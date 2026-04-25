La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre (troppo) e poi si spaventa: “Samira Lui è diversa”, serata da record e fischi La puntata di sabato 25 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna è dedicata a La Seconda Chance, spicca la durata ridotta che provoca qualche mugugno sui social

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia solo il suo pubblico nemmeno il sabato, anche se la puntata di questa sera, 25 aprile 2026, come accade da qualche tempo in questo giorno della settimana, vede sfidarsi alcuni concorrenti scelti sulla base di un criterio ben preciso. E’ infatti prevista "La seconda chance", occasione per chi ha mostrato il suo talento, ma è stato sfortunato (a causa di alcuni "Bancarotta" e "Passamano") di rimettersi in gioco.

Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo dei Fortuna Five, che hanno scelto quella che lui volesse fosse la sigla del sabato, "Happy Together", per l’allegria che è in grado di infondere. "La mia sigla preferita – dice nel suo consueto discorso introduttivo, quella del sabato, signori. Eccoci, tutti insieme, che bello, w l’Italia libera, w il 25 aprile, oggi sì abbiamo da festeggiare, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti: Federica di Lariano (Roma), che ha giocato a febbraio, insegnante di scuola primaria, Anna di Monguzzo (Como) e Leonardo, ispettore di polizia di Sansevero di Foggia.

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, anche lei al suono del suo stacchetto del sabato, "Saturday", con un lungo abito nero con spalline sottoli e alcuni strass. La sua capigliatura è però diversa dal consueto, è infatti liscia con i capelli all’indietro, per questo Scotti le dice: "Oggi si è pettinata come me, quando l’ho vista da dietro mi sono spaventato", lei risponde: "Una bella ingellata, con la bava di lumaca".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 aprile 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del tempo", che troviamo sempre in questo giorno della settimana, a tema "25 aprile 1974", ovvero "In Portogallo la Rivoluzione dei Garofani", come indovinato da Federica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. C’è poi un’altra manche che caratterizza questo giorno della settimana, "La Ruota del sabato sera", dal titolo "Controsensi", indovinata ancora da Federica, che sale a 6.100 euro (entrambi gli avversari sono ancora a zero).

Si prosegue con "Il Regno degli animali", ma prima di dare il titolo della manche Samira rivela di avere "un bell’animale da mostrarvi", in realtà è un’immagine di Gerry che ha in testa qualcosa di rossonero, si tratta di un cestino con i colori del Milan, di cui è tifoso, che gli ha portato Federica (l’ha fatto sua zia), che lui ha però scambiato per un cappello. "Mi sta benissimo", dice lui. Il tabellone ha invece come tema "Il Pinguino", di cui si celebra la Giornata Mondiale, indovinata da Leonardo, che guadagna 3.200 euro.

Non manca anche questa sera il "Mistero", dal titolo "Misteri ed emozioni", altra frase data da valeria, che sale a 8.500 euro. Il riferimento è al "perché i timidi arrossiscono", Gerry chiede a Samira se lei abbia la tendenz ad arrossire, lei risponde: "Non lo so, forse no", lui quindi le chiede se si ricorda della prima volta in cui l’ha visto, cosa che lei ha bene in mente: "Sì, certo, stava leggendo in camerino, credo ‘La Gazzetta'". Lui dice: "Come Raimondo e Sandra, lei era tutta timidina, signor Gerry".

Si continua con il "Triplete", che può scardinare la situazione prima del finale. Si arriva "L’Ultimo Round", che stabilirà il vincitore di puntata, con Federica in testa a 9.500 euro, seguita da Leonardo a 3.200 euro, chiude Anna a 2 mila euro. A dare l’ultima soluzione è Federica, che sale a 23.100 euro, così da ottenere la vittoria e avere la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle meraviglie".

La campionessa deve indovinare tre frasi a tema "Fatto", se dovesse farcela potrà tornare a gareggiare in una puntata "tradizionale". Non tutto va benissimo, Federica riesce a indovinare solo l’ultima, ma si garantisce almeno una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto di una delle due rosse, la numero 2, dove c’erano fortunatamente solo 100 euro. Si passa con la numero 3, che è appunto verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 33.100 euro. Ma cosa c’è nella numero 1? Prima di dirlo Gerry tergiversa: "E’ tipico della seconda chance, è già successo che un ragazzo vincesse un sacco di soldi, nella busta numero 1 c’erano 100 mila euro". La mamma della concorrente è dispiaciuta, ma Scotti la invita a "Non pensarci più".

La durata decisamente ridotta della puntata, come capita sin da inizio stagione il sabato, non ha mancato di suscitare qualche critica di troppo sui social. "Queen Mary comanda e #laruotadellafortuna finisce alle 21,20!!!!!", "Questa cosa che il sabato vadano di corsa per favorire la De Filippi è altamente ingiusta, come se gli altri programmi della settimana contassero meno. E lo dico da spettatrice fedele de ‘La Ruota della Fortuna'". Da qualche tempo si parla infatti di come risulti diffcile per chi lavora e si alza presto al mattino seguire alcuni programmi in onda in prima serata, che finiscono per ben oltre la mezzanotte anche a causa delle puntate monstredel quiz (negli ultimi tempi ci sono state diverse lamentele, ad esempio, per "I Cesaroni"), ma per ora non sembra esserci intenzione di cambiare.

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