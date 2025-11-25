La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Anche tu avevi il coniglio nero". Ma il finale è disastroso Gerry Scotti e Samira sono ormai una coppia collaudata, che si stuzzica a vicenda, come avvenuto nella puntata di martedì 25 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna. Il campione convince a metà

Anche questa sera, martedì 25 novembre 2025, "La Ruota della Fortuna" terrà compagnia a tantissimi telespettatori, forte di un successo che si è guadagnata mese dopo mese e che sembra davvero quasi impossibile poter scalfire. Gerry Scotti entra in studio accompagnato dalla musica della band, che suona per l’occasione un brano che lui gradisce particolarmente, interpretato da Richi Havens, ovvero "Going back to my roots", che significa "Sto scivolando sui miei stivali".

Questo gli permette di fare una battuta per favorire l’arrivo di Samira, ovvero: "Spero che non scivoli lei".

Gerry Scotti e l’intero paese arrivato in studio

Non appena Samira è al suo fianco, Gerry fa riferimento a parte del pubblico presente in studio: "Quelli che sono alle nostre spalle per venirci a trovare hanno svuotato quasi tutto un paese: sono di Longone al Segrino, un paesino di 1.800 abitanti, 1.790 sono qua. Non dobbiamo dirlo sennò i ladri vanno a casa loro. Sono rimasti là il prete, il chierichetto e uno con il forcone pronto a fermare tutti se qualcuno tenta di entrare".

I due sono ormai una coppia collaudata, per questo il padrone di casa non manca di interpellarla dopo che l’orchestra ha avuto modo di suonare "Montagne verdi" di Marcella Bella, in riferimento alla frase che era contenuta in una manche. Scotti sottolinea che la cantante quando l’aveva interpretata era una ragazzina che sognava l’amore e provava tristezza all’idea di lasciare il suo paese e un coniglio dal muso nero, per questo le ha chiesto se anche lei ne avesse uno in Friuli dove viveva: "Sì, ne avevamo tante". Il conduttore, invece, aveva galline, che rispondevano solo alla nonna, un cavallo e una mucca, che servivano per le necessità di tutta la famiglia.

La Ruota della Fortuna, puntata 25 novembre 2025: cosa è successo

Gerry presenta il campione in carica, che si è guadagnato il titolo proprio ieri, Ciro, a cui fa subito notare un particolare relativo al suo aspetto: "Sembri un attore di Hollywood, hai un occhiale che conquista". Insieme a lui tra il pubblico c’è il suo gemello, Andrea, che è uguale a lui, a eccezione dei baffetti. "Adesso proverai un’altra emozione, arrivare al titolo può capitare, ma per difenderlo serve essere tosti".

A sfidarlo è Lodovico, fisioterapista di Lecco ma residente a Milano, lavoro che porta Scotti a fare un’altra battuta: "Avremmo bisogno tutti di uno come te, se hai tempo mi dai un’occhiatina, sono pieno di dolori". In gara c’è anche Chiara di Legnago (Verona, che scrive di moda per diverse riviste.

Nel corso della partita Chiara parte forte, dimostrando di avere tutte le carte in regola per giocarsela, ma la sfortuna la porta a perdere quello che aveva da poco guadagnato. Almeno nella prima fase della serata, però, nemmeno gli avversari riescono a imporsi, così da permettere a lei di rifarsi presto. La concorrente riesce a condurre il gioco lasciando i due ragazzi a 0, ma con soli 1.000 euro guadagnati, per questo tutto può ancora succedere.

La serata prosegue in maniera fiacca, sia Chiara sia Lodovico pescano più volte la bancarotta, mantenendo quindi aperto ogni scenario. Il Round Express permette però a Ciro di allungare e accrescere la cifra accumulata, come capita spesso a molti concorrenti, salendo in questa occasione a ben 26.300 euro (gli altri sono ancora a bocca asciutta). Sul finale Ludovica si avvicina ai 10 mila euro, ma non bastano, Ciro si conferma campione a quota 27.300 euro. Gerry fa anche una piccola promessa a Lodovico: "Terrò il tuo numero", riferendosi alla necessità di avere bisogno di un fisioterapista.

Anche questa volta, esattamente come ieri, "La Ruota delle Meraviglie" finisce male per il ragazzo, che non indovina nessuna delle tre frasi. Nelle tre buste che non ha potuto aprire c’erano 100, 1.000 e 20 mila euro, al momento il suo montepremi complessivo è di 40.200 euro.

