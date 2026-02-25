La Ruota della Fortuna, Samira Lui sfida Gerry Scotti: “Vogliamo litigare?”, disaccordo in diretta A sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 25 febbraio 2026 è emersa una discussione tra Samira Lui e Gerry Scotti, ognuno è rimasto sulle sue posizioni

Gerry Scotti lo aveva promesso e lo ha ricordato ieri, "La Ruota della Fortuna" terrà compagnia ai suoi fedelissimi anche nel corso di questa settimana, nonostante su Rai1 sia prevista una corazzata come il Festival di Sanremo. Il quiz è quindi regolarmente in onda con la consueta formula anche questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, subito dopo il Tg5.

Il conduttore entra in studio come di consueto accolto dalla band, riconoscendo subito il brano che loro hanno scelto come sottofondo ("Too much of heaven"), per questo dice: "Vai gli Eiffel, è quella? Che bella, un pezzettino di paradiso, vi portiamo un’oretta di paradiso nelle vostre case, grazie dell’accoglienza e grazie ai Fortuna Five, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". A quel punto lui dice alla band: "Stasera siete i Fortuna 65, che bella canzone, avrà più di 20 anni, ma sembra fatta ieri".

Si prosegue presentando i concorrenti, a partire dalla nuova campionessa, la napoletana Rosanna, avvocato che vive a Brindisi, che ha vinto finora 36.200 euro, oltre alla crociera. A sfidarla sono Lorenzo, studente 23enne di Piacenza, e Francesco di Villaguardia (Como), che ha deciso di partecipare perché appassionato di giochi e quiz.

È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, con un vestitino verde petrolio con effetto metallizzato, che Scotti definisce "la Regina del tabellone". Successivamente lui le chiede: "Come sta con questo verde petrolio? Pronta ad accendere la nostra trasmissione?".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 febbraio 2026: cosa è successo

La partita parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Cuccù", tipica della Basilicata, che si rivela essere un "fischietto simbolo di Matera", come indovinato dalla campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Scotti chiede quindi a Samira se lei ne sia in possesso, lei risponde: "No, voleva che suonassi anche quello? (memore degli show con il flauto, ndr). Mi sarebbe piaciuto, ma abbiamo la foto e il suono". A quel punto lui si ricorda: "Me l’hanno regalato anni fa, ce l’ho in cucina, non sapevo fosse il cuccù di Matera. È un portafortuna".

Alla ripresa dalla pubblicità è Gerry a entrare al volante della 500 che i concorrenti possono conquistare, questo spinge Samira a dire: "Sta proprio bene nel rosso", lui risponde: "Quando ero ragazzino dicevo a mio papà: ‘Quando compreremo la 500 compramela rossa, e infatti a 18 anni me l’ha comprata grigio topo, quindi ogni volta che la vedo rossa mi sembra di tornare bambino".

Si procede con il "Cruciruota" a tema "Fiumi", mentre Lorenzo ha il suo turno di gioco Gerry rivela la passione del giovane per il giardinaggio, lui infatti conferma: "Mi piace tagliare l’erba", poco dopo è Samira a sapere come gli piaccia farlo, a quel punto è Scotti a prendere la parola e a dirgli: "È un’occasione unica, ti sta parlando", mentre lei parla il conduttore fa da suggeritore alle spalle del ragazzo e dice: "A lei cosa gliene frega di come taglia l’erba?", lui comunque risponde: "Con il tagliaerba", è quindi il padrone di casa a chiudere: "Le piace come dò la voce ai concorrenti?". Samira dice però ancora la sua: "Volevo capire, con il decespugliatore sarebbe stato meno divertente", ma anche Gerry lo comprende: "Lo capisco, è un passatempo, tanti lo fanno, io stesso, solo che lo rompo, non mi va più e quindi lascio stare". Anche questa volta è la campionessa a dare la soluzione, salendo a quota 2 mila euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", dal titolo "Spaccacuore", manche questa volta indovinata da Francesco, che sale a 5.900 euro. Non manca ovviamente il "Round Jacckpot", che può cambiare le sorti della gara, arrivato a 12.800 euro, a tema "Nel Curling". A dare la risposta è invece Lorenzo, che conquista 4.400 euro, rendendo più equilibrata la sfida, mentre il maialino arriva a pesare 15.700 euro.

Al termine del "Round degli animali" la situazione è cambiata ancora, a guidare è Francesco a 7.200 euro, seguito da Lorenzo a 4.400 euro, mentre la campionessa è nel frattempo finita a zero. Non manca un tabellone dedicato alla pizza, dove si dice: "Meglio alta e soffice o bassa e croccante?", frase indovinata da Lorenzo. Scotti chiede quindi a Samira cosa preferisca, lei risponde: "Alla napoletana, non deve essere troppo alta, nel mezzo è bassa, poi c’è il cornicione lievitato al punto giusto, ma non quello grosso", a quel punto lui replica: "Ma perché le ho chiesto delle cose? Si deve attendere al referendum che sto lanciando, che coinvolge le parti sociali", lui chiede quindi al pubblico quale sia la preferenza, vince bassa e croccante, ma ce ne sono diversi che votano anche come Samira, ma secondo Gerry: "Votano un’altra roba, potrebbe essere un’arma per le elezioni, altro che pizza". Questa manche ha cambiato ulteriormente ancora tutto, a guidare è Lorenzo a 9.700 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero.

Si va avanti ancora con le manches, con diversi colpi di scena al termine del "Triplete", è ancora Lorenzo a essere in testa con 9.700 euro, ma con un vantaggio ridotto, seguito da Rosanna a 5.200 euro e da Francesco a 5 mila euro, tutto può quindi accadere con "L’Ultimo Round". Non ci sono però grandi novità, almeno per quanto riguarda la vittoria, è ancora il ragazzo a indovinare e a conquistare il titolo con i suoi 14.200 euro.

Prima di procedere con "La Ruota delle Meraviglie" Scotti dice a Samira: "Mi piace con questo vestito color origano", ma lei ribatte. "Non mi piace l’origano, vogliamo litigare?", ma lui dice: "Io lo metto anche nel cappuccino, insomma ho trovato un bell’argomento per litigare con Samira". Le tre frasi sono a tema "Riso", lui indovina la prima e la terza, così da garantirsi due buste verde. Il conduttore mostra quindi la busta rossa, dove fortunatamente sono contenuti solo 1.000 euro. Lorenzo decide di partire con la numero 1, ma prima di aprirlo Scotti fa una rivelazione: "La signora che ha gridato ‘Prendi la 1’, ancora prima di aprirla ha gridato: ‘Tienila'", qui ci sono 10 mila euro, lui decide di cambiare su suggerimento della mamma che gli aveva detto che lei avrebbe scelto la 3 essendo il figlio numero 3. Qui troviamo purtroppo 5 mila euro, ma Scotti dice: "Vanno bene lo stesso, è un gioco".

