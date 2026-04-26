La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stregato dal campione: "Bello come quell'attore". Ma deve dargli una notizia terribile Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 26 aprile 2026 Gerry Scotti non risparmia complimenti al campione, che ammira per bellezza e per il lavoro interessante

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", che non si ferma nemmeno di domenica, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 26 aprile 2026, nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. I Fortuna Five questa volta hanno scelto "Benvenuti in Paradiso" per l’ingresso in studio di Gerry Scotti, che sembra apprezzare: "Addirittura? – dice nel suo discorso introduttivo, per poi canticchiarla con la band -. Buonasera a tutti, ben trovati, o Fortuna Five vi portano in Paradiso, io vi porto alla visione e all’ascolto del programma che vi fa compagnia tutte le sere, tutta la settimana, anche alla domenica, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Filippo, 27enne controller finanziario di Terni, che ha vinto finora 60.700 euro. A sfidarlo sono Barbara di Lampedusa, bergamasca che si è preferita lì per amore da un anno e mezzo, dove è per ora disoccupata ma sta per iniziare come impiegata, e Tommaso di Firenze, che Gerry paragona ad "Andrea Giordana dei tempi d’oro", di professione capo giardiniere. Il conduttore non nasconde di apprezzare il lavoro dell’uomo: "Io invidio poco i lavori degli altri, ma quando vedo all’opera i giardinieri mi piacerebbe molto fare il loro lavoro".

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, sempre con "Che fastidio" di Ditonellapiaga come sottofondo musicale e un abito robe manteau con maniche trasparenti in pizzo. Gerry resta ammirato dal suo outfit: "Che bel tailleur, guardi come sta bene con questo abito noisette", per poi aggiungere di avere pensato a un nome d’arte per oggi, ovvero Ditonellaspesa, lei concorda: "Spesso ci azzecca, in riferimento al dito usato per gli acquisti online".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato all’espressione "Karingana Wa Karingana", tipica del Mozambico che si usa "per raccontare una storia o una favola", è infatti l’equivalente del nostro "C’era una volta". A indovinare la frase è Tommaso, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Sifaka", tabellone indovinato dal campione, che conquista 2.200 euro. E’ la volta del "Round Musicale", a tema "Ricchi e Poveri", questa volta a dare la risposta esatta è Tommaso, che sale a 2.900, così da passare leggermente in vantaggio.

La gara è comunque apertissima, a maggior ragione ora che si deve affrontare il "Round Jackpot", arrivato a 120.700 euro, dal tema "Per appassionati". Non tutto va per il meglio per il campione, che trova subito la "Bancarotta" al primo giro, a dare la soluzione ci pensa Tommaso, invitato dal pubblico a provare a fare ancora un giro per trovare lo spicchio, ma lui preferisce non rischiare, per questo Gerry dice loro: "E’ adulto, è vaccinato ed è bello come il Conte di Montecristo, cosa volete?", effettivamente dà la risposta corretta così da salire a 5.800 euro e restare in testa, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Il maialino va a dormire con 123.200 euro.

Si prosegue con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Dizionario delle invenzioni: il sassofono", altra soluzione data da Tommaso, che guadagna 2.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che riesce a raggiungere, così da incrementare il suo vantaggio e salire a 11.600 euro. Nel frattempo il conduttore individua un altro paragone per lui, quello di "Gattopardo", per una possibile somiglianza con Burt Lancaster.

La sfidante e il campione non devono però arrendersi, specialmente con il "Round Express", occasione per cambiare le sorti della serata se si riesce a trovare lo spicchio dedicato. E’ però ancora Tommaso a mettersi in evidenza e a raggiungere quota 12.800 euro in totale solitaria.

Si può provare comunque a scardinare il dominio del giardiniere toscano con il "Triplete". A farlo è il campione, cosa che gli consente di arrivare a 5 mila euro e provare a recuperare. Il titolo viene come sempre deciso a "L’Ultimo Round", manche che ha spesso stravolto in toto quanto accaduto prima, per questo le sorprese non possono essere escluse. Purtroppo però da subito è il campione a trovare un altro "Bancarotta", mossa che potrebbe avvantaggiarlo dalla conferma. A dare la soluzione è effettivamente ancora Tommaso, che conquista altri 7.700 euro, che gli consentono di arrivare a 20.500 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione. Gerry fa però una promessa a Filippo, verrà organizzato di nuovo il "Torneo dei Campioni", lui potrà esserci.

Il concorrente toscano ha comunque la possibilità di consolidare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Piacere" (se dovesse farcela conquisterà anche la Fiat 600 grazie allo spicchio trovato in gara). Il neo campione purtroppo non riesce a fare l’en plein, dà la prima e la terza risposta esatta, così da garantirsi due buste verdi. Scotti lo invita a scegliere una busta verde, la mamma punta sul 3, qui ci sono 5 mila euro, la donna gli suggerisce di non cambiarla, ma lui decide di farlo lo stesso, nella numero 1 troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 30.500 euro. Ma cosa c’è nella busta rossa? Gerry, come fa spesso tergiversa prima di svelarlo, per questo dice: "Ragazzi, capita una volta ogni tanto, quando ci sono queste belle avventure la gente resta a bocca a aperta e dice: ‘Ma come è possibile? Purtroppo è possibile, c’erano i 200 mila euro",

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