La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa arrabbiare Gerry Scotti: “Stasera non gioco”, ma c’è il ‘miracolo’ contro Sanremo La Ruota della Fortuna ottiene ascolti tv ottimi nonostante il Festival, anche se venerdì 27 febbraio Gerry Scotti (scaramantico) si è arrabbiato con Samira Lui: ecco perché

La settimana in cui è in programma il Festival di Sanremo vede spesso diversi programmi sacrificati, pensando che gran parte degli italiani preferisca seguire la kermesse, Mediaset ha invece fatto una scelta che per molti poteva sembrare coraggiosa continuando a trasmettere "La Ruota della Fortuna", ma che alla fine non si sta rivelando così sbagliata. Ieri il quiz di Canale 5 ha raggiunto il 16,8% di share su Canale 5 sfondando la soglia psicologica dei 4 milioni di spettatori: un piccolo miracolo televisivo considerato che il Festival ha raggiunto un risultato storico con 9,5 milioni di spettatori e il 60,6% di share. Numeri molto al di sopra delle aspettative per Gerry Scotti, segno evidente di come il pubblico si sia affezionato al quiz.

Il game è quindi in onda regolarmente anche questa sera, venerdì 27 febbraio 2026. con l’obiettivo di regalare un’ora di divertimento in uno dei giorni in cui in genere tanti si sintonizzano davanti alla Tv per rilassarsi. Gerry Scotti entra in studio come sempre accompagnato dal ritmo della band, che questa volta ha scelto una canzone che è impossibile non riconoscere, "Oye Como Va" di una leggenda come Carlos Santana:

"Dice: ‘Come va la vita?’ Finché si gioca va bene, questo è il nostro motto, ormai da sei mesi tutte le sere veniamo nelle vostre case a farvi compagnia, vogliamo solo occupare un’ora della vostra vita, ancora una volta con la musica di Santana benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'"

La Ruota della Fortuna, puntata 27 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte con la presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Luca di Milano, che ieri ha conquistato 33.300 euro. Scotti rivela di avere scoperto alcune cose su di lui: "Si chiama come suo marito, Luca, hanno tutte e due un fratello che si chiama Marco, hanno tutte e due un nipote che si chiama Lorenzo". A sfidarlo sono Luigi, cardiologo di Catania, e Arianna, studentessa con l’obiettivo di diventare professoressa di Diritto, di Verona.

È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con in sottofondo "Bellissima" di Annalisa, che lui definisce "la regina del tabellone". Una volta arrivata, Gerry le fa subito una domanda: "Scusami se te lo chiedo davanti a tutti, ma è una cosa di servizio, dal mio camerino sono spariti i centrini che io uso, per caso ne sai qualcosa?". Il riferimento è al suo abitino, in pizzo bianco, che li ricorda, anche se lui dice "ti sta molto bene".

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Spiha" tipica del Libano, che si rivela essere un "tortino salato dal ripieno saporito", come indovinato da Arianna, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di proseguire con la partita Samira ne approfitta per fare gli auguri alla mamma, che oggi compie gli anni. Si continua con il "Cruciruota", a tema "Costellazioni", altra manche indovinata da Arianna, che arriva a quota 4.900 euro. Samira Lui commenta subito, dicendo di trovare il tema interessante: "Mi ero fatta fare il tema natale, avevo due costellazioni, io ero in mezzo, ma non mi ricordo quali fossero". Scotti risponde: "L’avevano fatto anche a me, ma l’ho dimenticato, ce l’ho da qualche parte. So solo che sono Leone, ascendente Leone".

È quindi il momento del "Round Musicale", dedicato a "Kool & The Gang", altro tabellone indovinato dalla sfidante, che si sta rivelando una concorrente di talento almeno in queste prime battute, tanto da arrivare a 5.900 euro, lasciando gli avversari a zero. Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 20.400 euro. A dare la risposta esatta è ancora Arianna, che sta dominando la serata, ora arrivata a 11 mila euro. La frase era "Al pescatore scaramantico non dire mai Buona Pesca", cosa che spinge Samira a dire a Gerry: "Un po’ come a lei quando sta giocando a carte non si può dire ?Buon gioco, buona partita’. Lui risponde: "No, non si può dire, perché l’ha detto? Io stasera non gioco, lei mi ha detto ‘Buona Partita’, sono scaramantico". Il maialino va ora a dormire a 22.700 euro.

La partita procede, una volta concluso il "Mistero" tutto cambia radicalmente, è il campione a indovinare e a salire a 7.100 euro, mentre nel frattempo gli altri sono finiti a zero. È ancora Luca a indovinare il "Round Express" e a balzare a 8.100 euro. Al termine del "Triplete" i due sfidanti sono riusciti a guadagnare qualcosa, Luigi è a 2 mila euro, mentre Arianna a 1.000, "L’Ultimo Round" può però consentire, esattamente come accaduto ieri, di scardinare tutto. Come andrà? È ancora Luca a indovinare e a confermarsi campione con 12.600 euro.

Si arriva così a "La Ruota delle Meraviglie" a cui il campione arriva con lo spicchio della 500 Elettrica, che potrebbe conquistare se dovesse indovinare tutte e tre le frasi a tema "A scuola". Il concorrente non riesce a vincere la macchina, indovina solo la terza frase, ma almeno si garantisce una busta verde. Scotti parte quindi mostrando il contenuto della busta numero 1, che è rossa, dove ci sono 10 mila euro, si passa alla numero 2, sempre rossa, che contiene 15 mila euro. Ma quale sarà la cifra aggiuntiva che lui si è garantito? Si tratta purtroppo solo di 1.000 euro.

