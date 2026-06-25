La Ruota della Fortuna, pasticcio di Samira Lui e Gerry Scotti la 'sgrida': "Dico sempre di non farla bere prima" Nel corso della puntata di giovedì 25 giugno 2026 de La Ruota della Fortuna Samira Lui canticchia, ma il testo è sbagliato, a quel punto Gerry Scotti la bacchetta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, giovedì 25 giugno 2026, con una puntata di questa inedita versione estiva partita a inizio settimana. I Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti, che dà il via al suo discorso introduttivo: "Sorridete che meglio (in sottofondo c’è la canzone ‘Vedo nero’ di Zucchero), ma no, ma perché vedere nero? Vediamo un giallo. Non è esattamente un inno al veder nero, è un inno alla vita, alla gioia, i Fortuna Five in versione pervinca (il colore delle camicie che indossano, ndr) vi danno il bentrovati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Subito dopo il presentatore fa una rivelazione: "Ricevo lettere anche da signore, le ringrazio tutte per le carinerie, qualcua ci tira le orecchie, qualcun’altra ci rimprovera, ma una curiosità. Una signora mi ha scritto, e mi rivolgo a Diego, chiedendomi perché non sei in tournée con tuo zio (Zucchero, ndr)". Lui risponde: "Bisogna mangiare pastasciutta per andare con lui, sto facendo l’esperienza che serve", ma Scotti prosegue: "Noi possiamo perdere una parola?", Diego sostiene di gradire, per questo Gerry sottolinea: "Tutti insieme in coro:’Mettiamo una buona parola’. Caro Zucchero, ammesso e non concesso, noi Diego non te lo diamo".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Federico, che in due puntate ha vinto 54 mila euro e la Fiat 500 Dolcevita, lui fa una precisazione: "Non potevo non vincere ieri, era San Giovanni, patrono di Cesena". A sfidarlo Manuela, capostazione di Palermo, e Michele, medico fisiatra di Barberino Tavernello (Firenze), ma di origine siciliana.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta di rosso vestita, con un abito lungo ma corto sul davanti. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica come di consueto sul suo outfit: "Devo dire che da quando ti ho detto che stai bene con il rosso mi stai mettendo tanti vestitini rossi", lei concorda: "Ci sto prendendo gusto, era da tanto tempo, quasi mai nella mia vita ho indossato il rosso, ultimamente mi sta appassionando". Il presentatore sottolinea : "Con questi colori della Ruota d’estate è una cosa meravigliosa, ogni sera portiamo un’ora in più di luce nelle case degli italiani. Grazie di cuore".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come accade da inizio settimana con la manche "Piatti estivi", a tema "Tabulé", che si rivela essere "per tradizione si mangia senza posate", non è altro che una minestra asciutta, come indovinato da Federico, che guadagna 1.000 euro.

Come sempre prima di proseguire, Gerry presenta parte del pubblico, alcuni di loro vengono da San Maurizio Canavese, Scotti sottolinea la presenza di vino buono in quella zona, Samira si mette così a canticchiare: "Evviva il Canavese", anche se in realtà la canzone diceva "Sangiovese". La giovane prova a fare retromarcia e dice: "E’ il caldo", ma il collega ha un’altra idea: "Lo dico sempre di non farla bere prima della trasmissione", lei concorda: "Sempre dopo".

Si continua con "Un’estate fa", a tema "Estate 1983", a dare la soluzione è ancora Federico, che sale a 6.200 euro. Si passa così alla manche "Tormentoni", per un tabellone dal titolo "Self Control", la risposta esatta viene data da Manuela, che guadagna i suoi primi 2.800 euro.

Tutto però può ancora cambiare con "Ciak, si gira", che prevede quattro ciak, due con la stella, che consentono di rubare soldi agli avversari, e due con il pop corn, che porta all’esplosione dei soldi del concorrente in gioco. La manche ha come tema "Mamma, ho perso l’aereo". Manuela trova effettivamente un Ciak quando ha accumulato 2.800 euro, nel suo caso c’è il pop corn, cosa che la porta a finire a zero, mentre gli avversari accumulano 1.400 euro a testa. La soluzione viene data dal campione, che arriva a 7.600 euro.

E’ ora la volta del "Traghetto Express", con lo spicchio color Mediterraneo, che permette a chi lo trova di giocare in solitaria e accumulare soldi, anche se in caso di errore si arriva a perdere tutto. Il tabellone ha come tema "Citronella e lavanda", questa volta la frase viene indovinata da Michele, che guadagna i suoi primi 3.600 euro. Samira invita così a "Mettere una pianta di lavanda in giardino e starete subito meglio", essendo apprezzata per il suo profumo, oltre che per tenere a bada le zanzare. A questo punto lei parla anche del suo rapporto con le zanzare: "Rapporto terribile. Credo normale, niente di eclatante", ma Gerry ha un’opinione diversa: "Noi che siamo nati in provincia di Pavia quando le zanzare ci vedono ci salutano e vanno. Già da bambini eravamo cosparsi".

La situazione però può ancora cambiare con il "Triplete" (vengono in realtà fatte quattro manches), a tema "Rete", al termine ci si trova con Federico in testa a 13.600 euro, segue Michele a 3.600 euro, chiude Manuela a 2.800 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Prima delle vacanze", a dare l’ultima soluzione è ancora Federico, che sale a 18.800 euro, cifra che gli consente di restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere il suo bottino ancora più cospicuo con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema. Federico dà due risposte esatte, la seconda e la terza, così da avere due buste verdi, si parte aprendo la numero 2, che contiene 5 mila euro, lui decide di restituirla seguendo il detto "Only the brave", si passa alla numero 3, che prevede la cifra a lui garantita, 15 mila euro, così da arrivare a 87.800 euro complessivi. Ma cosa c’era nella busta numero 1? Qui troviamo 20 mila euro, anche se inizialmente lui lascia evidente solo il 2 per aumentare la sorpresa e far credere che ci fossero 200 mila euro.

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