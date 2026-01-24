La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui: “Un cigno coi tacchi”, il retroscena delle urla in studio Gerry Scotti commenta subito il look di Samira Lui nella puntata de La Ruota della Forutna di sabato 24 gennaio 2026, dove lei si presenta con un abito total white voluminoso

All’indomani della serata con "La Ruota dei Campioni", che ha battuto la concorrenza in termini di ascolto", torna in onda questa sera, 24 gennaio 2026, "La Ruota della Fortuna" per una puntata "tradizionale", anche se in genere con durata ridotta rispetto al solito per lasciare poi posto a "C’è posta per te". Gerry Scotti entra in studio accolto da una musica decisamente allegra e movimentata suonata dalla band, per questo dice: "Mettiamo le luci strobo, che pezzo, dove lo avete scovato? Siete andati a prendere le mie playlist degli anni ’80? Ogni sera la band mi sorprende con una sorpresa, ogni sera noi siamo qui solo per farvi compagnia, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore si prepara poi all’arrivo di Samira Lui, anticipando che "questa sera è da mozzare il fiato, preparatevi". Questa volta la ragazza ha scelto un abito corto bianco con delle balze sulla gonna a mo’ di cerchi, che ha un effetto decisamente vaporoso. A quel punto lui prosegue: "Puoi dire al pubblico come ti abbiamo accolto alla discesa dalle scale?". Lei risponde: "Ho fatto un video", lui risponde: "C’erano quaranta persone che gridavano", per poi arrivare alla conclusione di lei: "Li vorrei tutti a casa". Prima di dare inizio alla partita Scotti la definisce "come un magnifico cigno con i tacchi". Lei stessa definisce il suo outfit "come quello di una bomboniera".

Il presentatore sottolinea inoltre di non voler dimenticare chi lavora dietro le quinte della trasmissione, sottolineando come siano uno più bravo dell’altro. Uno di loro. Tato, oggi compie gli anni, loro gli fanno gli auguri ma lui preferisce non farsi vedere: "Tato c’è ma non si vede, si veste di nero e sta nel buio", conclude.

La Ruota della Fortuna, 24 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è il campione Arrigo, nato a Carcare, in Liguria, ma che da tempo vive e lavora a Milano come operation manager per un’azienda di bike sharing. A sfidarlo sono Jennifer di Cassino, di professione odontoiatra e Angelo di Paestum, studente di ingegneria informatica.

Si parte come di consueto con il "Giramondo", relativa al Gho, vestito tradizionale indossato dagli abitanti del Buthan, frase che viene indovinata subito dal campione, che ottiene i suoi primi 1.000 euro, oltre al bollino MSC Crociere. Il Round Musicale permette invece alla sfidante di mettersi in evidenza e salire a 5.900 euro.

L’occasione per cambiare la situazione e arricchirsi ulteriormente è però a portata di mano grazie al Round "Jackpot", simboleggiato dal maialino, che ha ovviamente Gerry tra le mani. Il conduttore sostiene che diversi bambini vorrebbero sapere il suo nome, lui risponde: "Essendo il protagonista del Jackpot si chiama Jack Porc, in realtà Jack", ora arrivato a quota 14 mila euro, valore ereditato dalle altre puntate. Anche questa volta è Jennifer a dare la risposta esatta, approfittando di un’indecisione di Angelo, arrivando ora a 6.900 euro. Il jackpot ora è a quota 16.000 euro.

L’Ultimo Round rappresenta un’ulteriore sigillo all’ottima prestazione di Jennifer, che indovina ancora una volta diventando campionessa con un bottino di 22.700 euro.

La neo campionessa ha come sempre la possibilità di incrementare il suo montepremi a "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "articolo". La giovane indovina solo la seconda frase, ma questo le consente di avere una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 1, dove c’erano 5 mila euro, mentre nella 3 c’erano 10 mila euro. Nella sua busta verde non ci sono invece soldi, ma un premio comunque ottimo, la crociera targata MSC.

