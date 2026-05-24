La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida la campionessa: “Ho indovinato io". E cita il regolamento: finale perfido Nella puntata del La Ruota della Fortuna di domenica 24 maggio 2026 Gerry Scotti decide di mettersi in gioco contro la campionessa, è lui a dare la risposta esatta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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"La Ruota della Fortuna" è ormai diventata una presenza costante nella vista di milioni di telespettatori, che non possono sentirsi abbandonati nemmeno nei giorni di festa, per questo in tanti saranno sintonizzati anche questa sera, domenica 24 maggio 2026, per la nuova puntata. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Five, lui coglie spunto dal brano scelto per il suo discorso introduttivo: "Una bella giornata di primavera, con la luce del sole, che rimane nelle vostre case grazie alla bellezza dei nostri ragazzi, siete un raggio di sole con questa canzone dei Temptations, ‘I Got Sunshine’ (questo è il titolo, ndr). Basta, altrimenti sto qui a sentirmela tutta, dobbiamo lavorare. Ringraziamo i Fortuna Five, che ci hanno aperto la finestra su ‘La Ruota della Fortuna’. Che pubblico quello della domenica! Grazie, vi vogliamo bene".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Sonia di Roma, che in tre sere ha vinto 48.200 euro. A sfidarla sono Carlotta, fisioterapista di Murgia (Trieste) accompagnata dal marito, anche lui fisioterapista (Gerry quindi dice al giovane: "Ho deciso, se vengo a Trieste, mi faccio massaggiare da te, così non pensi male") e Davide, medico specializzato nel sistema uditivo di Campofelice (Palermo). Lui dice: "Tutto parte lì dall’orecchio", a questo punto il conduttore ripete più volte: "Come?", solo successivamente il concorrente capisce come stesse scherzando, per questo Scotti precisa: "Avendo fatto la radio tanti anni qualche cosina in meno ce l’ho nell’orecchio, ma con gli amplificatori cerchiamo di sopperire".

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con una camicia bianca e una gonna lunga nera ma con un ampio spacco. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica prendendo spunto dal testo della canzone, che dice: "D’amore si muore soltanto con te", per questo le dice: "Con lei si muore, sei tu che li fai morire. Ti ho visto passare dietro le quinte, ma lei non mi ha visto, ero lì dietro i pompieri, nascosto, parlavamo di calcio con loro".

La Ruota della Fortuna, puntata 24 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Brolly", tipica dell’Australia, che sta a indicare "lo si prende quando fuori piove", è evidentemente l’ombrello, come indovinato dalla campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "L’Eland", altra frase indovinata da Sonia, che sale a 2.300 euro. La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Bad Romance", questa volta a dare la risposta è Davide, che guadagna i suoi primi 3 mila euro, che gli consentono di andare in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 49.600 euro, per un tabellone dal titolo "In strada", con ben due spicchi rossi presenti nella ruota. La campionessa tiene il pallino del gioco per un po’, è convinta di avere la soluzione, decide di continuare a girare sperando di trovare il Jackpot, ma non riuscendo nello scopo al primo colpo dà la soluzione, così da arrivare a 4.100 euro. Il maialino va a dormire con 52.100 euro.

La gara prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Fiabe dei Fratelli Grimm". A dare la risposta corretta è Davide, che guadagna 2.600 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivi che però non riesce a raggiungere, anche se arriva comunque a 5.600 euro, così da passare in vantaggio.

Tutto può essere ancora aperto con il "Round Mistero", con il consueto urlo in apertura, questa volta Gerry dice: "Sembrava un pollaio di galline che scappavano, ma li avete spaventati". Il titolo del tabellone è "Misteri Umani", anche se la situazione non inizia per niente bene per Davide, che trova subito il "Bancarotta", ma non va meglio all’altra sfidante, che trova il "Passa", per questo Gerry le dice: "Vabbè, sei fortunata in amore, c’è il tuo moretto". A dare la soluzione è Carlotta, che guadagna 1.000 euro, ma è lei a condurre, visto che nel frattempo anche la campionessa ha perso tutto.

L’equilibrio può essere smosso dal "Round Express", dove c’è lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria e fare filotto, dal titolo "La maestra e il marinaio". E’ proprio Carlotta a trovarlo, ma un errore la porta a perdere il denaro accumulato, tutti si ritrovano quindi a zero. La risposta viene data dalla campionessa, che accumula 1.400 euro. La frase era "sono più tranquilli con venti assenti", ideata da un autore denominato "Fiamma", ma su cui Scotti dissente: "Penso che la maestra con venti assenti non sia tranquilla, vuol dire che i bambini non stanno bene. Ma anche il marinaio se va con la barca a vela se non c’è vento neanche si muove, quindi contesto questo tabellone. E mi butto sulla ruota".

E’ il momento del "Triplete", con argomento "Ostacoli" (vengono fatte quattro manche), per una partita che finora non ha portato ad accumulare grosse cifre. Al termine ci si trova con Sonia, in vetta con Sonia a 4.400 euro, segue Carlotta a 1.000 euro, chiude Davide a zero, il titolo viene quindi deciso a "L’Ultimo Round", ma con uno scenario come questo tutto può davvero succedere. A dare l’ultima soluzione è Carlotta, che arriva a 5.200 euro, approfittando di un errore per una sola lettera di Davide, è quindi lei la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Sfera". Gerry prova a dare la prima soluzione, del tutto sbagliata, per questo dice: "Io vedo cose che voi umani non vedete, butta fuori quello là che ride. Succede. Adesso quando ne indovino una me la tiro per mezz’ora", Samira scoppia a ridere, per questo le dice: "Non rida che si vede". La seconda viene però azzeccata dal conduttore, Samira ribatte: "Bravo, la rivincita", mentre lui prende la busta e la mette all’interno della giacca, precisando: "Io avevo letto il regolamento, comma bis, pagina 2, cavillo 14. Vabbè, la rimetto giù". La giovane riesce comunque a riscattarsi dando l’ultima risposta esatta, così da avere una busta verde.

Scotti parte mostrando la numero 2, dicendo: "Questa l’ho risolta io, mi tengo i soldi io? Offro da bere?", osservando la cifra dice: "Alla faccia, offro una bella cena", visto che ci sono 10 mila euro, mentre Samira suggerisce: "Una bella vacanza". Il conduttore decide di passare alla busta verde per non fare soffrire Carlotta, qui ci sono 5 mila euro, così da arrivare a 10.200 euro. Ma qual è la cifra presente nella busta numero 1? Lui tergiversa: "Non ho il coraggio, perché rovinare la serata, sono belli, sono giovani (in riferimento anche al marito, ndr). Dormi lo stesso, giura? Glielo devo dire, è il mio lavoro", ma lui stava solo bluffando, c’erano 1.000 euro.

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