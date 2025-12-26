La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui soci del "Club dei Brutti". Lui la stuzzica: "Vogliono una foto appena sveglia" Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 26 dicembre 2026 in gara c'è un concorrente che fa parte del Club dei Brutti, che consegna una tessera onoraria a Gerry e Samira

Il Natale è passato, non possiamo però dire lo stesso delle feste, per questo anche oggi, 26 dicembre 2025, giorno in cui si celebra Santo Stefano saranno in tanti a essere felici all’idea di poter seguire un’altra puntata de "La Ruota della Fortuna". Il quiz è ormai diventato in questi mesi una compagnia preziosa per milioni di telespettatori, che si divertono provando a indovinare le varie frasi, oltre a emozionarsi con le storie dei concorrenti.

"La Ruota" è una compagnia preziosa

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che da ieri ha assunto il nome di Fortuna Five, che ha scelto per lui i Queen: "Voglio tutto, lo voglio adesso – dice traducendo le parole del brano -, questo deve avere detto il nostro campione di Natale, ha vinto, ha voluto la macchina e oggi è ancora qui con noi a festeggiare. Ancora una volta, anche il giorno 26, vi dò il benvenuto a La Ruota della Fortuna".

Arrivo di Samira Lui Gerry Scotti parla del giorno appena concluso: "Siamo sopravvissuti al giorno di Natale, ma tu sai che anche nelle case la prova continua, il giorno dopo ci sono gli avanzi, noi cerchiamo di darvi un’ora di sollievo così non mangiate e vi impegnate con i nostri tabelloni".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Alessandro, insegnante di Terracina, che si è laureato campione ieri conquistando 31 mila euro e la Fiat 500 Elettrica. A sfidarlo è Jimmy, di Pesaro, sviluppatore di software, che fa parte di un’associazione chiamata "Il club dei brutti" che si muove contro le discriminazioni, realtà di cui ha sentito parlare anche Gerry, che non può che dire la sua a riguardo: "Io ne so qualcosa, quando ho iniziato a fare televisione li cercavano tutti belli, biondi e con gli occhi azzurri, poi hanno capito che anche uno normale di Pavia potesse fare questo lavoro. Insomma, W l’antidiscriminazione dei brutti!". Il giovane ha portato con sé due tessere onorarie, per Scotti e Samira, che la accetta volentieri. Su questo il conduttore non è però d’accordo: "No, ti squalificano, chiudono l’associazione". L’altra sfidante è invece Roberta, studentessa di Giurisprudenza di Salala (Rovigo) con il sogno di fare il magistrato.

Samira dimostra di essere curiosa in merito al club dei brutti, Scotti le spiega meglio: "Vogliono una tua foto al mattino quando ti svegli, Luigi (il fidanzato, ndr) scatterà quindi una foto di te tutta disordinata", lei replica: "Allora mi prendono sicuramente".

Il primo a indovinare la manche di apertura, dedicata alle curiosità del tempo passato, è il campione, con una frase dedicata alla scoperta della bolla dell’acqua calda avvenuta in Germania nei primi del ‘900. Scotti rivela di averne una a forma di orsetto, a cui è davvero legato.

Alcune mosse sfortunate portano però Alessandro e Jimmy a perdere quanto accumulato, mentre è Roberta a prendere poi il largo arrivando addirittura ad avvicinarsi ai 20 mila euro, facilitata dall’avere preso il pallino in mano nella manche in cui può gestire tutto da sola. E invece proprio sul più bello lei pesca la "Bancarotta" rendendo tutto vano. Il Triplete permette però a tutti di riscattarsi e di accumulare soldi, rendendo quindi tutto in bilico fino all’ultimo, cosa che non può che piacere ai fedelissimi de "La Ruota della Fortuna". Ed è effettivamente allo scadere della puntata che è Jimmy a piazzare la zampata vincente con un bottino di 12 mila euro (superiore di soli 1.000 euro rispetto a quelli di Alessandro).

Ora Jimmy ha ovviamente la possibilità di rimpinguare ulteriormente il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", l’ormai nota manche finale del quiz. Qui però la situazione non va però come sperato, il giovane non riesce infatti a indovinare nessuna delle frasi, lasciando quindi tre buste rosse. Scotti ne mostra quindi il contenuto, 15 mila euro, 1.000 e 10 mila euro.

