La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti già vede Samira Lui su Rai 1: “Ti prenderei”, la proposta scioccante e il dono (inaspettato) Nella prima puntata della settimana de La Ruota della Fortuna, in onda lunedì 27 marzo Gerry Scotti trova un lavoro a Samira Lui (in Rai), lei ha un regalo per lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che inizio di settimana sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Per molti pensare a qualcosa di alternativo è ormai impossibile per questo anche questa sera, lunedì 27 aprile 2026, saranno in tanti a essere sintonizzati davanti alla Tv per seguire la puntata. Gerry Scotti entra come di consueto accolto dai Fortuna Five, per poi dare il via al suo consueto discorso introduttivo: "Grande musica, inizia la settimana e inizia con un grandissimo brano, pensato, arrangiato e scritto da Quincy Jones, se non erro. I nostri ragazzi vi dimostrano ogni sera la loro bravura, la loro capacità di adattarsi a un clima nuovo, a un genere nuovo ed essere maestri nel fare tutto perché loro non sono una band qualsiasi, loro sono i Fortuna Five. Quincy Jones è tanta roba, io starei qui a sentirli fino a domani, ma dobbiamo pur cominciare la puntata, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Prima di procedere alla presentazione dei concorrenti, il conduttore si rivolge alla sfidante, Abigail, a cui dice: "Ha visto che bel pezzo di campione che abbiamo qui? Questo esce da un telefilm di quelli turchi, americani", per poi definirlo, Tommaso, giardiniere gentile di Firenze. Successivamente precisa: "Signore telespettatrici state buone, il signore oltre che essere campione e giardiniere è anche marito e papà, ha due ragazzi, oltre a essere accompagnato dalla mamma. Quindi: ‘Giù le mani dal campione'". Successivamente rivela di avere suonato per dieci anni rockabily, per questo Scotti si rivolge alla band: "Dobbiamo dedicargli un brano se resta campione". A sfidarlo sono Alessandro di La Spezia, che ha studiato criminologia, ma che oggi si occupa della sicurezza della squadra di calcio della sua città, e Abigail, che vive da poco a Milano, dove fa l’infermiera, ma proviene da Civita Castellana.

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E’ quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui con il suo nuovo stacchetto settimanale, una volta arrivata Gerry la stuzzica in merito alla coreografia: "Scusi, non so se ha notato, ma l’ho imparata subito", ma lei dice: "No, non la vedevo. Bravo, fa un altro mestiere?", a questo punto lui replica: "Io sono stato maestro del suo maestro di danza quando ero coreografo".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Uma Lulik", tipica di Timor Est, che si rivela essere un "santuario per collegarsi ai propri avi", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Samira rivela di avere portato una cosa a Gerry: "Sono andata qualche giorno fa a vedere la partita dell’Udinese, quindi le ho portato la maglia", con tanto di nome ‘Gerry’, lui risponde: "Sono anche ammiratore dell’Udinese, da sempre, da tanti anni, gran bella squadra, bei giovanottoni, ci hanno anche suonato (in riferimento al Milan, ndr)".

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "La Manta", frase indovinata da Alessandro, che guadagna i suoi primi 3.900 euro. Il programma prevede ovviamente anche il "Round Musicale", dal titolo "Louis Armstrong", altra frase indovinata dal campione, che raggiunge i 3.400 euro, così da tallonare lo sfidante.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato alla cifra record di 123.200 euro, tabellone dal titolo "Nel bosco di primavera", frase indovinata da Abigail, cha passa subito in testa a 4.900 euro, mentre nel frattempo il campione è finito a zero. Il maialino va a dormire con 125.200 euro.

Prevista anche questa volta "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "I Miserabili", frase indovinata da Abigail, che guadagna 1.600 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiunegere, ma consolida allo stesso tempo il suo vantaggio arrivando a 6.500 euro.

La sfida è comunque ancora apertissima, a maggior ragione con il "Round Express", che può consentire di svoltare se si riesce a trovare lo spicchio dedicato. Effettivamente questa opportunità spetta ad Alessandro, lui approfitta della situazione, dà la soluzione e balza in testa a 8.400 euro. Arriva però un momento che può provare a sparigliare il quadro con il "Triplete", è Abigail a farlo, salendo in testa a 11.500 euro. Una delle frasi era dedicata a "Sandokan", cosa che spinge Gerry a stuzzicare Samira: "Saresti una bellissima Perla di Labuan, io se fossi in loro per la prossima serie ti prenderei", lei replica: "Sarebbe divertente", ma Scotti continua: "Pure Luigi tuo come Sandokan, vi prenderei tutte e due, poi vi mando Fornaciari (Diego, il batterista della band, ndr) a fare Yanez, guarda che faccia da Yanez che ha, con quel baffo da sparviero". A sorpresa, il presentatore ha avuto un pensiero per una serie come questa, che la Rai ha trasmesso nel corso di questa stagione con Can Yaman, chiamato a raccogliere l’eredità di Kabir Bedi, ottenendo un importante successo.

Niente può essere però escluso, nonostante il campione sia ancora a zero, con "L’Ultimo Round", la manche che assegna il titolo e che spesso a portato a stravolgimenti. E’ ancora Abigail a dare la soluzione, arrivando a una cifra importante, 42.100 euro, diventando così la nuova campionessa.

La concorrente ha però la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie" dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Dito" (se dovesse farcela potrà conquistare la Fiat Topolino, per la prima volta in palio). Abigail purtroppo sfiora l’en plein, commette un piccolo errore sull’utlima frase, si ritrova così con due buste verde, senza possibilità di vincere l’auto. Scotti parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 1.000 euro, fortunatamente è una cifra ridotta. La giovane sceglie poi di partire con la numero 1 su suggerimento del fidanzato, ma ci sono solo 100 euro. Inevitabilmente lei la rifiuta, passa così alla numero 2, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 52.100 euro. "In una sera sono tanti soldi", dice Samira.

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