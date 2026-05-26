La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il consiglio del suo medico: "Non devo andare al cimitero". Poi pensa a un lavoro per il campione Il dottore ha dato una raccomandazione particolare a Gerry Scotti, come ha svelato nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 26 maggio: non deve andare al cimitero

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda ance oggi, martedì 26 maggio 2026. Il ritmo dei Fortuna Five accoglie come di consueto Gerry Scotti, che dà il via al suo discorso introduttivo: "Senti che giro (si mette poi a canticchiare ‘Io muoio di te’, ndr). No, non morite, state vivi, state belli vivi, sintonizzati, morite dalla voglia, quello sì, di gustarvi un’altra bella serata in nostra compagnia, insieme ai ragazzi dei Fortuna Five vi dico ‘Benvenuti a La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, che ha vinto ieri, Simone di Gorgonzola, con all’attivo un bottino di 76.900 euro in una sera, di cui 54.500 euro dal Jackpot, Gerry racconta: "E’ arrivato vicino a vincere la macchina, quella risposta la sapeva suo fratello gemello, per consolazione gli abbiamo dato due ruote". Il giovane rivela di avere avuto anche un passato nel nuovo a livello nazionale, il conduttore vuole sapere se il fratello abbia le stesse doti: "E’ bravo anche lui, ma ha poi cambiato strada, si è dato al tennis". A sfidarlo sono Michela, impiegata amministrativa nell’azienda agricola di famiglia di Volpago del Montello (Treviso) e Andrea, che lavora nell’attività di famiglia (coltivazione e vendita all’ingrosso di arance), anche lui con un fratello gemello, di Ribera (Agrigento).

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E’ quindi il momento di accogliere Samira Lui, Gerry sostiene al suo arrivo di avere imparato parte della sua coreografia.

La Ruota della Fortuna, puntata 26 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Il Giramondo", dedicato alla parola "Trambolho", tipica del Portogallo, che sta a indicare un "oggetto grande pesante e ingombrante", come indovinato da Simone, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Samira sottolinea che il termine viene usato anche per le persone quando sono pesanti, per questo Gerry le chiede: "Lei mi darebbe del trambolho", ma lei replica subito: "No, mai".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Milord", soluzione data da Michela, che guadagna i primi 1.400 euro, mentre nel frattempo il campione è tornato a zero. La gara continua con "Il Regno degli Animali", a tema "Il morfo blu", a dare la soluzione è Andrea, che guadagna i suoi primi 3.400 euro, che gli consentono di balzare almeno per ora in testa.

Non può mancare ovviamente il "Round Jackpot", tornato alla cifra di partenza dopo la vittoria di ieri, pari a 5 mila euro, per un tabellone dal titolo "Nel golf". La sfidante aveva accumulato più di 6 mila euro solo nella manche, ma è in quel momento che trova il "Bancarotta", così da vanificare quanto di buono fatto. Il campione sembra avere la soluzione anche questa sera, ma decide di continuare a giocare sperando di trovare l’ambito spicchio, non riuscendoci dà la soluzione e arriva a 1.500 euro. Il maialino va così a dormire con 8.600 euro.

Il menu prevede anche "Se la sai raddoppi", l’ormai nota manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia della Salute: Allergie", Samira rivela di esserne testimonial, non a caso poco prima le è sfuggito uno starnuto tipico del periodo. La risposta viene data dal campione, che guadagna 4.400 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, anche se sale a 5.900 euro, cifra più alta della serata. Gerry chiede quindi a Samira se il suo raffreddore fosse da pollini o da aria condizionata, lei fa l’elenco: "Polline, graminacea, betulla, posso fare una lista infinita", ma anche lui ha da dire la sua a riguardo: "Io le cipressacee, sono gli alberi fuori dal cimitero, il medico mi ha detto: ‘Non vada al cimitero’, io provo a non andarci, ma se ci passo vicino, tié, cerco di non andarci".

E’ il momento del "Round Express", occasione da sfruttare per tutti per accumulare soldi se si trova lo spicchio dedicato, anche se allo stesso tempo con il rischio di perdere tutto, dal titolo "Saluti preziosi". La risposta viene data da Simone, che sale a 7.500 euro, incrementando il suo vantaggio. Spazio al "Triplete", che può smuovere la situazione, a tema "Fagioli". Al termine Gerry racconta un aneddoto: "I casi della vita mi stupiscono, non sapevo che oggi avremmo parlato di fagioli, tanto è vero che ho fatto la battuta ‘Che buoni quelli con la salsiccia’, ieri pomeriggio in camerino mi è arrivato però un quadro biosostenibile. Non mi crederai, amica mia, , è interamente fatto con varietà di fagioli" e riproduce la ruota con tutti i suoi colori. "Grazie ragazzi, è un regalo meraviglioso", riferisce. A fare il Triplete è Michela, ci si ritrova così con Simone in testa a 7.500 euro, seguito da Michela a 5 mila, chiude Andrea a 3.400 euro, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Simone che sale a 18.700 euro, cifra che gli consente di restare campione.

Il ragazzo ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Verso". Simone riesce a dare la prima e la terza risposta esatta, così da avere due risposte verdi. Gerry parte mostrando l’unica rossa, dove ci sono 5 mila euro, Interviene il fratello gemello del concorrente: "Come ieri sera io sapevo la numero due, quindi di consiglierei di scegliere la numero 1", Scotti non può non commentare: "E’ una bella coppia, gli farei fare un telefilm a questi due qua", Samira concorda: "Sono simpatici". Si parte così con la numero 1, ma ci sono solo 100 euro, si passa così alla numero 3, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 105.600 euro in due sole sere.

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