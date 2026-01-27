La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scioccato da Samira Lui: “Io mi fermo qui”. E lei annuncia un nuovo show (col flauto) Gerry Scotti emozionato alla visione di Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 27 gennaio 2026, lei si prepara per un suo nuovo concerto

Ormai da più di sei mesi "La Ruota della Fortuna" è diventato un appuntamento fisso per milioni di persone, cosa che non può che rendere orgogliosa Mediaset, che fa il possibile per coccolare quello che si è rivelato un piccolo gioiellino. Non potranno quindi che essere tantissimi anche questa sera, martedì 27 gennaio 2026, a seguire la nuova puntata. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, per poi dirigersi verso il pubblico e salutare alcuni di loro, per poi dare come di consueto il "Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si collega così al brano suonato: "La canzone parlava dell’Alabama, qui c’è un errore, loro vengono dalla Valcamonica, non dall’Alabama (in riferimento alla provenienza di alcune delle persone presenti)".

È poi il momento dell’arrivo di Samira Lui, che Scotti aspetta a metà scalinata dicendo. "Mi fermo qui, ogni tanto mi piace venire qui e provare quello che prova il pubblico quando ti vede scendere". Lei è decisamente felice della scelta: "Ogni tanto venire qui e prendere un po’ del loro calore è impagabile". Il conduttore è ulteriormente sulla stessa lunghezza d’onda: "Davvero vi vogliamo bene, non smetteremo mai di ringraziarvi tutte le sere, il modo migliore per farlo è darvi appuntamento a un’altra puntata". Il presentatore chiede poi alla giovane: "Hai il piffero? Te lo rompo", riferendosi a ieri sera, quando si è dilettata a suonare "My Heart Will Go On", ma lei sottolinea che si sta esercitando.

La Ruota della Fortuna, puntata 27gennaio 2026: cosa è successo

Prima di dare il via alla partita Gerry Scotti chiede a Samira: "Come va?", lei risponde: "Ci sto prendendo gusto con il flauto". Ma non tarda la risposta del conduttore: "Io ho un caminetto, dove il flauto potrebbe bruciare tranquillamente", per poi dare un appuntamento serio: "una delle prossime sere ci sarà un altro concertino di Samira. Ieri sera è piaciuto tanto, ci sono stati tanti blog che ne hanno scritto.

A difendere il titolo è Giulia, di professione copywriter, che ha già conquistato 21.300 euro. A sfidarla sono Moira, ingegnere e appassionata di moto, e Alfonso di Formia, di professione autista per il Ministero della Giustizia.

Si parte con il "Giramondo" e la parola "Zaqq", tipica di malta, che significa "pancia", inteso come "pancia piena o impegnarsi duramente", manche indovinata da Alfonso, che approfitta di un’indecisione della campionessa. Lo sfidante conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollino MSC, che può permettergli di andare in crociera se dovesse conquistare il titolo. Anche il "Cruciruota" viene indovinato da Alfonso, che si dimostra quindi finora un ottimo concorrente (balza a 2 mila euro).

Si prosegue con il "Round Musicale", altra manche in cui è Alfonso a dare la risposta esatta, grazie a cui sale a 6.200 euro. L’occasione per ribaltare tutto è però alla portata con il "Round Jackpot", salito a 23.800 euro, cifra però destinata a salire con il passare dei giri di ruota. A dare la soluzione è Giulia, che conquista 5.800 euro, senza usufruire del Jackpot salito ora a 26.200 euro. Il quadro cambia ancora con il passare delle manches, Alfonso sale a 6.200 euro, lasciando le avversarie a zero.

Al termine del "Round Express" è ancora Alfonso a dominare, salendo a 11.800 euro, ancora con le due donne che lo sfidano ferme a zero. Il "Triplete" permette a Moira di riscattarsi e salire a 5 mila euro, ma chi segue "La Ruota della Fortuna" sa bene come tutto possa cambiare anche allo scadere con "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è però ancora Alfonso, che conquista 19 mila euro, cifra sufficiente per diventare campione.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", che dà la possibilità di aumentare ulteriormente la vincita ottenuta da chi ha conquistato il titolo. Le tre frasi da indovinare questa volta sono a tema "Muro". Alfonso, riesce a dare la risposta esatta della prima e della terza frase (proprio allo scadere) così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando l’unica busta rossa dove ci sono 5 mila euro. La mamma del campione è convinta che lui voglia partire osservando la numero 1 e invece lui sceglie la 3 (ha tre donne in famiglia), ma ci sono solo 1.000 euro, per questo sceglie inevitabilmente di cambiarla e passare alla numero 1, dove trova 15 mila euro.

In chiusura di puntata interviene Claudio Bisio, che tre anni fa ha girato, sia in veste di attore sia di regista un film che celebra in maniera leggera ma interessante "Il giorno della memoria", in programma oggi, che va in onda su Canale 5 subito dopo dal titolo: "L’ultima volta che siamo stati bambini".

