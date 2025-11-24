La Ruota della Fortuna, puntata flop e Gerry Scotti stuzzica il campione: “Se l’avessi avuto io…” La Ruota della Fortuna anche questa sera, lunedì 24 novembre 2025, regala emozioni. Gerry Scotti saluta Tiziano Ferro, fan del quiz, e dà un appuntamento importante al pubblico.

Pensare di trascorrere un’ora della propria giornata senza seguire "La Ruota della Fortuna" è ormai diventato impossibile per milioni di persone, non a caso da tempo è il programma più seguito della sua fascia oraria. Non a caso, anche stasera, lunedì 24 novembre 2025, saranno in tantissimi a sintonizzarsi davanti alla Tv per vivere le emozioni che regalerà la nuova puntata.

L’appuntamento inizia con la band che suona "Magic Moments", brano che si addice appieno a quello che vuole fare la trasmissione, come sottolineato da Gerry Scotti nel suo discorso. "Lasciate che sia un’altra serata magica in nostra compagnia, godetevi quest’ora di colori, di suoni, di profumi, di emozioni, ancora una volta io e la mia band vi diamo il benvenuto a La Ruota della Fortuna".

Gerry a Samira: "Le bambine impareranno il nuovo stacchetto"

Samira Lui arriva in studio accolta da un nuovo stacchetto, con la colonna sonora di "Da 0 a 100 di Baby K", con Gerry che le fa i complimenti per come ha avuto modo di ballare, convinto che le bambine a casa faranno il possibile per imitarla. Il conduttore ne ha poi approfittato per chiedere alla ragazza se notasse qualcosa osservando i tre concorrenti, a questo lei ha risposto: "Sono tutti mori". La domanda si riferiva però ad altro: "Mi dicono che metto sempre la bella ragazza vicino a me e di fronte il ragazzo, questa volta ho detto venga il baffo che conquista vicino a me e lasciamo la mora lontano, In realtà è tutto casuale".

La Ruota della Fortuna, puntata 24 novembre 2025 – Cosa è successo

Gerry introduce il campione Stefano, sottolineando che in tre serate ha provato tutti i sapori de La Ruota, ovvero diventare campione, difendere il titolo, rischiare di perderlo, ma tanto è bastato per vincere 98.700 euro, una media a puntata altissima. E nella serata di ieri è arrivata anche la Grande Panda. Questa è stata l’occasione anche per parlare della bambina dell’uomo, di nome Benedetta, un anestesista sardo al pari della moglie. "Adesso è con i nonni, è contenta di stare con loro". Questo è stato confermato dallo stesso "zio Gerry: "I bambini sono contenti di stare con i nonni, ne so qualcosa, tra qualche anno vedrà la registrazione e ti dirà: ‘Bravo papà'".

A sfidarlo sarà Ciro, da Giorgio a Cremano, studente 22enne che sogna di diventare ingegnere robotico ("lui è uno di quei capoccioni che ci vogliono rubare all’estero, spero che tu riesca a studiare e a restare in Italia", ha detto Scotti), arrivato in studio con il fratello gemello. Samira, incuriosita, ne ha approfittato per saperne di più su di loro: "Vi siete mai cambiati a scuola o con le ragazza?". Lui ha negato, ma il conduttore ha risposto: "Se io avessi avuto un gemello l’avrei fatto stancare". In gara c’è un’altra studentessa, Rebecca, di 20 anni, al primo anno di Farmacia a Milano, che ha portato con lei sorella e mamma.

Il campione ha dimostrato finora di avere talento, ma Rebecca prova subito a metterlo in difficoltà conquistando la prima manche. Anche Ciro non sembra però avere niente da invidiare alla concorrente, è lui infatti a indovinare una manche dedicata a Tiziano Ferro, permettendo così a Gerry di fare una battuta a riguardo: "Tiziano è sempre attento alle tematiche della vita di tutti i giorni, dice che un artista in alcuni momenti della sua vita deve fingere una certa situazione e spingere ugualmente per restare in cima alle classifiche, anche se il suo cuore e la sua testa direbbero qualcosa di diverso. Tiziano quando ha tempo ed è in Italia guarda sempre la Ruota, per questo lo salutiamo". Stefano, dal canto suo, è rimasto a bocca asciutta, ma sa bene come sia facile ribaltare la situazione.

Ciro riesce comunque ad allungare ulteriormente grazie al Round Express, insomma abbiamo di fronte qualcuno da non sottovalutare. Stefano prova a rilanciarsi con il Triplete, vincendo due manche su tre, ma il distacco dagli sfidanti è ancora ampio. Rebecca riesce a difendersi alla fine e ad avvicinarsi, ma alla fine Ciro a diventare il nuovo campione con 12.900 euro.

La manche finale, "La Ruota delle Meraviglie", non si rivela però fortunata, il ragazzo infatti non riesce a indovinare nemmeno una frase. Nelle tre buste c’erano 100 euro, 5 mila e 10 mila euro.

Gerry dà nel frattempo un annuncio importante: "State in campana, dovrebbe esserci giovedì sera un altro torneo dei campioni". Dopo il grande successo di pubblico d pochi giorni fa Canale 5 è quindi pronta a replicare.

