La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti richiama i grandi campioni e si emoziona con Samira Lui: "La devo ringraziare" Puntata speciale per La Ruota della Fortuna sabato 27 giugno 2026, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano gratitudine reciproca, poi spazio al gioco tra i campioni

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi telespettatori più fedeli nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 27 giugno 2026, per la prima settimana della versione estiva del game. Davvero lodevole la presentazione che i Fortuna Five fanno di Gerry Scotti, di cui dicono: "Il tempo passa, ma il suo fascino continua a colpire dritto al cuore". Al suo ingresso lui collega il suo discorso introduttivo alla musica scelta come sottofondo: "Dedicato agli innamorati, è un lento, potete ballare, ballate – dice rivolgendosi al pubblico -. Hanno vergogna? Ballate, struggente, da sabato sera (si mette poi un fazzoletto sugli occhi fingendo di piangere, ndr). Bella, troppo bella, se ne approfittano, sanno che sono di lacrima facile e mi fanno queste canzoni. Grazie ragazzi, vi vogliamo bene, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore ricorda poi i tempi andati: "Questo era un lentaccio, non vanno più di moda, una volta c’erano sti lenti, tu andavi, ballavi il lento, allungavi la mano, bevevi il gin tonic di un altro, a me il lento serviva per andare nei tavolini a rubare le bibite, non so a voi".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico di Cesena, che in quattro puntate ha vinto 111.700 euro, oltre a una Fiat 500 Dolcevita. A sfidarlo sono Barbara, impiegata nel pet food di Genova, e Simone, insegnante di educazione fisica alla scuola primaria di Palermo.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un lungo abito blu con spacco. Una volta arrivata si sente dal pubblico una persona fare un urlo per lei, Gerry lo nota subito: "C’è uno.. abbattetelo. Noi abbiamo dei cecchini nascosti con le carabine che usano i medici che devono curare i rinoceronti, se ti senti colpire sappilo..". Lui continua poi con un discorso rivolto alla ragazza: "Io non glielo dico mai, ma ogni tanto mi accorgo di interviste dove lei parla di me, e parla sempre in toni molto affettuosi e carini, la devo ringraziare per le belle cose che ho letto", lei ricambia: "Grazie a te, per la stima e tutto quello che mi regali ogni giorno, davvero".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come accade da inizio settimana con la manche "Piatti estivi", a tema "Zaru Soba", che sta a indicare "spaghetti da servire freddi", come indovinato da Federico, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire Gerry fa un annuncio: "Vogliamo annunciare al nostro fedelissimo pubblico (alla fine di ogni puntata sono in 6 milioni) che da questa sera e in alcune sere ne approfitteremo per fare un mini torneo di qualificazione per fare un grande torneo di campioni per l’anniversario, che andrà in onda entro la metà di luglio, quando è prevista una serata ai più grandi protagonisti de ‘La Ruota della Fortuna'". Samira confessa di essere "felice di rivederli". I primi tre si sfideranno alla fine di questa puntata.

E’ quindi il momento di "Cartoline da", questa volta da "Formentera", il campione fa gran parte del lavoro nel corso della manche, non avendo ancora la soluzione decide di girare ancora, ma pesca alla fine il "Bancarotta". A dare la soluzione è Simone, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, sufficienti per passare in vantaggio per ora. Si passa alla manche "Tormentoni", a tema "La Tremarella", la frase viene indovinata da Federico, che guadagna 1.300 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è finito a zero.

Spazio quindi a "Ciak, si gira", manche che può portare a stravolgimenti, se si trova il Ciak con la stella di Hollywood il concorrente prende i soldi degli avversari, chi invece trova il pop corn distribuirà i propri soldi agli avversari. Il tabellino ha come titolo "Top Gun", la frase viene indovinata da Simone, che guadagna 1.400 euro.

Tutto è quindi ancora apertissimo, a maggior ragione con il "Traghetto Express", specialmente se si trova lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, in caso di errore si perde quanto accumulato, ma i valori sono finora bassi, quindi il rischio è minimo. Il tabellone ha come titolo "Mens sana in corpore sano", a dare la risposta esatta è Federico, che sale a 2.300 euro. A scardinare l’equilibrio ci pensa il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "I Puffi", a farlo è Federico, che sale così a 8.300 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Nel bicchiere", a dare l’ultima risposta è ancora Federico, che sale a 13.200 euro, sufficienti per restare campione.

Federico ha ovviamente la possibilità di rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Fazzoletto". Il giovane dà solo l’ultima risposta esatta, questo gli consente di avere una busta verde. Si parte aprendo la busta numero 1, che è rossa, dove ci sono 1.000 euro, si apre così la sua verde, che contiene 5 mila euro, così da arrivare a 129.900 euro. Ma cosa c’è nella numero 2? Scotti tergiversa, fa un gesto che fa pensare che il valore sia elevato, per poi dire: "Come sono cambiati i tempi, una volta ci si divertiva con poco (la frase era riferita al rubabandiera, ndr), si giocava alla fune, a rubabandiera, adesso costa un po’ di più. Adesso costa 100 mila euro".

Il torneo di qualificazione dei campioni

La puntata si chiude quindi con la prima qualifica per il mini torneo dell’anniversario, che vede in gioco Riccardo (in cinque puntate ha vinto 410.700 euro, una Panda e la spesa per un anno), Flavio (in quattro puntate ha vinto 314.100 euro) e Amedeo, che in due puntate ha vinto 244.600 euro. Ogni serata sarà dedicata a un mondo, questa volta spazio al "Mondo dei campioni del calcio".

Si parte con il "Cruciruota", a tema "Nella partita", a dare la soluzione è Riccardo, che guadagna 1.000 euro. Spazio al "Triplete", più ricco del solito, 1.000 euro alla prima risposta, 2 mila alla seconda, 3 mila alla terza, 10 mila per chi lo fa. I tabelloni hanno come titolo "The Winner Is", a farlo è Flavio, che sale a 10 mila euro. L’ultima manche è il "Round Express", , dal titolo "Azioni", a dare la soluzione è Flavio, che sale a 17.600 euro, vincitore del mini torneo. Gerry si sbilancia: "Ho l’impressione che con questa cifra ci potremo rivedere".

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