La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non teme Sanremo e boccia Samira Lui: “Era meglio il piffero" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 24 febraio 2026 Gerry Scotti non sembra apprezzare quanto fatto da Samira Lui, con un pensiero al fidanzato della ragazza

A partire da questa sera, martedì 24 febbraio 2026, "La Ruota della Fortuna" non avrà a che fare con la concorrenza di "Affari Tuoi", ma con una corazzata come il Festival di Sanremo, nonostante questo il quiz va regolarmente in onda, subito dopo il Tg5. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo della band, con una scelta musicale che lui sembra apprezzare: "Li riconosco, sono gli Europe, buonasera pubblico, buonasera amici a casa, sentite che giro! Sai a chi è dedicata campione? È dedicata a te, il nostro campione suona in un gruppo tributo degli Europe, questa sera l’abbiamo voluto festeggiare così, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

A quel punto il conduttore si rivolge a Stefano, a cui dice: "A momenti si metteva a piangere, guarda come è emozionato! Che canzone è?", lui risponde: "Rock The Night". Arriva così una promessa di Gerry: "Prima o poi se resti campione ti faccio suonare un pezzo degli Europe", lui dice: "Magari". Fino ad ora ha conquistato 107.800 euro, forte del Jackpost vinto in una serata. Una delle sfidanti è Rosanna, avvocato di Brindisi, a cui Scotti dice: "Hai visto che bella atmosfera, tipo famiglia? Io quando entro qua mi accolgono come quando entro a casa la sera, manco il cane mi viene a salutare, almeno qui mi salutano". L’altro sfidante è Fabio, architetto di Conegliano (Treviso".

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che questa settimana può contare su una colonna sonora che le si addice, "Bellissima" di Annalisa. Una volta arrivata, Gerry la definisce "la signora del tabellone", per poi chiederle: "Dove deve andare stasera? Non mi convince? Mi sembra da gran soiret, Potete chiudere la bocca voi che siete rimasti a bocca aperta, così almeno respirate". Il riferimento è a suo outfit, un abito nero lungo con uno spacco e un top in pizzo con spalline sottili, decisamente elegante.

La Ruota della Fortuna, puntata 24 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola Kulning" tipica della Svezia, che si rivela essere il "richiamo per richiamare il bestiame". Scotti aggiunge che si tratta di una pratica tipica delle donne, che intonano un verso strano, così da permettere che le mucche possano arrivare. A quel punto è Samira a provare a mostrare in cosa consista, lui commenta: "È in playback, uno va in Svezia, pensa che una si rivolga a lui con questo canto melodioso, e invece sta chiamando la vacca! Roba da matti", A dare la soluzione è Rosanna, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Al ritorno dalla pubblicità Scotti invita Samira a rifare il richiamo, essendo piaciuto particolarmente, ma lui commenta: "Era meglio il piffero", lei dice: "Me lo ricordo, tornerà anche quello".

Si procede con il "Cruciruota" a tema "Nel mondo delle api", a dare il primo giro di ruota è proprio Rosanna, che pesca subito il "Bancarotta", ristabilendo così l’equilibrio con gli altri. A dare la soluzione è il campione, che guadagna 1.700 euro. Nel tabellone non manca una parola dedicata all’Ape Maia, cosa che spinge Samira a cantare la sigla e a dire: "Mi piaceva tantissimo, era uno dei miei cartoni preferiti", per questo Scotti commenta: "Sa fare tutto, dal richiamo delle mucche all’Ape Maia, sa suonare il piffero, ha il pollice verde, ecco perché Luigi (il suo fidanzato, ndr) scappa".

È poi il momento del "Round Musicale" a tema "Marina", ma in questo caso è il campione a pescare il "Bancarotta", così da tornare nuovamente tutti a zero. A dare la soluzione è Rosanna, nonostante lo sfidante avesse costruito gran parte delle lettere sul tabellone, questo le permette di guadagnare 1.000 euro. Non può mancare ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a quota 9.900 euro, con un tabellone a tema "C’è chi dice no". A dare la soluzione è Rosanna, che decide di dare la risposta senza correre rischi, così da balzare a quota 5.500 euro, mentre i due uomini sono ancora a zero. Il maialino invece va a dormire a quota 12.800 euro.

La partita prosegue, al termine del "Round degli Animali" si registra un vero dominio della sfidante, arrivata a 11.300 euro. Con l’andare avanti delle manches si registra un ulteriore dominio di Rosanna, che sale a 26.200 euro, seguita da Fabio a 2 mila, mentre il campione è ancora a zero, l’unica possibilità per scardinare la situazione è data da "L’Ultimo Round", dove i valori sono più alti e dove già in passato c’è stato chi ha ribaltato ogni pronostico. A dare la soluzione è Stefano, che guadagna 6.500 euro, non sufficienti per conservare il titolo, a conquistare il titolo è Rosanna, con un bottino di 26.200 euro.

L’avvocato ha però l’occasione di rimpinguare ulteriormente il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Punta". Rosanna riesce a dare la risposta giusta solo al secondo tabellone, ma questo le garantisce di avere una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della busta numero 3, dove ci sono 20 mila euro, si prosegue con la numero 2, che è verde, che contiene 10 mila euro (si superano i 36 mila euro in una sola sera). E nella numero 1, anche quella rossa? Qui troviamo la Crociera, che lei vince comunque, così da finire la serata nel modo migliore.

