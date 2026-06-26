La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui ma va malissimo: “Si muove tutto”. Il campione incassa 120mila euro (per le nozze) A La Ruota della Fortuna venerdì 26 giugno 2026 Gerry Scotti decide di imitare Samira Lui, ma il risultato non è dei migliori, lei lo sottolinea subito senza usare mezze misure

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Primo venerdì sera per la nuova versione de "La Ruota della Fortuna" per il periodo estivo, in onda oggi, 26 giugno 2026, pronta a regalare un’ora di intrattenimento a chi si sintonizza davanti alla Tv. Il menu resta comunque lo stesso, i Fortuna Five accolgono in studio Gerry Scotti, esaltato dalla musica scelta: "Ve la ballo? (ed è quello che fa, ndr). Quando facevo l’indossatore (dice simulando una sfilata), che bella, c’era della musica raffinata in quegli anni, amica mia, vedo che anche tu pratichi (si mette poi a muoversi a ritmo con i concorrenti). Che serata, la musica dei Fortuna Five piace a tutti, amici benvenuti ancora una volta a ‘La Ruota della Fortuna'".

Poco dopo lui sembra essere stanco per questo prosegue: "Oh mamma, andrei già a casa. Quando faccio l’ingresso ballato è uno stress, mi ricorda l’inizio della mia carriera quando ero coreografo. Ma non ci crede mai nessuno".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico, che in tre puntate ha vinto 87.800 euro, oltre alla Fiat 500 Dolcevita. Il presentatore gli chiede quindi come pensi di spendere la cifra: "Ci sono un po’ di progetti, ci potrebbe essere un matrimonio o un buon investimento". Scotti rivela di essere a conoscenza della sua passione per la coltivazione dell’orto, potrebbe quindi investire in quello. "E’ bellissimo, permette di riconnetterti con la terra, quando sei lì in mezzo ai pomodori e alle zucchine è una meraviglia", racconta. A sfidarlo sono Laura, gestore di un lido balneare a Senigallia (Ancona) e Alessandra, dottoressa di Porlezza (Como).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino chiaro e cinturina in contrasto nero. Anche Gerry si mette a danzare, ma lei non sembra capire, per questo gli dice: "Che fa? Prende aria?", lui ribatte: "Lei muove tutto, io muovo quello che ho, ognuno muove quello che ha".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto dalla prima manche, "Piatti estivi", a tema "La tiella barese", che "contiene riso, patate e cozze", come indovinato da Federico, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si passa alla manche "Cartoline da", che sarà una variante che vedremo il venerdì, sabato e domenica, a tema "Rimini", a dare la soluzione è Alessandra, che guadagna 7.200 euro. E quindi la volta della manche "Tormentoni", altra cosa tipica dell’estate, per un tabellone dal titolo "Tropicana". Laura si ritrova a tenere il pallino del gioco, per poi trovare il "Jolly Gerry", cosa che la spinge a fiondarsi subito sullo spicchio prima di avere scelto la lettera e capire se possa conquistarlo, a quel punto Gerry la stuzzica: "Una donna quando vede un bagnino così non resiste, si butta sul bagnino". A dare la soluzione è proprio lei, così da guadagnare 4.400 euro.

Il menu de ‘La Ruota della Fortuna’ prevede poi "Ciak, si gira", a tema "Shining", questa volta a dare la soluzione è Federico, che sale a 3.200 euro, che gli consentono di tentare la rimonta. Samira rivela che quello è stato "Il mio primo horror, in gita con la parrocchia", mentre nel caso di Gerry si punta su un altro titolo "L’esorciccio’, un capolavoro, aspetto perché d’estate lo ridanno sempre, quando c’è mi metto lì in canottiera, frittatone, rutto libero no, me lo guardo".

La situazione può comunque cambiare ancora con il "Traghetto Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria e accumulare soldi, salvo errori, se ci fossero infatti il concorrente designato perde tutto. Il tabellone ha come titolo "Ragazzi: mai più senza", a indovinare la frase è Laura, che raggiunge 5.400 euro, mentre nel frattempo Alessandra è finita a zero. E’ così il momento del "Triplete", che può scardinare la situazione, a tema "Albergo", al termine ci si trova con Laura in testa a 6.400 euro, segue Federico a 5.900 euro, chiude Alessandra a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", per un tabellone dal titolo "Che afa", a dare l’ultima soluzione è Federico, che sale a 13.900 euro, cifra che gli consente di conservare il titolo. Prima di salutare Laura ha una richiesta: Diego, il batterista, è l’idolo della mamma, vorrebbe quindi un suo saluto. Una volta compresa l’età della signora (86 anni), Gerry ribatte: "Eh, ma Fornaciari..".

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rimpinguare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Pallino". Le cose non vanno troppo bene, Federico dà solo l’ultima risposta esatta, si trova così con solo una busta verde, ma Samira sottolinea: "E’ programmato per le cose difficili", cosa su cui concorda anche Gerry, che dice: "Lui le cose facili le sorvola". Scotti parte mostrando la busta numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si passa alla numero 3, che è verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 111.700 euro complessivi. Ma cosa c’è nell’altra busta rossa? Prima di svelarlo, il presentatore invita il compagno di Federico a raggiungerlo precisando: "Li voglio insieme, così se sviene può sorreggerlo". Lui tergiversa ancora: "Gli rovina il weekend, era così contento, bello, sorridente, adesso va a letto, non dorme più, scalcia come la Mondaini, ma puoi tenere il tuo magnifico sorriso, c’erano solo 1.000 euro".

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