La Ruota della Fortuna, Samira Lui si veste da sposa: “Ma Luigi è andato via”, Gerry Scotti è spietato Nella puntata de La Ruota della Fortuna Samira Lui indossa un abito in pizzo che sembra da sposa, ma Gerry Scotti la avverte: il fidanzato Luigi non è più dietro le quinte

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 26 marzo 2026, anche se questa volta non avrà a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", che ha lasciato il posto alla sfida della Nazionale di calcio contro l’Irlanda del Nord, fondamentale per la qualificazione degli azzurri ai Mondiali, al momento ancora incerta. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti in studio, questa volta a un ritmo rock, cosa che lo spinge a commentare: "Basta, me ne vado a casa! Regia, me ne vado, addirittura i LED Zeppelling, è ‘Moby Dick’, sarà mica in mio onore? Signori, benvenuti, ben trovati, con l’energia che solo questo programma riesce a darvi, i Fortuna Five vi dicono: ‘Buonasera da La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Karen, ingegnere di Cosenza, che in due sere ha vinto 86.800 euro. A sfidarla sono Michael, pasticcere di Villafranca Padovana (Padova), e Calogero, dentista di Catania. Entrambi gli sfidanti sono in procinto di sposarsi, il primo chiede al conduttore un video di augurio, per questo saputo che anche l’altro ha la stessa intenzione promette di farlo anche a lui.

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È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abitino bianco con corpetto in pizzo e gonna morbida a balze, accompagnata ancora dal brano "Tu mi piaci tanto". Una volta arrivata vicino al tabellone, Scotti la stuzzica e le dice: "Ha sentito? Qui si sposano", lei replica: "Lo so, infatti mi sono vestita da sposa, sono già pronta". Il presentatore aggiunge un dettaglio: "Infatti ho visto Luigi (il fidanzato di Samira, ndr) di là, ma lui se ne stava andando, era con un amico e ha detto: ‘Ciao, ci vediamo un altro giorno'". Lei ovviamente sorride e risponde: "Guarda un po’, sarà un caso".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Funga Alafia" tipica del Benin e una raccomandazione di Samira a "non invertire le parole". Questa sta a indicare un "canto popolare come inno alla pace", come indovinato da Maikol, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con "Il regno degli animali", dedicato alla "Mantide Orchidea della Malesia", soluzione data ancora da Maikol, che sale a 2.300 euro. Non manca una spiegazione sull’animale, con Samira che sottolinea: "So perché le fa paura, la mantide dopo l’accoppiamento si mangia il marito", ma lui replica: "Io non frequento mantidi, noi maschietti siamo sempre stati spaventati da questa idea". La Lui fa un’ulteriore precisazione: "Il maschio di questa specie è agile, quindi prima che lei lo afferri scappa via".

È il momento del "Round Musicale", a tema "Max Gazzè", frase indovinata dalla campionessa nonostante il tabellone avesse solo poche lettere, questo le consente di guadagnare i suoi primi soldi e arrivare a 3.900 euro. La band suona quindi il suo brano, che vuole essere "un invito al dialogo tra le religioni di fede diverse". Al termine Scotti ci tiene a fare un’osservazione: "È un invito ad aprire le porte, anche dell’anima, alle altre religioni. Se tutti facessero così non ci sarebbero più guerre al mondo, e invece sappiamo come va".

Si passa così al "Round Jackpot", che può consentire di incrementare i valori, arrivato a quota 33.200 euro, tabellone a tema "Sylvester Stallone". A dare la risposta esatta è Calogero, che sale a 3 mila euro. I valori sono quindi estremamente vicini, la campionessa guida a 3.900 euro, Calogero segue a 3 mila, chiude Maikol a 2.300 euro. Il maialino va a dormire con 34.800 euro.

La serata procede con "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Robinson Crusoe". A dare la risposta esatta è Karen, che guadagna 3.200 euro, importo che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo perfettamente riuscito, così da incrementare il suo vantaggio e balzare a 10.300 euro (nel frattempo Maikol è finito a zero).

L’occasione per rifarsi per i due sfidanti non manca, ecco il "Mistero", che può arrivare fino a 10 mila euro. A dare la soluzione è Maklol, che sale a 2.700 euro, mentre la campionessa è finita sfortunatamente a zero. Calogero passa in vantaggio con il "Round Express" salendo a 10.100 euro, anche se gli avversari hanno la possibilità di provare almeno a incalzarlo con il "Triplete". La frase della manche era "Rimpatriata con gli ex compagni di classe", adatta per ospitare Francesco Mandelli e Roberto Lipari, regista (e protagonista) e attore del film "Cena di classe" in arrivo al cinema (Lipari è anche uno degli sceneggiatori), incentrata proprio su un momento che non tutti amano. Scotti a sorpresa rivela che si sarebbe visto volentieri nel film, magari come professore, Mandelli gli risponde: "Noi avevamo pensato a te per un ruolo, vedremo per il prossimo".

Il "Triplete" non smuove troppo la situazione, è ancora Calogero a essere in testa con 11.100 euro, seguito da Maikol a 3.700 euro, chiude Karen solo a 1.000, il titolo si deciderà comunque con "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Maikol, che sale a 10.700 euro, solo per 400 euro non riesce a diventare campione (il pubblico gridava "No" quando ha manifestato l’intenzione di darla, ben sapendo che non sarebbe stato sufficiente), il nuovo campione è Calogero con 11.100 euro.

La serata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare ulteriormente il suo bottino, con tre frasi a tema "Nero". Il dentista indovina la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Scotti mostra subito la busta rossa, dove si trovano 5 mila euro. La fidanzata del campione suggerisce di aprire prima la numero 3, Gerry scherza con lui e dice: "Ti devi sposare, quando dicono ‘Magari’ vuol dire ‘è obbligatorio aprire prima la 3’", lui dice: "Infatti volevo aprire prima la 2". Nella numero 3 ci sono in realtà 1.000 euro, lui decide quindi di cambiarla, qui ci sono 10 mila, così da arrivare a 21.100 euro totali.

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