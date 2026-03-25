La Ruota della Fortuna, concorrente perde apposta: “Un vero gentiluomo”, Samira Lui scioccata Nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 25 marzo 2026 Gerry Scotti ha annunciato una novità in arrivo, importante gesto di Samira Lui per uno dei concorrenti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni giorno subito dopo il Tg5. Questa volta i Fortuna Five hanno scelto una canzone leggendaria come "Hotel California" per accogliere in studio Gerry Scotti, lui commenta: "Facciamoci del male, l’arpeggio dei nostri Fortuna Five vi danno con la lacrimuccia all’angolo dell’occhio il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Che bella, che tuffo al cuore, prima di entrare mi dicono: ‘Sentirai’, e infatti io arrivo con il fazzolettino pronto".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa Karen, ingegnere di Cosenza, che ieri sera ha conquistato 59.300 euro (la cifra più alta nelle manches), che rivela di avere una passione per la pittura a olio, dedicata soprattutto agli animali antropomorfi. Scotti le chiede che animale quindi lui potrebbe essere, lei risponde: "Un dolcissimo elefante", cosa che gli suscita qualche dubbio, ma nonostante questo dice: "Sempre amato gli elefanti,". Uno degli sfidanti è Elia di Brescia, di professione portalettere, con una passione per il calcio, gioca a Carpenedolo in veste di quinto terzio di corsa, il conduttore replica: "Era il mio ruolo, ma in realtà era il più vicino agli spogliatoi". L’altra sfidante è Elena, studentessa di Ingegneria Gestionale di Genova.

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È quindi il momento dell’arrivo di Samira Lui, che il padrone di casa definisce "la fidanzata d’Italia", con un vestito rosso geranio.

La Ruota della Fortuna, puntata 25 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Piròn", tipica del Friuli Venezia Giulia, che significa "in cucina è la forchetta", come indovinato dallo sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di procedere con la partita Gerry si rivolge alla campionessa, sottolineando di voler avere come da lei raccontato un suo quadro, lei ne propone uno anche per Samira, "in veste di gazzella".

Si continua con "Il Regno degli Animali" a tema "Il Rinopiteco Dorato", tabellone indovinato da Elena, che sale a 1.000 euro, mentre nel frattempo tutti gli altri (sfidante compreso) sono a zero. È quindi la volta del "Round Musicale" a tema "Bad Bunny", soluzione data dalla campionessa, che ottiene subito un importante vantaggio, salendo a 10.800 euro.

Tutto può però cambiare ulteriormente con il "Round Jackpot", arrivato a quota 30.200 euro, con una frase dal titolo "Anni da record". A dare la risposta esatta è Elena, che prova a insidiare la campionessa, salendo a 7.200 euro. Il maialino va quindi a dormire con 33.200 euro.

Anche questa sera è prevista una manche che sta appassionando non poco, "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta a tema "Il Signore degli anelli". Ad aggiudicarsela è Karen, che conquista 4.500 euro, cifra che può essere raddoppiata se dovesse indovinare il secondo tabellone con lo stesso tema, obiettivo che però non le riesce, anche se questo le permette comunque di incrementare il suo vantaggio salendo a 15.300 euro (nel frattempo i due sfidanti sono entrambi a zero).

L’occasione per rifarsi per i due avversari della campionessa non manca, arriva grazie al "Round Mistero", che può arrivare a 10 mila euro, tabellone a tema "Misteri subacquei". Questa volta a dare la soluzione è Elena, che guadagna però solo 1.000 euro, Il conduttore riconosce il talento di entrambi gli sfidanti, finora però poco baciati dalla fortuna, per questo ne approfitta per fare un annuncio: "È stato approvato il Lodo Scotti, i concorrenti più bravi che hanno perso per grandi colpi di sfortuna, quindi un numero esagerato di Bancarotta saranno riconvocati e si sfideranno il sabato in una seconda chance". Il vincitore di quella sfida avrà anche la "Wild Card" per poter tornare a giocare in un’altra occasione a "La Ruota della Fortuna".

La partita prosegue con il "Round Express", dal titolo "Una cosa in comune", manche che regala spesso somme importanti se si riesce a prendere lo spicchio dedicato. A dare la risposta esatta è Elena, che arriva a 7 mila euro (Elia è invece ancora zero). Il "Triplete" non smuove ovviamente troppo gli equilibri: a guidare il gioco è ancora Karen a 16.300 euro, seguita da Elena a 8 mila euro, chiude Elia a 1.000 euro. Il titolo, però, lo sappiamo bene, viene deciso a "L’Ultimo Round", che ha spesso regalato veri colpi di scena: A dare la soluzione è Karen, che guadagna 26.500 euro, sufficienti per restare campionessa. Elia, in realtà, sapeva la risposta, ma ha preferito evitare di darla sapendo che non gli sarebbe bastato per diventare campione, questo gli permette di "consolarsi" e ottenere i complimenti di Samira, che gli dice: "Bravo, sei stato un vero gentiluomo".

La giovane ingegnere ha la possibilità di incrementare il suo bottino grazie a "La Ruota delle Meraviglie", dove si ritrova a dover indovinare tre frasi a tema "Sapone". Karen riesce a dare la risposta solo della seconda, così da garantirsi almeno una busta verde. Scotti parte mostrando la numero 1, che è rossa, prima di svelare il contenuto si rivolge ai "San Tommaso da casa, convinti che se il tabellone è difficile nella busta ci sia un valore alto, la frase corrispondente a questa lo era, e infatti ci sono 10 mila euro" (detta ovviamente con tono ironico). Si procede con la numero 3, che contiene 5 mila euro, collegato a una frase sul sapone di Marsiglia, cosa che spinge il conduttore a dare un salto nei ricordi: "Mia mamma ci lavava i panni tutti i giorni, mio nonno lavava noi nipoti, ci metteva nel mastello ed eravamo puliti". Purtroppo, però, qui ci sono solo 1.000 euro, ma in due sere ha di che consolarsi, anzi, è arrivata infatti a 86.800 euro.

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