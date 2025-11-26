La Ruota della Fortuna, Samira Lui 'confettino' e l’amico di Gerry Scotti arrestato: poi la vincita del destino Nella puntata di mercoledì 26 novembre de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti è in vena di battute, soprattutto con una delle concorrenti in gara. Colpo di scena finale nella partita

"La Ruota della Fortuna" terrà compagnia a tantissimi telespettatori anche questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, forte di un successo conquistato nel corso dei mesi e difficile da scalfire. "Così vi voglio, godetevi quest’ora, la aspettate, bene, adesso ve la godete con la vostra famiglia, poi tutti a nanna". Questa la battuta di Gerry Scotti all’ingresso in studio accolto dal ritmo rock della band, a cui dice: "Mi state spettinando", con l’ironia che da sempre lo caratterizza.

Ascoltare così grintose a lui piace sempre, forte del suo passato in radio: "Mi fate ringiovanire tutte le sere, prima o poi diventerò in forma come Samira Lui" – ha detto ancora per accogliere la sua compagna di avventura.

Samira Lui e il suo look rosa confetto

Samira entra poi in studio con un look tutto rosa, che Scotti definisce tipico di "un confettino", ma che appare ancora più valorizzato per i suoi colori. Scotti saluta poi alcune delle persone presenti nel pubblico, in arrivo da Novara e da Rovato (Brescia), località che sia lui sia la collega conoscono bene. Il conduttore ne approfitta per presentare un giovane presente in prima fila, Christian, che si è da poco laureato con una tesi sul mondo della comunicazione. Il ragazzo ha preso 105, il presentatore gli aveva proposto di dire in onda che lui avesse in realtà preso il punteggio più alto, ma ha preferito evitare in segno di correttezza. In alcuni capitoli del suo lavoro si parla degli influencer, per questo lui ha voluto ringraziare per avere pensato a questo.

A poca distanza c’è però anche qualcuno che il padrone di casa de "La Ruota della Fortuna" definisce "un capoccione", il campione Ciro, in grado di fare il cubo di Rubik in meno di un minuto, ma ha anche un altro record: avere preso sei buste rosse nella manche finale di seguito.

I tre concorrenti in gara

Prima di iniziare la sfida e presentare ancora Ciro Gerry Scotti rivela di avere ricevuto anche lui in regalo il cubo di Rubik, ma di non essere tanto bravo, è ancora alla prima facciata. A quel punto il conduttore è interessato a sapere se anche il gemello abbia la stessa passione, ma nega, cosa che non può che spingerlo a fare una constatazione: "Sono gemelli strani, uno vuole giocare e l’altro no, anzi tu (riferito ad Andrea, ndr) sei già stanco anche solo a guardarti".

A sfidare il campione è Ludovica da Genova, di professione geriatra, cosa che spiega perché "mi guardavi con interesse", ha sottolineato il presentatore, bravissimo sempre a usare l’ironia sui suoi difetti. "Mi guardava come un bocconcino, ti farei questo e quello", professione che la porta a lavorare per migliorare la qualità della vita dei pazienti. "Da quando diventano interessanti per te?" – ha chiesto. "In teoria dai 65 anni", ha risposto. Questo non poteva che scatenare la reazione di Gerry: "Porca miseria, sono già interessante". Le sue parole meritano però una precisazione della dottoressa: "Dipende tutto da come si portano gli anni", "Allora ripasso tra qualche anno", ha detto Scotti. In gara anche un’altra donna, Brunella di Firenze, dipendente comunale, appassionata di cavalli, tennis e giochi a carte (molti dei quali poco praticati attualmente).

La Ruota della Fortuna, puntata 26 novembre 2025: cosa è successo

A vincere la prima manche è Brunella, che sembra dimostrare grande intuito, vedremo se sarà in grado di mettere in difficoltà il campione. La frase da indovinare si riferisce alla parola "Ukulu Bulu" che riguarda l’Etiopia, "Un antico rito tribale di iniziazione", prova che deve superare un ragazzino per diventare adulto.

Samira Lui spiega quindi brevemente di cosa si tratta: "è il salto del toro", i giovani devono correre e saltare nudi sopra una fila di tori per dimostrare la loro maturità e idoneità al matrimonio. A questo Gerry ha subito ribattuto: "Noi a Miradolo lo facciamo con gli asini, il mio amico Paolino quando ha compiuto 18 anni ha saltato 6 asini nudo, poi i carabinieri lo hanno preso e gli hanno dato sei mesi in gattabuia".

Anche Ludovica riesce a indovinare una manche, dedicata a Enrique Iglesias, occasione per sentire la band suonare e per l’ennesima battuta di Gerry rivolta a Diego Fornaciari, nipote di Zucchero, a suo dire "inseguito da tutte le massaie". I colpi di scena però non mancano, come sa bene chi segue da tempo "La Ruota della Fortuna". questa è certamente una serata con tre concorrenti di talento che possono farcela. Il Round Express come sempre è l’occasione per accumulare soldi, alla fine è Ludovica a soffiare il titolo con 10.200 euro, visibilmente commossa.

Prima di affrontare "La Ruota delle Meraviglie" la neo campionessa fa una rivelazione: ora che ha vinto deve chiamare la scuola guida perché il giorno dopo avrebbe avuto l’esame per rinnovare la patente, ed è proprio una frase sulla patente che le ha permesso di vincere. Un segno del destino!

Ludovica riesce a indovinare una sola frase nella manche finale, nella busta collegata si trovano 15 mila euro, cifra comunque discreta (totale 25.100 euro). Nelle due rimaste rosse c’erano invece 1.000 e 5.000 euro. Insomma, per essere la prima sera può essere soddisfatta.

