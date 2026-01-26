La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza con Samira Lui: "Se ti avessi conosciuto prima". E promette un cambio look Gerry Scotti e Samira Lui sono stati protagonisti di tanti botta e risposta anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 26 gennaio 2026, il conduttore è apparso nostalgico

È iniziata una nuova settimana, ma anche questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, non può mancare l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", pronta a regalare un’ora di spensieratezza a chi si sintonizza su Canale 5 subito dopo il Tg. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band che ha scelto una musica grintosa come quella di Vasco Rossi (il cantante lo presenta come "la rockstar della Tv"), per questo nel suo intervento si collega subito a questo: "Andiamo, su le mani, in onore di Vasco, la settimana comincia così, senti che giro, senti che suono la mia band, sono orgoglioso di questi ragazzi, della loro energia che ogni sera entra nelle vostre case, spegnete il riscaldamento, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Successivamente il conduttore prosegue ricordando la sua passione per la musica, ambito di cui si è occupato a inizio carriera: "È vero, lo spirito rock non mi passa, una malattia che non ti passa mai, ma me lo devo far passare perché sta per scendere una creatura che non so più come definire: Samira!".

Gerry Scotti e il rimpianto per Samira

Come da tradizione, a inizio settimana c’è uno stacchetto musicale per lei, come viene sottolineato anche da Scotti: "Stacchetto nuovo, vestitino nuovo", per poi chiederle cosa dice il ritornello del brano, che è in spagnolo. Lei spiega: "Sicuramente se io ti avessi conosciuto prima", frase che lui coglie subito: "Pure io se ti avessi conosciuto prima..". Lei continua: "Con i se e con i ma la storia non si fa", lui replica nuovamente: "Se me lo dicevi prima… ma è impossibile, avevi 3 anni".

Il padrone di casa presenta poi una persona presente tra il pubblico, Gianfranco, che lavora con la Tv di Padre Pio, arrivato a portare un ritratto del Santo, che lui è pronto ad appendere in camerino.

La Ruota della Fortuna, puntata 26 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di dare il via alla partita Samira entra in studio al volante della 500 che è in palio per uno dei concorrenti, Scotti quindi dice: "Non capisco perché quando la guido io nessuno grida, domani vengo anch’io con un vestito in paillettes, vi frego tutti quanti", ovviamente con il suo consueto tono ironico.

A difendere il titolo è Manuela di Mascalucia (Catania), che ha già conquistato 52.900 euro in una sola sera, medico di medicina generale, ma che ha vissuto a lungo nelle Marche. A sfidarla sono Niccolò, 20enne di Ascoli Piceno, studente di Economia, e Giulia, originaria di Como ma residente a Roma, dove fa la copywriter.

A indovinare la prima manche è Giulia, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Questa è l’occasione per capire cos’è lo Xiao in Cina, che è un "flauto dritto dal suono malinconico". Samira è in possesso dello strumento, chiede quindi a Gerry: "Vuole essere il mio Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’?", lui dice di sì, per questo lei si mette a suonare la colonna sonora del film, che era cantata da Celine Dion. Non manca la chiosa finale del conduttore: "Solo adesso, dopo averti sentito ho capito perché alla fine del film Leonardo DiCaprio si era lasciato morire. Avere tutto il giorno una che ti suona quella roba lì, levatelo". Lei sottolinea di sentirsi "come il pifferaio magico".

Ad aggiudicarsi il "Cruciruota" e altri 1.000 euro è invece lo sfidante, ma la serata è ovviamente lunga, c’è tutto il tempo per ribaltare la situazione. Non manca anche questa volta il "Round Jakcpot", arrivato a quota 19.400 euro grazie a quanto accaduto nei giorni scorsi. Ad aggiudicarsi la manch, ma senza Jackpot, è Giulia, che balza a 6 mila euro (ora il jackpot è salito a 23.800 euro).

Non manca un altro aneddoto di Gerry, che rivela di avere fatto un errore particolare quando ha fatto una prenotazione online di un albergo, dove in genere la colazione non è compresa. "L’ultima volta avevo prenotato un hotel, ma era una casa di riposo. Io vedevo il nome strano, eravamo io e Villa, eravamo a Roma, avevamo visto qualcosa di bello, c’era il parco, si chiama ‘Villa Tranquilla’, costa anche poco. Abbiamo prenotato, siamo andati là, c’erano le suore all’ingresso e ci hanno detto: ‘Venite c’è la visita medica e la pastina’, ma noi abbiamo detto: ‘No, grazie, ci siamo sbagliati’. Si stava da Dio, ma c’erano le suore".

La serata si rivela una vera cavalcata, quasi senza troppi problemi, per Giulia, che si laurea campionessa conquistando 21.700 euro. "La Ruota della Fortuna", ormai lo sappiamo bene, si conclude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove si ha la possibilità di incrementare il bottino, questa volta con tre frasi a tema "Pala". La giovane indovina solo la terza frase, garantendosi comunque una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto delle due buste rosse, partendo dalla 2, dove ci sono 1.000 euro, mentre nella 1 ci sono invece 20 mila euro. Si conclude quindi con l’unica verde, con il conduttore che tergiversa prima di fare la rivelazione sottolineando che "chi fa il mio lavoro deve abituarsi a dare certe notizie", per poi proseguire "non ditemi che non c’è il segno del destino visto che è l’unica a cui a risposto" lasciando intendere ci possano essere cifre elevate, e invece erano contenuti solo 100 euro.

