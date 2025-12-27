La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pronto a trasformarsi in "fantasmino a casa di Samira". Puntata flop, bordata di critiche social Nella puntata di sanato 27 dicembre de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e Samira Lui sono sempre più affiatati, la partita appare invece troppo scialba

È sabato 27 dicembre 2025, ma anche in questo periodo che per tanti è di festa e riposo "La Ruota della Fortuna" continua a tenere compagnia ai telespettatori, certa di fare un regalo prezioso a chi si è affezionato al quiz nel corso dei mesi. Gerry Scotti entra accolto dalla musica dei Fortuna Five, questo il nome dato alla band, che danno il "via alle danze", per questo al suo ingresso in studio lui dice subito: "E adesso ballo", per poi invitare il pubblico a fare altrettanto.

"Qui la festa non finisce mai signori, vi abbiamo fatto compagnia alla vigilia, a Natale, ora vi accompagno verso il Capodanno, sarà tutte le sere una festa con La Ruota della Fortuna. Saremo sempre insieme".

Gerry Scotti tra la band e Samira

Gerry Scotti si rivolge poi a Marco della band, chiedendo se lui e i suoi compagni abbiano gradito il nome che è stato loro dato: "La pronuncia è meravigliosa", dice lui. Il conduttore sottolinea però come Diego Fornaciari, nipote di Zucchero e altro componente del gruppo sia rimasto deluso dalla scelta, visto che per prenderlo in giro lui gli aveva promesso di chiamare il gruppo ‘Los Fornaciaros’.

Samira Lui entra poi in studio con un abito corto e attillato oro, colore che si addice alle feste, accolta da Gerry che la prende in giro per il gesto fatto con le mani per accompagnare la canzone "All I Want for Christmas is You". "Una mossa anni ’50, come diceva quel mio amico: ‘Amore vuoi una grappa?’ Più tardi racconto la storia, altrimenti stiamo qui un’ora e mezza".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Jimmy, che arriva da Pesaro, sviluppatore di software, laureatosi campione ieri conquistando 12 mila euro. Come ha rivelato lui stesso, da qualche tempo fa parte del Club dei Brutti, cosa che ha suscitato non poca curiosità: l’iniziativa è nata nel 1970 nel Comune di Piobbico, dove lui vive, dove ci si è reso conto della presenza di diverse donne che non erano più giovanissime e bruttine, con il rischio che potessero non sposarsi, esattamente come altri uomini con le stesse caratteristiche, da lì si è deciso di fondare questo club, sperando di aiutarli ad avere un partner, poi trasformatosi in una realtà contro le discriminazioni. Gerry a questo punto sottolinea: "Basta dividere il mondo in belli e brutti, si è belli o brutti solo dentro", per poi rivolgersi alla fidanzata del campione: "Se si sparge la voce che uno brutto si sposa con una come lei poi partono i pullman per il paese".

A sfidarlo sono Alessia di Bologna, impiegata nel settore del beverage, e Davide di Torino, dove fa il content specialist.

A partire forte indovinando la frase nella manche dedicata al tempo è proprio Jimmy, in riferimento a quanto accaduto a Strasburgo nel ‘500, con la cosiddetta "piaga del ballo", quando la gente scendeva in spiaggia a ballare anche senza musica. C’erano così stati centinaia di decessi in party che non erano mai stati organizzati e mai stati in grado di spiegare.

Nel momento in cui è il campione a girare la ruota Scotti non manca di fare una battuta in riferimento alle urla del pubblico in sottofondo: "Avete gridato Olè mezz’ora prima. Durante i Mondiali c’era chi guardava la partita con il digitale terrestre e chi con il satellite, se la guardavi con il satellite sentivi gridare dalle finestre ‘Gol’ anche se non avevano ancora fatto il tiro, qui succede la stessa cosa". Il campione riesce a passare in vantaggio, facilitato anche da avversari che non sembrano essere così incisivi come invece era accaduto in altre puntate, ma anche a lui a volte sembra mancare la zampata vincente. Nonostante questo, è ancora il marchigiano a confermarsi campione con 13.600 euro, i tentativi dei due sfidanti si rivelano poco efficaci. Non manca anche la consueta battuta di Gerry a Samira, in riferimento a una delle frasi da indovinare: "Vorrei essere anch’io un fantasmino per stare a casa con te", non del tutto apprezzata da chi è a casa, a dire la verità.

Jimmy ha comunque la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", cosa che non è riuscita ieri, quando non ha indovinato nemmeno una frase. Anzi, il giovane ha anche lo spicchio della 500 Ibrida, per questo potrebbe aggiudicarsela se indovinasse tutte e tre le frasi.

Questa volta il campione indovina la prima e la terza frase, risultato quindi migliore rispetto al giorno precedente, pur perdendo la possibilità di conquistare la macchina. Scotti era tentato di mostrare la busta rossa, po cambia idea, anche se il pubblico avrebbe gradito altro, per questo lui scherza: "Venite voi a presentare". La prima busta verde contiene però solo 100 euro, inevitabilmente lui rifiuta, sapendo di potersi portare a casa il contenuto della busta 3, dove ci sono 15 mila euro. Purtroppo nell’unica rossa c’erano addirittura 200 mila euro!

Lo sconcerto del pubblico

La puntata non ha però convinto alcuni dei telespettatori, che hanno seguito "La Ruota della Fortuna" e hanno commentato l’accaduto sui social. Il valore dei concorrenti, infatti, non è sembrato all’altezza di quelli che si sono distinti nei mesi passati, cosa che tanti hanno fatto notare.

"La ruota degli scarsoni", "Non riuscire a capire che davanti hai scritto ‘Uomini e donne’, c’è veramente da preoccuparsi", "Il ragazzino siamo sicuri abbia fatto il provino giusto?", "Devo pensare che partecipare di persona al quiz obnubili la mente perché non ci si crede che siano così scarsi", "Ma dove li trovano sti geni?", "Samira palesemente piena di questa gente che non sa giocare e Gerry anche di più", "Mai visto un campione così scarso", sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.

