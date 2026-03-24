La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: "Io lo farei più sensuale". Poi il record della campionessa Gerry Scotti lancia a volte frecciate inaspettate, come nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 24 marzo 2026, quando ha fatto una critica a Samira Lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche martedì 24 marzo 2026 subito dopo il Tg5. Gerry Scotti viene accolto come di consueto dai Fortuna Five, che hanno scelto questa volta una canzone amatissima, "Roxanne", cosa che lui apprezza: "Addirittura i Police per dirvi benvenuti anche questa sera, la forza dei Fortuna Five vi dà il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". A questo aggiunge: "Se Sting vuole fare una tournée in Italia io glieli presto".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Erika di Gerenzago (Pavia), che ha conquistato ieri sera 19.900 euro, vice direttrice di un ufficio postale.A sfidarla sono Alessia, docente di sostegno alle scuole medie di Arco (Trento) e Karen, dottoranda in Ingegneria Industriale di Cosenza. Si preannuncia quindi una serata tutta la femminile.

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È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con una coda alta a treccia e in sottofondo il brano "Tu mi piaci tanto" di Sayf. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica: "Lei non mi guarda per non cadere dalle scale, ma chieda al pubblico, io i passi li ho imparati tutti, anche se io la farei più sensuale, tipo Malgioglio", lei replica: "Lui sicuramente avrebbe da ridire". Effettivamente tempo fa l’artista era stato ospite del programma e l’aveva invitata, ovviamente sdrammatizzando, a girare le caselle in maniera più sensuale.

La Ruota della Fortuna, puntata 24 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicata alla parola "Cheechako", tipica dell’Alaska, che si rivela essere "il forestiero ancora inesperto" frase indovinata da Karen, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Kiwi", frase indovinata dalla campionessa, che conquista 3 mila euro, sufficienti per balzare in testa. Non manca una foto dell’animale, con tanto di commento di Gerry: "Mi hanno insegnato all’oratorio che tutte le creature di Dio sono belle, ma questo è proprio brutto. Mi spiace per il mio prete, Don Ettore, ma anche lui è d’accordo". Samira precisa che "il nome è stato dato prima a lui, poi al frutto".

La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Erba di casa mia", frase indovinata da Alessia, che guadagna un’ottima cifra, 7.200 euro, che le permettono di guidare la partita. Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a quota 27.900 euro, a tema "Curiosità francesi". A dare la risposta esatta è Erika, che sale a 7.400 euro. Il maialino va quindi a dormire a 30.200 euro.

Non manca ovviamente "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, con Samira che, a detta di Gerry, è in veste di bibliotecaria, per questo lui le dice: "Se avessi avuto una bibliotecaria come lei avrei studiato più volentieri", questa volta incentrata su "I Promessi Sposi". A dare la soluzione è Karen, che guadagna 16.300 euro, cifra che può raddoppiare se dovesse indovinare il secondo tabellone, obiettivo che le riesce perfettamente, così da ottenere un importante vantaggio e balzare a 33.600 euro.

La situazione può però cambiare con il "Mistero", round che può valere 10 mila euro, a tema "Mistero nella frutta". A dare la soluzione è ancora Karen, che incrementa il suo vantaggio salendo a 34.700 euro. Si arriva al "Round Express", tabellone che gli autori hanno voluto dedicare a Enrica Bonaccorti, scomparsa solo pochi giorni fa. La risposta viene data ancora da Karen, che sale ulteriormente a 37.200 euro, segue quindi l’invito di Gerry al pubblico ad alzarsi in piedi e a dedicare un applauso all’artista che si era fatta amare da tutti.

Anche questa sera è previsto il "Triplete", a tema "Bionde", manche che non cambia troppo gli equilibri della partita, è ancora Karen a guidare il gioco con 39.200 euro, seguita da Erika a 7.400 euro, chiude Alessia solo a 1.000 dopo alcune giocate sfortunate. Il titolo si deciderà comunque come sempre con "L’Ultimo Round", dove i ribaltoni spesso si sono verificati. A dare la soluzione è Karen, che approfitta di un’indecisione delle avversarie realizzando un vero colpaccio, arrivando a guadagnare ben 59.200 euro (è un record, nessuno aveva mai vinto così tanto).

La serata può però diventare ancora più ricca per la neo campionessa grazie a "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Mente". La giovane indovina solo la prima frase, ma questo le garantisce almeno una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della numero 2, che contiene 5 mila euro, si prosegue con la numero 3, altra rossa, dove troviamo 15 mila euro. La sua busta non è troppo generosa, ci sono solo 100 euro, che le permettono di arrivare a 59.300 euro, ma non può comunque lamentarsi.

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