La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in lacrime: “Non ci posso credere”, ma prima parla del suo addio A sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 27 maggio 2026 Gerry Scotti rivela di avere deciso cosa fare in futuro, oltre a emozionarsi per il concorrente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come di consueto subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti con una musica particolare, per questo lui dice: "Ma che è? Va bene, i miei ragazzi mi fanno una sorpresa ogni sera, grazie dell’accoglienza, vi voglio bene, come voglio bene ai Fortuna Five, diamo il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il conduttore si rivolge a Marco, il cantante, spiegandogli perché stesse ridendo: "Con l’applauso e le casse mi sembrava che voi mi steste dicendo: ‘Vai a zappare’", mentre in realtà la frase era "Jump on it". A questo punto lui fa una conclusione:

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"Per me sarebbe un ritorno alle origini, prima o poi deciderò di ritirarmi in campagna e non se ne parla più".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Simone di Gorgonzola (Milano), che ha vinto 105.600 euro in due puntate, accompagnato come sempre dal fratello gemello, Lorenzo, vestito esattamente come lui. A sfidarlo sono Mario, studente di Scienze della Comunicazione 23enne di Piombino (Livorno), originario di Pozzuoli, e Roberta, addetta alle vendite nei gioielli di Napoli.

E’ quindi il momento di accogliere Samira Lui, al ritmo di "Vivir la Vida", nel suo caso Scotti sottolinea: "Non riusciamo a trovare la sua gemella", con un lungo abito rosso con spacco anteriore. Una volta arrivata, lui si inchina e le dice: "I miei omaggi, volevo darti un consiglio, mettiti qualcosa di rosso ogni tanto, ti sta particolarmente bene", lei ribatte: "Sono The Woman in Red, ogni sono particolarmente felice", Scotti replica: "Siamo contagiati da questo pubblico".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Ligu Lehm", tipica della Svizzera, che sta a indicare "persona buona come un pezzo di pane", come indovinato da Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Lenny Kravitz", a dare la soluzione è Roberta, che approfitta di un’indecisione del campione, così da guadagnare i suoi primi 1.000 euro. Il menu della serata prevede anche "Il Regno degli Animali", dal titolo "Il Riccio", mentre Roberta sceglie di comprare una vocale chiama la "A di Arizona", sottolineando che quello è il nome della sua nipotina. A quel punto Gerry ribatte: "Io avevo un cugino che si chiamava Ohio", ma Samira non è convinta: "Tanto non le credo più, è inutile che mi guarda", detto ovviamente sorridendo. La risposta esatta viene data da Roberta, che sale a 3.200 euro, cifra che le permette di salire in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 8.600 euro, a tema "Intramontabile", a dare la risposta è ancora Roberta, che raggiunge i 9.200 euro. Il maialino va invece a dormire con 15.100 euro.

Si arriva così a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "L’amica geniale", frase indovinata da Simone, che guadagna 3.700 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, con le sue scelte il tabellone si riempie quasi del tutto, per questo Scotti non si trattiene e a mo’ di Totò dice: "Un caso di spionaggio, non è possibile". Lui evidentemente indovina e sale a 8.400 euro, così da tallonare la sfidante.

Tutto è comunque ancora aperto, a maggior ragione ora che siamo alle prese con il "Round Express", dove è presente lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore, a tema "Quest’anno". Le cose non vanno però bene per il campione, che trova il "Bancarotta", cosa che lo porta a perdere tutto, pur potendo mantenere il pallino grazie al Jolly trovato poco prima, ma subito dopo trova anche il "Passa". Roberta trova lo spicchio, ma commette un errore, così da vanificare quanto fatto. E’ Mario a dare la soluzione, così da guadagnare 1.000 euro.

E’ il momento del "Triplete", che può scardinare la situazione, a tema "Avventura", a tema ci si ritrova con Simone in testa a 9.400 euro, seguito da Roberta a 2 mila euro, chiude Mario a 1.000 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà però come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Mario, che sale a 11.400 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione con un colpo di scena inaspettato.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Piatti". Mario sfiora l’en plein, dà la prima e la terza risposta esatta, l’ultima proprio sul gong. Scotti parte con l’unica rossa, che ha impedito al concorrente di vincere la macchina, qui ci sono 5 mila euro. La fidanzata del campione suggerisce di partire dalla numero 3, lui acconsente, per questo Scotti osserva: "Mi sembra mansueto, lo puoi sposare, quando decidono loro", prima di svelare il tutto lui tergiversa: "Questa vita non smette mai di regalarci sorprese, voi che siete qui con noi e voi a casa l’avrete vissuta insieme a me, perché ci sono 200 mila euro". I due ragazzi si abbracciano felici, il conduttore commenta: "Non ci posso credere, sono emozionato, stanno tremando tutti e due", evidentemente commosso. Dobbiamo ringraziare la Ruota, che tutte le sere ci regala queste sorprese", anche Samira commenta: "Non ce lo aspettiamo mai", il ragazzo arriva così a 211.400 euro.

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