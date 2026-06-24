La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti taglia corto per Maria De Filippi. Samira Lui riceve un regalo unico (ma è già stanca) La puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 24 giugno 2026 è breve, si deve dare la linea a Maria De Filippi, ma Samira Lui ha poca voglia di lavorare e lo dice chiaramente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Terzo appuntamento per "La Ruota della Fortuna" versione estate, in onda mercoledì 24 giugno 2026, pronta a regalare emozioni e divertimento a chi si sintonizza su Canale 5. In apertura i Fortuna Five annunciano Gerry Scotti, ribadendo un aspetto importante, il programma viene infatti definito "la mamma di tutti i game show", che non va mai in vacanza.

Spazio quindi al discorso introduttivo del conduttore: "Ben trovati, vi voglio bene, come voglio bene ai miei ragazzi, i Fortuna Five, la loro carica vi permetterà di risparmiare energia, tenete acceso il televisore e tutto girerà attorno a noi, per un’ora vi faremo compagnia con ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Federico, di origini pugliesi ma che vive a Cesena, che ha rivelato ieri di avere la passione per il makramè, proprio per questo ha portato un regalo per Gerry, due portachiavi, uno per lui e uno per Samira, che ieri ha vinto 27.800 euro. A sfidarla sono Francesca, che si occupa di formazione e sicurezza sul lavoro, di Cavenago (Bergamo) e Andrea, ingegnere informatico di Brindisi.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino fucsia. Una volta arrivata, Gerry le consegna il portachiavi, lei è entusiasta: "Ma è stupendo! Mi ha dato quello brillantinato? Sì", lui ribatte: "La chiave del mio camerino penderà da questo makramè".

La Ruota della Fortuna, puntata 24 giugno 2026: cosa è successo

Si parte con la nuova manche, "Piatti estivi", a tema "Som Tam", che si rivela essere una "insalata di papaya pestata al mortaio", come indovinato da Francesca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry rivela che tra il pubblico sono presenti persone del suo paese natale, Camporinaldo che, a suo dire, sono abbronzati, per questo dice: "Prenota un lettino a Camporinaldo", Samira ribatte: "Perché non ci ho pensato prima?".

Spazio alla manche "Tormentoni", a tema "Summer Funk", a dare la soluzione è Federico, che guadagna 1.000 euro. E’ ora il momento di un’altra novità, "Ciak, si gira", dedicata al cinema, che prevede quattro ciak, due con la stella di Hollywood, che consentono di rubare i soldi agli avversari, due i pop corn, in grado di esplodere, chi è in gioco dà quindi i suoi soldi agli avversari. Il tabellone ha come tema "Benvenuti al Sud", la frase viene indovinata ancora dal campione, che sale a 12.200 euro.

La sfida prosegue con il "Traghetto Express", che ha sostituito il "Round Express", che prevede uno spicchio che permette di giocare in solitaria e accumulare soldi, salvo errori che possono portare a perdere tutto. L’occasione capita al primo giro di ruota ad Andrea, chiamato a un’impresa con il tabellone vuoto, dal titolo "Ai centri estivi", lui ce la fa e arriva a guadagnare 5.500 euro, così da ridurre il suo svantaggio.

La situazione può però ancora cambiare con il "Triplete", a tema "Gemelli", Gerry rivela che la musica in sottofondo gli fa venire voglia di mangiare l’anguria, Samira concorda: "Mamma mia, un bel mango, sotto una palma, e invece staremo qui, Gerry". Al termine ci si trova con Federico in testa a 13.200 euro, seguito da Andrea a 6.500 euro, chiude Federica a 2 mila euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a dare l’ultima soluzione è Federico, che sale a 21.200 euro, cifra che gli consente di restare campione.

Il giovane ha la possibilità di consolidare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", a tema "Pagina". Il concorrente fa l’en plein e si trova non solo con tre buste verdi, ma soprattutto con la 500 Cabrio. "Che gioia, che meraviglia, bravissimo, meritatissimo", dice subito Samira. Il compagno del concorrente consiglia di aprire la busta numero 1, quin ci sono 100 euro, si passa evidentemente alla 2, che contiene 10 mila euro, a questo punto Federico decide di cambiare, sostenendo di essere cresciuto con il suo mito di "Only the brave", dove ci sono 5 mila euro, si arriva così a 54 mila euro in due sere.

La puntata è stata decisamente più breve, ancora di più rispetto alle ultime sere dove la conclusione era arrivata prima del previsto. Non è escluso questo sia legato alla necessità di dare maggiore spazio a "Temptation Island", programma legato a Maria De Filippi, non a caso si agiva allo stesso modo il sabato sera prima di "Tu sì que vales", "C’è posta per te" e "Amici".

Potrebbe interessarti anche