico (Brescia) e Francesco, direttore di un hotel a Sorrento (Napoli).

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un dolce vestitino corto viola con alcuni fiocchetti. Una volta arrivata, Gerry non ha dubbi e la incorona: "Lei è Miss Eleganza, sta sempre meglio con i vestitini, mi piace molto quel modello con la presa d’aria (in riferimento alla gonna ampia, ndr)", lei concorda: "Così vado più veloce", anche se lui sottolinea: "L’avrei bisogno anch’io in alcuni momenti, noi uomini non possiamo permetterci queste caratteristiche vostre", lei quindi consiglia: "La camicia un po’ sbottonata".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Il Giramondo", dedicato alla parola "Bucka", tipica della Slovenia, che si rivela essere "zucchina come termine affettuoso", come indovinato da Abigail, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Questa volta il premio per i concorrenti è davvero speciale, la Fiat Topolino color corallo, con Samira Lui al volante, annunciata più volte da Scotti, che sarà in palio per tutta la settimana (guidabile dai 14 anni in su).

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "L’Iguana", tabellone indovinato da Abigail, che sale a 1.900 euro (nel frattempo aveva trovato il "Bancarotta"). E’ la volta del "Round Musicale", tabellone dal titolo "Fedez e Masini", altra soluzione data da Abigail, che consolida il suo vantaggio arrivando a 9.900 euro (entrambi gli avversari sono a zero).

La situazione può però cambiare per tutti con il "Round Jackpot", arrivato a 125.200 euro, Scotti sottolinea che "con tutti questi soldi il maialino si è montato la testa", per questo si presenta con tanto di occhialini, poi precisa: "Io ci parlo ogni giorno con lui, che è di poche parole, ma mi ha detto che se non vincete stasera va a Miami un mese". Lorenzo riesce ad arrivare allo spicchio quando siamo a 128.900 euro, ma non si sente pronto e decide di continuare a girare la ruota. A dare la soluzione è Lorenzo, che guadagna 8.700 euro. Il maialino va invece a dormire con 132.400 euro. Nella frase si diceva che "I personaggi più avari nelle barzellette sono genovesi o scozzesi", per questo Scotti precisa: "Io che sono Scottish vi dico che accade solo nelle barzellette, noi siamo generosi", Samira replica: "A voglia, lo so".

Si prosegue con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Cenerentola", indovinata da Abigail, che guadagna 5.300 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che riesce a raggiungere, così da balzare a 20.500 euro.

La gara prosegue con il "Round Express", che può consentire di svoltare a molti se si dovesse trovare lo spicchio dedicato, dal titolo "Domani sera su Canale 5". L’opportunità capita a Lorenzo, la frase è "il cuore della musica ritorna a battere", cosa che gli permette di salire a 14.200 euro e tallonare la campionessa. ll riferimento è alla partenza di "Battiti Live Spring", con Michelle Hunziker e Alvin, entrambi presenti in studio. All’arrivo della svizzera, Gerry fa una rivelazione a Samira: "Fino alla tua conoscenza questa è la donna con cui ho trascorso più ore in televisione", in riferimento a Michelle, per poi dire che "Vedendovi insieme sono un uomo fortunato". Non manca una rivelazione per Alvin, che lui ritiene un "fratello adottivo" perché "Ogni volta che mi chiedono a chi faresti fare un programma dico sempre Alvin, intelligente, posato, gentile, bello, le ha tutte". La Hunziker chiede poi a Gerry: "Noi quando ci rivediamo? Cosa fai stasera?", ma lui risponde: "C’è Samira, non posso parlare", per questo la Lui dice: "Aspetta che vado di là".

Si passa poi al "Triplete", che può scardinare almeno in parte la situazione. Si arriva a "L’Ultimo Round", che deciderà chi conquisterà il titolo, con Abigail in testa a 21.500 euro, seguita da Lorenzo a 15.200 euro, chiude Francesco a 1.000 euro. A dare l’ultima soluzione è Abigail, che sale a 29.300 euro, cifra che gli consente di restare campionessa.

La giovane infermiera ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Segreto". Prima di sapere come andrà Gerry le promette di volerla a "Il Torneo dei Campioni, che dovrebbe tornare tra la tarda primavera e l’estate". Non tutto va per il meglio, la campionessa indovina la seconda frase, così da garantirsi perlomeno una busta verde. Scotti parte mostrando la numero 1, che è rossa, dove ci sono 15 mila euro. Si passa ad aprire la numero 2, che è verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 91.400 euro in due sole sere. La concorrente si commuove, dice di "voler dedicare questa meravigliosa felicità al mio meraviglioso nonno, che sarebe tanto felice", anche Gerry e Samira si emozionano. Ma cosa c’è nella numero 3? Lui sottolinea: "C’è questa bella atmosfera, io non la voglio rovinare, ma vi devo dire che nella terza busta c’erano 200 mila euro". Lei però dice: "Va bene lo stesso".

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