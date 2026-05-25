La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non va in vacanza e beffa (ancora) De Martino: l'annuncio clamoroso La Ruota della Fortuna è regolarmente in onda lunedì 25 maggio 2026 con una puntata che ha regalato emozioni, ma ci sono novità importanti per l'estate per chi ama il quiz

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 25 maggio 2026, una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" regolarmente ai nastri di partenza subito dopo il Tg5. Gerry Scotti viene accolto come sempre dalla musica dei Fortuna Five, per poi dare il via al suo consueto discorso introduttivo: "Eccoci qui, buona settimana a voi, un’altra settimana da passare insieme, ogni volta anche con l’aiuto dei nostri ragazzi c’è sempre una novità, una musica per dirvi che è giunto il momento di mettervi lì con tutta la famiglia e godervi lo spettacolo de ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si rivolge quindi al cantante chiedendo come stia, è lui stesso però a replicare: "Com’era lo slogan? Più di ieri, meno di domani, perché noi ci saremo sempre a farvi compagnia". Il riferimento indiretto è a quanto emerso in giornata, ufficializzato dai listini di Publitalia, il quiz sarà in onda per tutta l’estate, senza alcuna sosta. A partire dal 20 luglio, però, si troverà a dover far fronte a un avversario inedito, almeno per questa fascia oraria, "L’Eredità" di Marco Liorni, che si sposta in access prime time.

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Carlotta, che lui definisce splendida, fisioterapista di Muggia (Trieste). Questa è l’occasione per rivelare che quando era una ragazzina era stata notata da un grande regista, Bellocchio, che le ha fatto fare una piccola parte in un film, "La bella addormentata", dove lei faceva proprio quel ruolo. Gerry ribatte: "E’ una scena bellissima, potrei farla anch’io, dormo, poi aspetto il principe, che non verrà mai". "E’ stata una bella esperienza", sottolinea lei, che ieri ha vinto 10.200 euro. A sfidarla è Simone, consulenza informatico di Gorgonzola (Milano), ma a vederlo Gerry si sente spiazzato osservando un giovane nel pubblico, per questo dice: "Ma cos’è? Un trucco del mio regista Giovalli o c’è un gemello identico?", effettivamente lui ha un gemello, Lorenzo. Il concorrente rivela: "Magari troveremo un modo di alternarci nel corso della serata", il presentatore quindi propone: "Mettiamo una X, un segno per distinguerli, come fanno all’ospedale, altrimenti ci fregano". L’altra sfidante è Monia, impiegata per un servizio clienti che collabora con diverse realtà aziendali, di Corropoli (Teramo). Il padrone di casa sottolinea: "La qualità è una delle cose più guardate, pensa che qui a ‘La Ruota’ non si lamenta mai nessuno, tranne uno, ma non gli diamo retta".

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con il suo nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Vivir mi vida". Al suo arrivo Gerry le dice: "L’hai fatta bene, vedo che i miei passi li hai imparati bene", lui si mette quindi a farli, per poi dire: "Non scherziamo, mi ha bloccato il ginocchio, altrimenti ballavo ancora adesso", Samira ribatte: "Dopo tanti anni di ballo succede anche quello".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato su una parola lunghissima, tipica del Galles, non segnalata del tutto. che significa "La città dal nome più lungo al mondo", come indovinato da Monia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry annuncia l’arrivo di alcune novità che saranno svelate di volta in volta.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Bambole di pezza", frase indovinata da Simone, che guadagna 4.800 euro, così da balzare in testa. A sorpresa, si passa adesso a "Il Regno degli Animali", con uno specchio nuovo di zecca, quello "Monge", chi ci finisce può avere un voucher di prodotti da tenere per sé, ma da regalare a un’associazione o rifugio per cani e gatti. Il tema del tabellone è "La foca monaca", a dare la soluzione è ancora Simone, che sale a 5.800 euro, così da consolidare il suo vantaggio.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a quota 52.100 euro, a tema "Non è del mestiere". Simone riesce a finire sul Jackpot, ne approfitta e dà la risposta esatta, così da accumulare i 54.500 euro, cifra che sarà sua se dovesse diventare campione. Per il resta, accumula 10.400 euro.

Il programma della serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Se la sai raddoppi", con Samira che rivela di avere l’occhio lucido, dedicata a "L’avaro di Moliere", la soluzione viene data da Monica, che ha conquistato 1.400 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da balzare a 3.800 euro.

Tutto è comunque ancora aperto, specialmente con il "Round Express", con lo spicchio fucsia, che consente di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere quanto accumulato fino a quel momento in caso di errore. La frase ha come tema "Online", è Monia a trovare lo spicchio specifico e ad approfittarne al meglio dando la soluzione, mossa che le consente di arrivare a 11.300 euro.

La campionessa, rimasta a zero, può provare a impensierire i suoi avversari davvero agguerriti, con il "Triplete", a tema "Cielo", al termine però la situazione non cambia per lei, ancora a bocca asciutta, mentre in testa c’è Monia a 13.300 euro, seguita da Simone a 11.400 euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", dal titolo "Che spettacolo", a dare l’ultima soluzione è Simone, che approfitta di un errore di Monia, è così il giovane a conquistare il titolo con 17.400 euro, a cui si aggiunge il Jackpot, che gli consente di arrivare a 71.900 euro.

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Vento", se dovesse farcela conquisterà anche la 500 Ibrida. Non manca un’altra novità, portata da un personaggio amato dai bambini e non solo, Prezzemolo, il personaggio simbolo di Gardaland, chi dovesse trovare la busta dedicata può vincere un weekend per 4 persone a Gardaland Resort con ingresso gratuito a tutti gli spettacoli e i Salvatempo No Limits, ovvero accesso prioritario e illimitato alle attrazioni. Il giovane non riesce a dare la seconda risposta, Gerry si rivolge al gemello del concorrente dicendo: "Ho una notizia, non hai più la 500, in realtà non l’avevi anche prima, ma potevate averne una in due", il fratello ribatte: "Effettivamente questa non era così difficile", a quel punto è lo stesso Simone a dirgli: "Vuoi venire qui tu?", il fratello dice: "Io non ne sapevo mezza in tutto il gioco, ma questa l’ho capita subito", Samira non si trattiene: "Vedi, dovete scambiarvi". Simone dà comunque la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi. Gerry ha quindi un’idea: "Mi rivolgo alla regia, c’è una modifica al regolamento, due le sapeva lui, una il gemello, sono tre buste verdi, scusate. Ma no, non me la approvano". Si parte così subito con quella rossa, dove c’erano 10 mila euro, si decide di partire poi con la numero 1 su suggerimento del gemello, che contiene solo 100 euro, il ragazzo non può che cambiarla, nella numero 3 ci sono 5 mila euro, così da arrivare a complessivi 76.900 euro.

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