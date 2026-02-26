La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sopravvive a Sanremo ma rischia di perdere Samira Lui: “Ero preoccupato” La Ruota della Fortuna va in onda nonostante il Festival anche giovedì 26 febbraio 2026, ma Gerry Scotti non ha nascosto di avere temuto di perdere Samira Lui

Mediaset ha fatto una scelta ben precisa per questa settimana in cui è in programma il Festival di Sanremo, continuare a trasmettere "La Ruota della Fortuna", così da fare un regalo a chi in oltre sei mesi di programmazione si è affezionato al quiz, ma allo stesso tempo provare a "rosicchiare" telespettatori alla concorrenza. La mossa fino ad ora si è rivelata piuttosto azzeccata, il format sta reggendo: Gerry Scotti deve fare i conti con il Primafestival, che ieri su Rai 1 ha toccato il 33% di share, raggiungendo 7 milioni e 66mila spettatori. La puntata di ieri della trasmissione di Canale 5 ha invece ottenuto il 15,6% di share con 3 milioni e 650mila spettatori. Come andrà questa sera, giovedì 26 febbraio 2026?

Il conduttore entra accolto dalla band, di cui riconosce subito la scelta musicale, per questo dice: "Roxanna? È quella? Addirittura dalla prima nota l’ho beccata, vi dò il benvenuto anche questa sera, un po’ di musica per darci la carica, benvenuti anche ai miei concorrenti, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Scotti si lascia poi andare a una battuta con il batterista, Diego Fornaciari (nipote di Zucchero): "Sei dimagrito mezzo chilo con questo pezzo! No, a proposito, sei dimagrito?", risponde: "Dicono, forse nelle unghie", A quel punto Gerry dice: "Forse è la camicia scura che ti sta bene. Ma sapete perché parlo con il mitico Fornaciari? Ieri Lorenzo, il campioncino non me l’ha detto (ha già vinto 19.200 euro), ma cui come hobby ha la batteria". Il ragazzo risponde: "Da piccolo, oggi ho smesso", Gerry replica: "I vicini si sono lamentati, anche Fornaciari, infatti ce l’hanno mandato qui, altrimenti a casa…".

A sfidarlo sono Monica, traduttrice di Roma, e Luca, communication manager di Milano.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un elegante vestito nero luccicante con le maniche lunghe, che esalta il suo fisico. Una volta arrivata, Gerry le dice: "Ero preoccupato per qualche tuo scherzo perché ti sei nascosta, io continuavo a chiedere: ‘Ma dov’è?’ E mi dicevano: ‘Vedrai'".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Bula" delle Isole Fiji, che si rivela essere un "saluto usato in qualsiasi occasione", come indicato da Lorenzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si procede con il "Cruciruota" a tema "Cavallo", altro tabellone indovinato dal campione, che sale a 2.900 euro. Scotti quindi si rivolge a Samira: "Lei starebbe benissimo su un bel cavallo, che rapporto ha con il cavallo?", lei risponde: "Ho un po’ paura dei cavalli, li avevamo nel giardino, ma sono tanto grandi e mi sono sempre sentita molto piccola, anche se li amo". Il presentatore dice la sua: "Io li amo, sono animali meravigliosi, hanno una sensibilità fuori dal normale, ma da ragazzini quando volevamo imparare ad andare cavallo andavamo in un maneggio vicino a Monza, quando toccava a me il cavallo si buttava per terra. Non è giusto, mi vedeva sui 100 kg e faceva finta di morire, fu così che in un’isola greca ho scoperto il piacere di andare sull’asino. Quello non si lamenta, mi ha portato in giro tutta la giornata".

È la volta del "Round Musicale" a tema "Highway to Hell", altro tabellone indovinato dal campione, che sale a quota 5.700 euro, mentre i due sfidanti sono ancora a bocca asciutta. Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a una cifra discreta, 15.700 euro, frase indovinata da Monica, che balza in testa a 6.800 euro. Il maialino va quindi a dormire a 20.400 euro.

La partita prosegue, al termine del "Mistero" sono due i concorrenti che si sono messi in evidenza, in testa c’è ancora Lorenzo a 9.200 euro, seguito da Monica a 7.800, mentre Luca è ancora a zero. Andando avanti con le manches anche Luca riesce a inserirsi e a balzare a 5 mila euro, rendendo quindi tutto più equilibrato e ancora possibile ora che arriviamo a "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è Luca, che riesce ad arrivare a 13.300 euro, sufficienti per laurearsi campione, dimostrando quindi come a "La Ruota della Fortuna" tutto possa cambiare anche allo scadere.

La puntata si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per rimpinguare il suo bottino, con tre frasi a tema "Rete". Il neo campione indovina la seconda e la terza frase, anche se in realtà ha sfiorato l’en plein per una piccola indecisione sulla prima. Scotti parte mostrando il contenuto della busta rossa, dove fortunatamente ci sono solo 1.000 euro, Il conduttore chiede al marito del campione, anche lui di nome Luca, quale busta voglia aprire, lui suggerisce la 3, ma il diretto interessato preferisce la 2, dove ci sono 20 mila euro. A questo punto il concorrente sceglie di tenerla, arrivando così a un totale di 33.300 euro. Ma cosa c’era nella busta numero 3? La scelta si rivela azzeccata, qui c’erano infatti solo 100 euro.

