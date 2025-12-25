La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ripensa al passato e al suo "destino già scritto". Poi "battezza" la band
Gerry Scotti e Samira Lui sono stati al timone de La Ruota della Fortuna anche il 25 dicembre 2025, puntata che ha regalato tante emozioni a chi era davanti alla Tv
Oggi è il 25 dicembre 2025, giorno di Natale, ma come promesso anche questa sera "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda, certa di poter fare un regalo alle tante persone che si sono affezionate al quiz nel corso dei mesi. Anzi, questa volta il pubblico sintonizzato davanti alla Tv potrebbe essere ancora più numeroso comprendendo anche chi è ancora a tavola con i familiari.
Gerry e Samira e un orgoglio da sottolineare
Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla musica della band, facendo gli auguri a chi è in studio e manifestando l’orgoglio per essere alla guida di una trasmissione di così grande successo. "Sono emozionato, quale occasione migliore per dirvi che siete la nostra grande famiglia, lo siete diventati. Io ho la fortuna con il mio lavoro di essere qui in casa vostra da più di 40 anni, ci sono giorni speciali in cui mi sento onorato di essere avvolto e travolto dal vostro amore e dal vostro affetto, questo è uno di quei giorni. Ancora una volta vi dò il bnvenuto a La Ruota della Fortuna. Buon Natale, auguri da me e la mia band, è l’ultima volta che li chiamo così, tra dieci minuti avranno un nome".
Il conduttore si rivolge poi a Diego Fornaciari, uno dei componenti: "Avete visto com’è emozionato Fornaciari? Gli ho detto che forse si chiameranno Los Fornaciaros e lui ci ha creduto".
All’arrivo di Samira Lui l padrone di casa sottolinea ancora una volta il privilegio di poter entrare nelle case degli italiani in un giorno così speciale, concetto ribadito anche dalla giovane. "È un privilegio perché sto festeggiando il Natale in una seconda famiglia che ho trovato".
La Ruota della Fortuna, puntata 25 dicembre 2025: cosa è successo
A difendere il titolo è Valeria, avvocato civilista di Santa Flavia (Palermo), che si è laureata campionessa nella puntata andata in onda ieri conquistando 14.800 euro. Il primo sfidante è Marco 25enne di Bagnovacallo, studente in Scienze della Nutrizione, per questo Gerry non può che sottolineare di poter avere bisogno del suo aiuto per tornare in forma, ma il ragazzo lo rassicura: "Sei in massa". L’altro sfidante è Alessandro, insegnante di inglese di Terracina.
Ad aggiudicarsi la prima manche e a conquistare i suoi primi 1.000 euro è Valeria, indovinando una frase in cui si sottolinea come nel 1991 sia stato Babbo Natale a giocare a La Ruota, anche se in realtà era stato proprio Gerry a vestirne i panni, quando a condurre era Mike Bongiorno. Come sottolinea il conduttore, quanto accaduto "era un segno nel destino".
Una delle manche è poi dedicata a Jingle Bells, celebre canto natalizio, che viene suonato dal vivo dalla band, occasione quindi per Scotti per annunciare ufficialmente il nome del gruppo: i Fortuna Five! Una scelta fatta traendo ispirazione dai Jackson Five, , che piace anche ai diretti interessati. Si approfitta così anche per presentarli ancora una volta: Alessandro Viglio alla chitarra, Alessio Norelli al basso, Nicla Ozenda la voce, Marco Galeone voce e tastiera, Diego Fornaciari alla batteria.
Con il trascorrere delle mahches è soprattutto Marco a mettersi in evidenza, distaccando non di poco gli avversari superando i 16 mila euro, anche se chi segue assiduamente "La Ruota della Fortuna" sa come tutto potrebbe comunque cambiare all’ultimo. Ed è proprio sul finale che tutto si ribalta, Alessandro diventa campione conquistando 21 mila euro.
Il neo campione ha la possibilità di aumentare ulteriormente il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", oltre a poter conquistare l’auto grazie allo spicchio che si è guadagnato nel corso della gara (servono però tre risposte esatte). Tutto va davvero benissimo, Alessandro indovina tutte e tre le frasi, per questo si assicura la Fiat 500 Elettrica, in attesa di capire quanto potrà vincere grazie alle buste. In accordo con la fidanzata il giovane decide di partire scegliendo la busta numero 2, dove ci sono 15 mila euro, lui riconosce di avere in mano tanti soldi, ma vuole approfittare della situazione per questo rifiuta e passa alla 3, ben sapendo di poter proseguire ulteriormente se l’importo non fosse soddisfacente. Qui però ci sono solo 100 euro, non resta quindi che dirottarsi sulla numero 1, dove ci sono 10 mila euro. Nonostante tutto, non può che ritenersi soddisfatto.
