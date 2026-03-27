La Ruota della Fortuna, lo sgarbo di Gerry Scotti a Ilary Blasi e Gf Vip: puntata extra-large, in gara anche i Fortuna Five Complice lo sciopero dei giornalisti, La Ruota della Fortuna venerdì 27 marzo è iniziata prima, niente inizio anticipato per il "Grande Fratello", giocano anche i Fortuna Five

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a venerdì sera, la stanchezza legata agli impegni della settimana potrebbe farsi sentire per molti, per questo rilassarsi davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 27 marzo 2026, potrebbe essere ideale. Questa volta Gerry Scotti e Samira Lui danno subito il benvenuto ai telespettatori, sottolineando di avere ricevuto con un po’ di anticipo la linea dal Tg5, trasmesso con una versione ridotta a causa dello sciopero indetto dai giornalisti. Il conduttore prova a sdrammatizzare: "Dovete dirci prima queste cose, altrimenti io e Samira non siamo pronti, ma visto che siamo come in famiglia visto che siamo in casa degli italiani chiamiamo i concorrenti e li facciamo entrare". La lui ribatte: "I concorrenti non sono pronti, cosa facciamo?".

Scotti prosegue: "Raccontiamo barzellette per 20 minuti", ma Samira dice: "Quante ne dobbiamo raccontare?", Scotti quindi propone: "Ho un’idea, facciamo giocare per 20 minuti i Fortuna Five, così imparano". Chi pensava che questo potesse consentire un inizio anticipato del "Grande Fratello Vip" resterà inevitabilmente deluso.

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La Ruota della Fortuna, puntata 27 marzo 2026: i Fortuna Five in gara

In posizione centrale troviamo Nicla a giocare da sola, "a dimostrare come il cervello di una donna possa lavorare al meglio di quello di due uomini", dice Scotti, per questo gli altri componenti della band giocano in coppia. Lui la presenta come se fosse una concorrente, chiedendo la sua origine sulla base del cognome, Ozenda: "Io vengo da Sanremo – dice la ragazza -. Il cognome è ligure, faccio la cantante, ho studiato al Conservatorio di Parma".

Le due coppie in gara sono formate da Ale & Ale (Alessandro Viglio e Alessio Norelli), rispettivamente chitarrista e bassista, e Diego Fornaciari e Marco Galeone, rispettivamente batterista e voce/tastierista.

Si parte con il "Triplete" a tema "In pizzeria", anche se Scotti ci tiene a precisare: "Soldi non ve ne diamo, stabiliamo chi sono i campioni, poi avrete una rivincita nei prossimi mesi". A dare due soluzioni, salendo così a 2 mila euro sono Diego e Marco, Ale & Ale ne indovinano invece un’altra guadagnando 1.000 euro, mentre Nicla resta a zero.

Si procede con "La Ruota nel tempo" tabellone dal titolo "Nel 1970". Scotti stuzzica Marco e Diego, dicendo: "Si stanno divertendo come dei bambini, per questo vi comunico che per oggi non sarete pagati". Sono proprio loro a dare la soluzione e a diventare "campioni" con 3.600 euro.

La gara "tradizionale" con i concorrenti

I Fortuna Five tornano poi al loro posto suonando "Il Grande Baboomba" per accogliere in studio Gerry Scotti prima di dare inizio alla partita "tradizionale". Si procede con la presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Calogero, dentista di Catania che ieri ha vinto 21.100 euro. A sfidarlo sono Silvia, psicologa infantile di Padova (originaria di Barletta) e Davide, tecnico informatico di Bernate Ticino (Milano), che fa però anche il coordinatore di viaggi.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, Scotti prova a stuzzicarla sulla sa coreografia: "Dopo il passo del tagliagola, che ho imparato settimana scorsa, ora ho imparato il passo della brillantina, ma lei è davvero elegantissima".

Si parte con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Mingalabar", tipica del Myanmar, che si rivela essere un "saluto per augurare tutto il bene", frase indovinata dallo sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro oltre al "Bollone MSC Crociere". Samira precisa che "questo è un saluto che si usa di solito fare alle persone anziane, per questo Mingalabar, signor Gerry", con tanto di inchino.

Si procede con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Cane Procione", soluzione data da Silvia, che guadagna 1.000 euro. È poi il momento del "Round Musicale", a tema "Mina e Blanco", altra frase indovinata dalla sfidante, che riesce a incrementare il suo vantaggio salendo a 5.900 euro, mentre gli altri sono a zero.

Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 34.800 euro, a tema Che abilità". Davide riesce a finire sullo spicchio dedicato, ne approfitta e decide di dare la soluzione, conquistando 42.200 euro (saranno sue se dovesse diventare campione). Il maialino tornerà quindi domani con 5 mila euro. Il giovane è a quota 1.000 euro, al di là del jackpot, mentre i suoi avversari sono a zero.

Si passa a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, a tema "Cuore", soluzione data da Davide , che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare se dovesse indovinare il secondo tabellone sullo stesso tema, cosa che però purtroppo non riesce a fare.

La partita finora si rivela davvero povera, pur essendo a tre quarti del gioco, l’unico ad avere guadagnato qualcosa è lo sfidante, ma solo 1.000 euro. L’occasione per ribaltare tutto è a portata di mano con il "Round Express", tabellone dal titolo "Nell’antica Grecia". A dare una sterzata a tutto è il campione, che guadagna 6.600 euro. La frase, dedicata ai Giochi Olimpici, spinge Gerry a fare un’annotazione: "Nonostante sia diventata la competizione più inclusiva del mondo, i Giochi alla nascita erano solo maschili, le donne non potevano nemmeno guardare, per fortuna che il mondo è cambiato".

La partita procede con il "Triplete", che può stabilire meglio i valori della sfida, a guidare è Calogero con 7.600 euro, seguito da Davide a 3 mila euro, chiude Silvia ancora a zero. Il titolo verrà ovviamente assegnato con "L’Ultimo Round". che ha spesso portato a capovolgimenti totali proprio sul finale. A dare la soluzione è Calogero, che approfitta di un’indecisione della sfidante, resta così campione con 8.800 euro.

La serata si conclude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il campione si ritrova a dover indovinare tre frasi a tema "Mobile". Le cose non vanno però bene, il dentista non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si ritrova quindi con tre buste rosse. Scotti parte rivelando il contenuto della numero 2, dove ci sono solo 100 euro, si prosegue con la 3, che contiene 15 mila euro, per poi concludere con la numero 1, ma prima di aprirla Gerry fa un preambolo: "Quando le serate partono così non c’è niente da fare, la Ruota ci insegna che c’è sempre qualcosa da fare, ad esempio c’è la spesa per un anno da Eurospin", il computer può quindi consolarsi.

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